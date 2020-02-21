Против течения 2020 - дата выхода, актеры и сюжет

Против течения 2020 / СТБ

Сериал Против течения 2020 - новый проект СТБ, который выходит на экраны в конце февраля.

В сериале Против течения 2020 будет всего 10 серий, они будут показаны в вечерний прайм-тайм по будням на СТБ.

Что будет в сериале Против течения 2020, список актеров и сюжет - читай на Главреде.

Против течения 2020 - сюжет

По сюжету главная героиня Мила Егорова устраивается на должность пресс-секретаря в модный яхт-клуб. Несмотря на панический страх воды, девушка соглашается на работу: спасти репутацию яхт-клуба и ее владельца – вдовца Руслана Калинина. Необъяснимое притяжение между Русланом и Милой становится опасным.

Против течения 2020 - актеры и роли / СТБ

Счастью в настоящем мешает лишь прошлое. Память о погибшей жене не дает покоя Руслану, а бывший жених Милы намерен доказать, что Руслан – убийца. С каждым шагом водоворот страстей и интриг затягивает Милу и Руслана всё глубже. Удастся ли им выбраться из него живыми.

Против течения 2020 - в ролях

Ольга Гришина

Петр Рыков

Сергей Шаталов

Анатолий Котенёв

Анна Легчилова

Дарья Трегубова

Александр Кобзарь

Наталия Денисенко

Андрей Фединчик.

Против течения 2020 смотреть онлайн трейлер:

Сериал Против течения выходит на СТБ 24 февраля с 20-00.