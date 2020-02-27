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Видоизмененный углерод 2 сезон: блеск и ужас экранизации

Александр Галаджий

журналист

27 февраля 2020, 19:21

Новый 2 сезон сериала Видоизмененный углерод вышел на Netflix. Что показали в сериале, как экранизация отличается от оригинальной книги, и почему Видоизмененный Углерод стоит посмотреть - читай на Главреде.

Видоизмененный углерод 2 сезон
Видоизмененный углерод 2 сезон - обзор и рецензия / Netflix

2 сезон Видоизмененного Углерода вышел 27 февраля на Netflix. Во втором сезоне 8 серий - все они вышли в один день.

В отличии от книги Ричарда Моргана, сериал с 1 книги перескакивает сразу на 3 часть, заключительную.

Что показали во втором сезоне Видоизмененного углерода, и почему стоит посмотреть 2 сезон - читайте в нашем материале.

Второй сезон Видоизмененного углерода перескочил важную часть повествования - в котором читателям объясняли правила вселенной, происхождение стэков, и галактические правила и законы.

Также во второй книге было понятно, почему Ковач в 3 части очнулся не в своем теле.

Видоизмененный углерод 2 сезон - сюжет

Второй сезон начинается с того, что Ковача насильно доставляют на допрос, помещают в модифицированное тело, чтобы он защитил мафов. Однако он не успевает этого сделать.

Оказывается, что он чудом восстановил По, и ищут свою возлюбленную Фалконер на Мире Харлана - месте, где нашли больше всего артефактов древних, которых в книге называют марсианами. В сериале они просто Древние.

Видоизмененный углерод 2 сезон
Видоизмененный углерод 2 сезон - что было в сериале / Netflix

Вскоре Такиши Ковач находит свою возлюбленную, но с ней что-то не так - она переключается, и тайно уходит убивать мафов. Оказывается, что местные мафы - основатели Мира Харлана - нашли гнездо еще не умерших Древних, и уничтожили его, а потом заставили Фалконер работать с артифактами - откуда и взяли стэки.

Один из пришельцев скопировался - как и Фалконер в свое время, в Дерево, и был восстановлен в стэке Фалконер. Читайте такжеЧеловек-Невидимка 2020 - лучший фильм зимы, и почему его нужно смотретьОн вызывает огонь орбитальных станций Древних на бойцов протектората, и он же, вырвавшись на свободу планировал уничтожить всех людей на планете.

В ходе интриг Протектората, Ковача восстанавливают и загружают в старое тело - только его разум остался записан на уровне перед встречей с Фалконер, так что он почти идеально выполняет операцию по ее устранению.

Такеши Ковач, который был главным героем до этого, жертвует собой и своей любовью к Фалконер - так погибает Последний Посланник, о котором уже снова пошли легенды. Фалконер снова отправляется искать сторонников в других миры, а молодой Ковач остается работать в Протекторате, ведь он так и не успел завести отношения с Фалконер.

Видоизмененный углерод 2 сезон
Видоизмененный углерод 2 сезон - актеры и роли / Netflix

Однако, есть и намек на продолжение - в попытках восстановить системы По, ИскИнны случайно обнаруживают сохраненный стэк, и восстанавливают его. Нам так и не показали - чей он и кому предназначается.

Видоизмененный углерод 2 сезон постановка и спецэффекты

Сериал очень сильно отличается от книг - социальный вопрос, идея восстания против правления мафов в нем минимализирована в пользу истории Ковача и его отношений с Фалконер. Читайте такжеЗов предков 2020 - Как избавиться от хозяина и завести молодую волчицуЕсли в первом сезоне +/- следовали сюжету, опуская и меняя детали, но не саму суть повествования, то 2 сезон далеко ушел от оригинала. Начнем с того, что скорей всего 2 книгу оставили для возможной экранизации спин-оффов лидо следующего сезона. В третьей же финальной живы оказались и Каллахара, которая в оригинале была вместо несуществующей сестры Ковача, и другие персонажи. Финал 2 сезона еще больше отвел сериал от оригинала, создавая свой собственный мир со своими правилами - не поднимаются вопросы о том, что такое быть человеком, зачем существуют Посланники, о конфликте технологий и природы, естественного пути развития.

Видоизмененный углерод 2 сезон
Видоизмененный углерод 2 сезон - как выглядят пришельцы / Netflix

Спецэффекты, переход из виртуала в реальность, стэки, и даже инопланетяне - все было изображено идеально, особенно, если учитывать бюджет сериала. В сериале показали не только саму сеть спутников, но даже и настояшего Древнего, каким его увидел полковник Протектората. Похвально, что до последнего создателям удалось держать в секрете очередное "раздвоение" Ковача, как и столь интересные подробности, как внешность пришельцев.

Видоизмененный углерод 2 сезон - актеры и роли

  • Энтони Маки — Такеши Ковач
  • Уилл Юн Ли — Такеши Ковач
  • Рене Элиз Голдсберри — Куэллкрист Фальконер
  • Марта Игареда — Кристин Ортега 
  • Крис Коннер — По
  • Дичен Лакмэн — Рейлин Кавахара
  • Ато Эссандо — Вернон Эллиот
  • Симон Миссик — Трепп 
  • Дина Шинаби — Диг 301 
  • Торбен Либрехт — полковник Иван Каррера (второй сезон)
  • Джеймс Сайто — Танаседа Хидеки (второй сезон)
  • Лела Лорен — Даника Харлан
  • Хэйли Лоу — Лиззи Эллиот
  • Ольга Фонда — Сара

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Видоизмененный углерод 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Напомним, что сериал снят по одноименной книге британского писателя Ричарда Моргана, вышедшей в 2002 году. Видоизменённый углерод - первая часть книжной трилогии, в 2003 году была выпущена вторая книга Сломанные ангелы. А в 2005 году — завершающая часть Пробужденные Фурии / Woken Furies, которая еще не переведена на русский или украинский язык.

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