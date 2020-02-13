Что посмотреть на Святого Валентина 2020 - лучшие мелодрамы

Что смотреть на День святого Валентина 2020 / IMDB

Традиционных праздник, который любят влюбленные - День святого Валентина 14 февраля. Чем можно заняться до вечера, кроме романтического ужина, посиделок с друзьями или активного свидания - расскажем в нашей статье.

До того, как заканчивать День святого Валентина весьма приятным способом, иногда хочется посмотреть что-то про любовь. Любовь у всех бывает разная - подростковая, серьезная, тайная, безответная или безумная, так что советуем подборку фильмов, которые могут подойти по вкусу любому человеку.

До встречи с тобой (2016)

Что смотреть на Святого Валентина - До Встречи с тобой / Warner Bros

Пронзительный фильм, который, однако заставляет улыбнуться и захотеть жить. Героиня Эмилии Кларк Луиза ищет работу, и ей предлагают присматривать за парализованным человеком. Оказывается, этот красавчик - герой Сэма Клафлина Уильям, который, перенес ужасную аварию на мотоцикле. Луизе просто нужно быть с ним рядом, и развлечь его одиночество - за его здоровьем смотрит специальный медперсонал. Луиза узнает, что Уил пообещал родителям пожить еще полгода, а потом покончить с собой, а они нашли ее, чтобы помочь ему эти полгода. В итоге, между молодыми людьми возникает любовь, но Уильям не отказывается от своей затеи. Однако, перед прощанием, он делает Луизе незабываемый подарок.

Дом у озера (2006)

Что смотреть на Святого Валентина - Дом у Озера / Warner Bros

Кейт Фомстер (Сандра Буллок) случайно обнаруживает, что переписывается с Алексом Уайлером (Киану Ривз) посредством почтового ящика в доме у озера. Однако, проблема в том, что он ей пишет из 2004, в то время, как девушка нашла первое письмо в 2006 году. Алекс несколько раз почти встречает Кейт в прошлом, но она еще его не знает. А потом Кейт выясняет, что в 2006 году на День святого Валентина она была свидетелем аварии, в которой погиб Алекс. Она спешит оставить ему последнюю записку с предупреждением, но сценаристы сделали две концовки - в одной Алекс не успевает прочитать записку и погибает а во второй - после того, как Кейт оставила записку, в 2008 году, он подьезжает к ней на фургоне совершенно живой.

Ла-ла ленд 2016

Что смотреть на Святого Валентина - Ла-ла-ленд / Summit Entertainment

Мия (Эмма Стоун) случайно знакомится с Себастьяном (Райан Гослинг), с которым случайно пересекаются уже много раз. Оказывается, у них есть много общего, и объединяет их мечта - стать актрисой и открыть свой клуб. Они общаются, и через некоторое время влюбляются, но под давлением обстоятельств Себастьян идет играть в группу и отказывается от мечты. Мия осуждает его за это, они ссорятся, но потом ей предлагает работу знаменитый директор по кастингу, и Себастьян горячо поддерживает ее путь к мечте. Они расстаются но, обещают любить друг-друга и не забывать. Однако, спустя 5 лет Мия, уже как замужняя известная актриса случайно видит бар "У Себа" - со знакомым антуражем. Внутри она замечает бывшего любимого - он тоже добился своей мечты. Однако они только улыбаются друг-другу, показывая, что счастливы и порознь

Секс по дружбе (2011)

Что смотреть на Святого Валентина - Секс по Дружбе / ScreenGems

Джейми (Мила Кунис) и Дилан (Джастин Тимберлейк) встретились по работе, но им понравилось общество друг-друга, и у них завязывается дружба. Со временем, они расстаются со своими партнерами, но решают не заводить отношений. Вместо этого они проводят время весело вместе. Однако, один раз они решают заняться сексом, и клянуться на электронной Библии, что это не приведет к отношениям. В итоге они начали дружить и заниматься сексом. Когда они пытались найти пару для "реальных отношений", ничего не выходило, а потом сам собой созрел конфликт, который разрушил из образ отношений. Однако Джейми пришел добиваться прошения - с этого началось их первое свидание.

Вечное сияние чистого разума 2004

Что смотреть на Святого Валентина - Вечное сияние чистого разума / кадр из фильма

Запутанная история любви Джоэля и Клементины в обществе, где можно стирать людей из памяти. После разрыва, Клементина решает удалить Джоэля из памяти, на что потом решается и он, но в результате ошибки сотрудников в первом случае и упрямого подсознания во втором - ничего не выходит, так как любовь стереть нельзя - только воспоминания. В конце-концов фирма исправляет свои ошибки, но, когда Джоэль и Клементина встречаются снова - они помнят о своем романе, его печальном конце, и решают начать все сначала.

Отпуск по обмену (2006)

Что смотреть на Святого Валентина - Отпуск по обмену / кадр из фильма

Айрис и Аманда (Кейт Уинслет и Камерон Диас) потерпели крах в отношениях, и решают на Рождество совершить что-то новое, и совершаю обмен домами на время отпуска - чтобы сменить обстановку. В результате, обе девушки покорены, казалось бы случайными соседями или встречными в новом месте - а там не кто либо как, а Джуд Лоу и Джек Блэк. В итоге, через страдания и разочарования, каникулы приносят им любовь и счастье в жизнь.

Великий Гэтсби (2013, но 1974 тоже неплох)

Экранизация книги Фрэнсиса Фитжеральда о том, как Гэтсби был влюблен в Дэйзи, но вынужден уфти на Первую мировую войну. Пока он воевал, она вышла за Тома Бьюкенена, и по возврщению разбогатевший Гэтсби покупает особняк напротив дома Бьюкененов, и закатывает каждый день вечеринки, в надежде, что Дэйзи хоть раз зайдет. Ник Кэррауэй случайно оказывается между ними, и пытается устроить встречу, так как Дэйзи еще любила Гэтсби. Но из этого не выходит ничего - из-за ее ошибки Джея Гэтсби убивают, а на его похорон даже никто не приходит - Дейзи с мужем молча переезжают.

Великий Гэтсби 2013 смотреть онлайн на русском трейлер:

Полуночное солнце (2006)

Что смотреть на Святого Валентина - Полуночное солнце / Open Road Films

Трогательная любовь Кэти (Белла Торн) и Чарли (Патрик Шварценеггер), которая завязалась и закончилась трагически и неожиданно. У Кэти редкая болезнь из-за которой она не может быть на солнце, у нее остался только папа, который о ней заботится и подруга. По ночам она пишет песни и мечтает о рыжем мальчике Чарли, с которым когда-то встретилась в детстве. Но потом они снова пересекаются, и влюбляются. Однако, из-за затянувшегося свидания и солнца у Кэти прогрессирует болезнь и она умирает. Она предпочитает провести последние дни с Чарли на яхте под солнцем, и оставляет ему воспоминания, записки полные любви и свои песни. Чарли находит концы, и после смерти Чарли ее песни попадают в сеть и становятся популярными.

Также не стоит забывать о фильмах Три метра над уровнем неба (они по книге, и фильма 2), а также Помни меня, 500 дней лета, Меланхолию, и Знакомьтесь, Джо Блэк. К слову, некоторые фильмы подходят и для встречи Дня святого Валентина одной или одному.