Дело Ричарда Джуэлла: из героя страны во врага нации за три дня

Дело Ричарда Джуэлла рецензия / Warner Bross

Фильм о позорной ошибке ФБР Дело Ричарда Джуэлла 2020 вышел в прокат в Украине с 20 февраля во всех кинотеатрах. Охранник, который спас сотни жизней, а потом в течении месяцев был целью травли со стороны ФБР, СМИ и граждан США получил свою киноисторию.

Ричард Джуэлл умер спустя 11 лет после взрыва от сердечной недостаточности из-за диабета. В реальной истории, чего не показали в фильме, Ричард добился компенсации и извинений от CNN, New York Post, NBC и Пьемонтского колледжа. В фильме же показали сами новости - разговор президента колледжа с ФБР, из-за чего Ричарда поставили подозреваемым, слова телеведущего Тома Брокау, и некоторые заголовки.

Что за фильм Дело Ричарда Джуэлла, почему он может получить такой резонас, и что показал Клинт Иствуд в своем новом фильме - читайте в нашем материале.

Дело Ричарда Джуэлла сюжет

В фильме Ричард был показан как немного наивный и простой парень, который свято верит в закон и свой долг. Читайте такжеЗов предков 2020 - Как избавиться от хозяина и завести молодую волчицуНа фоне уставших циничных ФБР-овцев, которые курят и пьют виски в рабочее время в стрип-баре и скучающих журналистов, которые в момент смерти людей молятся о том, чтобы сделать сенсацию выглядит странно. Ричард Джуэлл оказался не в том месте и не не в то время, но спас много людей, настояв на начале эвакуации. Однако, благодаря тому, что задолбанные ФБР-овцы хотели скорее закрыть дело, и не было улик против кого-то другого, жизнь Ричарда Джуэлла надолго превратилась в ад.

Во первых - кто-то слил информацию о Джуэлле в СМИ, и из человека, который три дня назад был героем сделали монстра. Во-вторых, в фильме показали, что за неимением доказательств, Ричарда хотели подставить любыми способами - и даже вконец наглыми.

Дело Ричарда Джуэлла обзор фильма / Warner Bross

В фильме присутствует Уотсон Брайант - адвокат, который когда-то по-человечески отнесся к Джуэлле, а потом решился его спасать, и они с Джуэллом - центральный дуэт который поражает своими противоположностями. К слову, к концу фильма Джуэлл перерос свою наивность и веру в правоохранителей - его финальная речь на допросе - просто гениальна. В то же время, как слегка циничный Уотсон Брайант таки подобрел и даже завел отношения в течении истории.

Дело Ричарда Джуэлла драматургия и постановка

В фильме гениальная постановка, и типичный Иствуду стиль. Такое ощущение, что если бы фильм не был основан на реальных событиях, он бы добавил полицейским и агентам длинные плащи, женщины ходили бы в шикарных вечерних платьях, а события разворачивались исключительно ночью. Читайте такжеСкандал 2019: как Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон перевернули мирНо он ограничился эмоциональной гаммой - встречи в закуренных барах, быстрый секс в машине, уставший продажный ФБР-овец, пронырливая журналистка без моральных ценностей. К слову, только Atlanta Journal-Constitution, которые первые опубликовали новости о подозрении Джуэллу, не заплатили ему компенсацию.

Так же идеально с подбором актеров, отсылками и даже использованием реальных архивных видео, видео передач, и выступления Билла Клинтона. Кстати, на одном и моментов, показали реальное архивное видео с Джуэллом.

Кроме того, что как многие фильмы Клинта Иствуда, Дело Ричарда Джуэлла очень длинный фильм, у него нет фатальных или заметных проблем.

А Национальный совет кинокритиков США наградил фильм ТОП-10 лучших фильмов года, Пол Уолтер Хаузер стал Прорывом года, а Кэти Бейтс - лучшей актрисой года.

Дело Ричарда Джуэлла - актеры и роли / Warner Bross

Дело Ричарда Джуэлла актеры и роли

Пол Уолтер Хаузер — Ричард Джуэлл

Сэм Рокуэлл — адвокат Уотсон Брайант

Кэти Бейтс — Боби Джуэлл (мать Ричарда)

Джон Хэмм — сотрудник ФБР Том Шоу

Оливия Уайлд — журналистка Кэти Скраггс

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Дело Ричарда Джуэлла смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Фильм Дело Ричарда Джуэлла выходит с 10:00 во всех кинотеатрах Украины с 20 февраля 2020.

Александр Галаджий для сайта Главред