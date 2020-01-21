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Обзор фильма Кролик Джоджо: что делать, если мой друг - Гитлер

Александр Галаджий

журналист

21 января 2020, 12:02

Премьера фильма Кролик Джоджо в Украине состоится 23 января - сразу во всех кинотеатрах. Обзор на фильм Кролик Джоджо - сюжет, актеры и роли и все подробности - читайте на Главреде.

Кролик Джоджо
Кролик Джоджо: обзор и рецензия / Fox Searchlight Pictures

Премьера фильма Кролик Джоджо в Украине назначена на четверг - 23 января. Однако, редакция Главреда увидела Кролика Джоджо ранее, и спешит поделиться впечатлениями.

В нашем обзоре, расскажем, что к чему в фильме Кролик Джоджо, при чем тут Гитлер, и почему новый фильм Тайка Вайтити - просто шедевр.

Фильм Кролик Джоджо - комедийная драма, но в процессе просмотра вы убедитесь, что это и мелодрама, и черная комедия (куда ж без фирменного юмора Вайтити), и военная драма, и даже немного историческая.

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Кролик Джоджо: сюжет

В центре истории - маленький немецкий мальчик Йоханнес Бетцлер, который получил нежное прозвище Джоджо. У него была старшая сестра Инге, которой больше нет, мама, и папа, который воюет во Второй мировой на стороне немцев, само собой.

Мальчик мечтает стать охранником Гитлера, а 10-летний возраст способствовал тому, что нацистская пропаганда успешно промыла ему мозг. Не удивительно, но Джоджо придумывает себе воображаемого друга - Гитлера, и тут фраза: "Подумай, что бы сделал Гитлер", становится актуальной как никогда. Тайка Вайтити не смог не воспользоваться этим несколько раз в фильме.

Кролик Джоджо
Кролик Джоджо: дата выхода и сюжет / Fox Searchlight Pictures

Пока папа воюет, Джоджо пытается пойти в солдаты, и с благословения мамы идет в лагерь для маленьких нацистов, где впервые и проявляет человечность - старшие ребята заставляли его убить кролика, но мальчик отказался - отсюда и прозвище. Но Гитлер убедил Джоджо, что это прекрасно быть кроликом - у них самые лучшие качества.

После несчастного случая в лагере, Джоджо сильно травмировал ногу, шрамы обезобразили его лицо. Мама забрала его домой, и он стал волонтерить в гитлерюгенде, где ему помогали безумная секретарь фрейлейн Рам, и не вполне адекватный капитан Кленцендорф. Дома Джоджо ждала трагедия - в стене его дома завелась еврейка.

Молодая Эльза Корр лет 16-18 сначала напугала мальчика, но потом юный нацист начал ее изучать, и оказалось, что его мама сама пустила Эльзу, и помогала ей. Тайные встречи и взаимные насмешки Эльзы и Джоджо превратились в странную дружбу - и странные отношения как между братом и сестрой, или что-то около того.

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Отдельная тема - отношения Джоджо с мамой - она старалась делать все, для того, чтобы у малыша было счастливое детство, беззаботное и только с радостными моментами. Чего только стоят их танцы вечером, представление с сажей, а также прогулки у реки и поездки на велосипеде. Однако есть момент в фильме, на котором рыдал весь зал - закономерные последствия работы Рози на Сопротивление.

Кролик Джоджо
Кролик Джоджо: актеры и роли / Fox Searchlight Pictures

Также отдельная тема - финал, когда американцы и СССР входят в город, и началась война. Джоджо только теперь понял, к чему ранее стремился, и что настоящая война - это не картинки и не фильмы, а трагедия. Особенно он это осознал, когда увидел, как советы расстреливали немцев, и чуть не расстреляли его. Тема войны, которая проходит через фильм, ставит жирную точку, и эта сюжетная линия не менее эмоциональная, чем с мамой Джоджо.

Кролик Джоджо: смысл фильма и драматургия

Тайка Вайтити совместил в одной картине проблему ужасов войны, проблему расизма, проблему уродства нацизма, и одновременно чудо дружбы, любви, взаимопомощи и семьи. Кроме того, особое значение имеет мама Джоджо - как она его воспитывала, что говорила ему, немцам, Эльзе.

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Она учила быть сильными и свободными, и честными с собой. В Джоджо она всегда видела просто маленького мальчика, и ее ожидания оправдались, хоть и поздно. Трагедия ее смерти усиливает не только негативные сюжетные линии, но и про любовь и дружбу - Эльза и Джоджо наконец становятся настоящими друзьями.

Кролик Джоджо
Кролик Джоджо: онлайн фильм / Fox Searchlight Pictures

Капитан Кленцендорф также непростой персонаж - у него не промытые мозги, и очень доброе сердце. Он дважды спасает жизнь Джоджо и даже спасает Эльзу от Гестапо.

Кролик Джоджо - не просто фильм про войну, в нем есть все, что нужно для того, чтобы понимать, как быть человеком. И даже Гитлер, которого изображает сам Тайка Вайтити, комически, но усиливает все ужасы. Его реакция на вещи меняется вместе со взрослением Джоджо. И если он был его темной стороной, то к концу фильма мальчик символически переходит на светлую сторону.

Кролик Джоджо: актеры и роли

Роман Гриффин Дэвис — Йоханнес "Джоджо" Бетцлер

Скарлетт Йоханссон — Рози Бетцлер

Томасин Маккензи — Эльза Корр

Тайка Вайтити — Адольф Гитлер

Сэм Рокуэлл — капитан Кленцендорф

Ребел Уилсон — фрейлейн Рам

Стивен Мерчант — капитан Дирц

Алфи Аллен — Финкель

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Кролик Джоджо смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Фильм Кролик Джоджо выходит в Украине 23 января во всех кинотеатрах с самых ранних сеансов.

Галаджий Александр для сайта Главред

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