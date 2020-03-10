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Лучшие сериалы 2020: новые русские сериалы, которые стоит посмотреть

10 марта 2020, 09:30

В 2020 году вышли новые русские сериалы самых разных жанров. Какие-то больше нравятся зрителям, какие-то меньше. Список новых русских сериалом, которые стоит посмотреть, можете почит

Русские сериалы смотреть онлайн
Русские сериалы смотреть онлайн / скриншот

Новые русские сериалы заинтересовали многих зрителей. Рассказываем, какие новые сериалы зимы - весны 2020 вышли и выходят в России, и на какие стоит обратить внимание.

Новые русские сериалы 2020 - сюжет, актеры, обзор и трейлер - смотрите и читайте на Главреде.

Алиса 2020

Алиса 2020
Алиса 2020 - дата выхода/ скриншот

Дата выхода: 16 марта (апрель 2020)

Сериал Алиса 2020 - продукт производства Яндекс.Такси и Bazelevs. Сериал выйдет в виде 5 короткометражек, которые описывают разные ситуации из жизни таксистов Яндекс Такси. 

Алиса 2020 - в ролях: Ирина Горбачева, Никита Кукушкин, Александр Филиппенко, Даниил Вахрушев, Евгений Егоров, Иван Дергачев, Михаил Горевой, Иван Колесников, Сергей Епишев, Данила Якушев, Александра Ревенко, Татьяна Шитова.

Сериал Алиса 2020 смотреть онлайн трейлер:

Корни 2020

Корни 2020
Корни 2020 - дата выхода / скриншот

Дата выхода: 10 марта (2 марта - More.TV)

Сериал Корни - про удачливого топ-менеджера из русской глубинки, которому неожиданно приходится вернуться в родной Залещинск, чтобы уничтожить местной достояние - Дом культуры, и построить вместо него торговый центр. Кто бы стал сомневаться, что на удачливого экс-соседа, в родной деревеньке накинутся все родственники, соседи, и даже бывшая.

Корни 2020 - в ролях: Марк Богатырев, Наталья Скоморохова, Ксения Корнева, Ренат Мухамбаев, Елена Валюшкина, Анна Уколова, Юлия Сулес, Сергей Чирков, Владимир Сычев, Тимур Родригез, Александра Кузенкина, Сергей Бачурский, Никита Богатов, Антон Лапенко, Виктор Низовой, Данила Якушев.

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Филатов 2020

Филатов 2020
Филатов 2020 - дата выхода / СТС

Дата выхода: 17 февраля

Филатов - успешный московский врач-гинеколог, у которого сложилась жизнь, и который даже не изменяет жене. Но неожиданно, та сама уходит от него. После неудачных попыток начать что-то новое, герой Бондарчука снова решает завоевать сердце бывшей. Если заменить аварию и обучение магии на развод - получится отличная аллюзия на Доктора Стрэнджа - тот же самодовольный профессионал, который в процессе понимает, в чем был не прав.

Филатов 2020 - в ролях: Федор Бондарчук, Олеся Судзиловская, Галина Польских,Эммануил Виторган, Марта Тимофеева, Максим Лагашкин, Мария Аронова, Егор Корешков, Петр Романов, Алина Булынко, Александра Власова, Юлия Топольницкая, Алина Алексеева

Война Семей 2020

Война семей 2020
Война семей 2020 - дата выхода / скриншот

Дата выхода: 17 февраля 

Друзья Дима и Миша, которые не просто живут по соседству, но еще и лучшие друзья с детства, переживают трудные времена, когда их дети решают жениться - заразом всплывают все семейные тайны, причем, о некоторых они сами не знали. Загвоздка в том, чтобы организовать свадьбу, и в процессе не переругать между собой всех, в том числе - невесту с женихом.

Война семей 2020 - в ролях: Александр Робак, Егор Бероев, Ольга Медынич, Светлана Колпакова, Джемал Тетруашвили, Александра Флоринская, Арина Постников

Сериал Триггер 2020

Триггер 2 сезон
Триггер 2020 - дата выхода / скриншот

Дата выхода: 10 февраля

Артем - нечто среднее между Кэлом Лайтменом и доктором Хаусом. Он психоаналитик, но предпочитает лечить своих пациентов шоковыми ситуациями - чтобы они сами хотели из них выходить. Но, когда после одного из сеансов его пациент совершает суицид, Артем садится на 8 лет. Спустя 8 лет он пытается собрать осколки брака, бывшей карьеры и вернуть себе доброе имя.

Триггер 2020 - в ролях: Тоня Паперрная, Максим Матвеев, Роман Маякин, Светлана Иванова, Янина Малинчик, Данила Дунаев, Ян Цапник, Игорь Костолевский, Владислав Тирон, Даниил Воробьев, Виктория Маслова, Олег Масленников-Войтов, Дарья Буткеева, Лиза Климова

Фитнес 3 сезон

Фитнес 3 сезон
Фитнес 3 сезон - дата выхода / скриншот

Дата выхода: 10 февраля

Ася устроилась в спортзал, чтобы самой сбросить вес, так как перед свадьбой подружки ее засмеяли, а жених оказался недоволен ее фигурой. Теперь она уже не первый месяц работает фитнес-тренером, и это решение в свое время поменяло ее жизнь.

Сериал Фитнес 3 сезон - в ролях: Софья Зайка, Роман Курцын, Татьяна Храмова, Михаил Трухин, Алексей Демидов, Борис Дергачев, Марианна Шульц, Павел Стонт, Ольга Баранова, Евгений Михеев, Дмитрий Чеботарев, Лиза Мартинес, Андрей Пынзару, Александр Семчев, Данила Якушев, Светлана Камынина, Илья Глинников.

Содержанки 2 сезон

Содержанки 2 сезон
Содержанки 2 сезон - дата выхода / Start

Дата выхода - 30 января 

Во втором сезоне сериала Содержанки Лена Широкова живет с олигархом Ольховским, который мог убить свою жену. Следствие один раз уже не смогло ничего доказать, и теперь пытается снова докопаться до правды. Все происходит на фоне шикарной богемной жизни в Москве, к которой все стараются приобщиться, и урвать себе кусок пирога побольше. В центре сюжета также сложные интимные связи между всеми персонажами, а горячие интимные сцены приковывают внимание к сериалу уже второй сезон подряд.

Содержанки 2 сезон - в ролях: Ольга Сутулова, Дарья Мороз, Сергей Бурунов, Владимир Мишуков, Софья Эрнст, Ирина Старшенбаум, Александр Кузнецов, Петр Скворцов, Александра Ребенок, Любовь Аксенова, Мария Фомина, Марина Зудина, Александра Ревенко, Сабина Ахмедова, Леонид Бичевин, Игорь Титов, Роза Хаируллина, Константин Богомолов, Ксения Собчак

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