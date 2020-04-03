Сериал Колл-Центр 2 сезон: когда выйдет продолжение

Колл-Центр 2 сезон - дата выхода / Premier

Сериал Колл-Центр 2020 вышел на ТНТ канале 23 марта. Последняя 8 серия вышла 2 апреля. Пока все пытаются понять, в чем смысл окончания сериала, объясняем, что известно о продолжении сериала, и когда ждать второй сезон Колл-Цетра.

Сериала Колл-Центр закончился на драматическом моменте, и многие фанаты задаются вопросом, когда выходит Колл-Центр-2.

Пока что официально сериал не продлили ан второй сезон, но концовка однозначно дает понять, что Колл-центр-2 - не предел.

Съемками сериала занимались ТНТ и Premier. На канале выходила версия 16+, а на онлайн-платформе Premier - 18+.

Съемками занимались режиссеры Алексей Чупов, Наташа Меркулова. Сценаристы Алексей Чупов, Наташа Меркулова. Продюсеры Валерий Федорович, Евгений Никишов. Оператор-постановщик Глеб Филатов. Художники-постановщики Федор Савельев, Никита Евглевский. Ведущие продюсеры Иван Голомовзюк, Максим Филатов, Ольга Куренкова. Исполнительный продюсер Майя Цзо.

Колл-центр - сюжет

Сериал Вращается вокруг Кирилла и Кати, которая ему изменила с начальником. Однако в день, когда он собирался делать ей предложение, он узнает, что она предпочла ему босса. Читайте такжеНичто не случается дважды 3 сезон - когда смотреть продолжениеК тому же этим она испортила ему день рождения. Кирилл попытался уволиться, но потом вернулся, чтобы спросить, как и сколько она спала с боссом. В этот момент их колл-центр (по продаже секс-игрушек) неожиданно заблокировали, и с ними заговорили электронными голосами "Папа" и "Мама". Они предупредили, что в здании бомба - на 8 чалов, но ее взорвут в любой момент, если не понравится, что делают "заложники".

В итоге, кукловоды, которые знали про своих жертв все, заставили их пройти в течении 8 часов адские испытания и унижения, вскрывая друг перед другом свои секреты. Как результат - двое коллег погибли, а один был тяжело ранен.

Однако финал сериала показал, что кукловод не закончил игру.

Осторожно! Дальше идут спойлеры.

Колл-центр 2020 - объяснение концовки / ТНТ

Колл-центр - чем закончился сериал

Павлик оказался не тем за кого себя выдавал. Он рассказал свои историю, про связь с Батей и Глорией. Но к конце, перед взрывом бомбы решил не убегать вместе со всеми. Сериал очень сильно перекликается с фильмами Пила - в первом фильме Конструктор все время лежал вместе со своими жертвами, а испытания во второй и третьей частях... В общем, вы все поняли.

Павлик выжил, и когда в "сцене после тиров" Давил прибегает к сыну, его поджидает Павлик. Он командует Инструктору, и тот усыпляет Давида. А Павлик говорит, что игра не окончена, и все еще впереди.

Колл-центр актеры и роли

Виктория Толстоганова — Глория Полянская

Павел Табаков — Кирилл Романчук

Юлия Хлынина — Катя

Владимир Яглыч — Денис Викторович

Полина Пушкарук — Лиза Некрасова

Сабина Ахмедова — Джемма

Леван Хурция — Давид

Никита Тарасов — Женя

Ольга Веникова — Яна

Зоя Кайдановская — Галина Алексеевна Майзель

Егор Шереметьев — Виталик

Алиса Сельникова — Соня

Аскар Нигамедзянов — Павлик Борисов

Ольга Лапшина — Светлана Васильевна мама Лизы

Никита Павленко — Мурат парень Лизы в Стамбуле

Елена Полякова — Надя жена Давида, мама Левана

Тамирлан Асанбеков — Леван 16 лет, сын Давида и Нади

Дмитрий Куличков — Сергей сутенер Джеммы

Мадлен Джабраилова — мать Джеммы

Ксения Кеосаян — Шана дочь Джеммы

Никита Кукушкин — клиент Джеммы

Григорий Калинин — Андрей Чистяков психиатр

Анна Шепелева — Рита жена Андрея

Алексей Беляев — Вадик сын Андрея и Риты

Стася Милославская — Оля девушка Кирилла

Игорь Савочкин — лодочник

Анатолий Белый — Игорь Зуев подполковник ФСБ, биологический отец Кати

Александр Робак — Максим Валерьевич (Батя) биологический отец Павлика

Екатерина Волкова — Тома мама Кати

Наталья Кудряшова — Татьяна Зуева жена подполковника Зуева

Сериал Колл-центр 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Вполне вероятно, что сериал Колл-центр продлят на второй сериал. Учитывая, что съемки проходили с начала лета 2018 года, и делая скидку на задержки из-за коронавирусного карантина, Колл-центр 2 сезон может выйти не раньше 2022 года.