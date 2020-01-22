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Видоизмененный углерод 2 сезон: дата выхода, актеры и роли

22 января 2020, 18:39

Телесервис Netflix определился с датой выхода 2 сезона сериала Видоизмененный углерод. Новый сезон снят по книге Сломанные ангелы Ричарда Моргана. Когда смотреть 2 сезон сериал Видоизмененный углерод - читай на Главреде.

Видоизмененный Углерод 2 сезон
Видоизмененный Углерод 2 сезон / Den Of Geek

Новый 2 сезон сериала Видоизмененный углерод выходит на Netfli в феврале. Телесервис переснял и экранизировал книгу Сломанные Ангелы Ричарда Моргана, естественно, внося в сюжет существенные изменения.

Главного героя теперь будет играть совсем другой актер, и ожидаемо, что каст не будет соответствовать книжному описанию героев. Когда смотреть 2 сезон Видоизмененного углерода, кто сыграл в сериале, и о чем он будет - читайте в нашем материале.

Видоизмененный Углерод 2 сезон - сюжет

Второй сезон Видоизмененного Углерода написан по второй части трилогии Моргана. Во второй части Ковач отправляется туда, где лучше всего может применить свои умения. Он участвует в планетоарной войне, на стороне одной из корпораций, которые делят недоколонию. Однако, в госпитале случайно узнает, что на планете есть ценные руины марсианской цивилизации, на которых можно нажиться.

В погоне за наживой он со своим странным напарником попадает в самые непонятные передряги, а также, как и в первой части, раскрывает интриги и заговоры.

Видоизмененный углерод 2 сезон - актеры и роли

  • Энтони Маки (Такеши Ковач);
  • Рене Элиз Голдсберри (Куэллкрист Фалконер);
  • Крис Коннер (По);
  • Симон Миссик;
  • Дина Шихаби;
  • Торбен Либрехт;
  • Джеймс Саито;

Видоизмененный углерод 2 сезон выходит на Netflix 27 февраля.

Видоизмененный углерод 2 сезон смотреть онлайн в оригинале тизер:

Напомним, что сериал снят по одноименной книге британского писателя Ричарда Моргана, вышедшей в 2002 году. Видоизменённый углерод - первая часть книжной трилогии, в 2003 году была выпущена вторая книга Сломанные ангелы. А в 2005 году — завершающая часть Пробужденные Фурии / Woken Furies, которая еще не переведена на русский или украинский язык.

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