Видоизмененный углерод 2 сезон: дата выхода, актеры и роли

Видоизмененный Углерод 2 сезон / Den Of Geek

Новый 2 сезон сериала Видоизмененный углерод выходит на Netfli в феврале. Телесервис переснял и экранизировал книгу Сломанные Ангелы Ричарда Моргана, естественно, внося в сюжет существенные изменения.

Главного героя теперь будет играть совсем другой актер, и ожидаемо, что каст не будет соответствовать книжному описанию героев. Когда смотреть 2 сезон Видоизмененного углерода, кто сыграл в сериале, и о чем он будет - читайте в нашем материале.

Видоизмененный Углерод 2 сезон - сюжет

Второй сезон Видоизмененного Углерода написан по второй части трилогии Моргана. Во второй части Ковач отправляется туда, где лучше всего может применить свои умения. Он участвует в планетоарной войне, на стороне одной из корпораций, которые делят недоколонию. Однако, в госпитале случайно узнает, что на планете есть ценные руины марсианской цивилизации, на которых можно нажиться.

В погоне за наживой он со своим странным напарником попадает в самые непонятные передряги, а также, как и в первой части, раскрывает интриги и заговоры.

Видоизмененный углерод 2 сезон - актеры и роли

Энтони Маки (Такеши Ковач);

Рене Элиз Голдсберри (Куэллкрист Фалконер);

Крис Коннер (По);

Симон Миссик;

Дина Шихаби;

Торбен Либрехт;

Джеймс Саито;

Видоизмененный углерод 2 сезон выходит на Netflix 27 февраля.

Видоизмененный углерод 2 сезон смотреть онлайн в оригинале тизер:

Напомним, что сериал снят по одноименной книге британского писателя Ричарда Моргана, вышедшей в 2002 году. Видоизменённый углерод - первая часть книжной трилогии, в 2003 году была выпущена вторая книга Сломанные ангелы. А в 2005 году — завершающая часть Пробужденные Фурии / Woken Furies, которая еще не переведена на русский или украинский язык.