Сериал Колл-Центр 2 сезон: когда выйдет продолжение

Новый сериал Колл-Центр на ТНТ и Premier подошел к концу. Чем закончился Колл-Центр, и когда будет продолжение - читайте на Главреде.
Сериал Колл-Центр 2020 вышел на ТНТ канале 23 марта. Последняя 8 серия вышла 2 апреля. Пока все пытаются понять, в чем смысл окончания сериала, объясняем, что известно о продолжении сериала, и когда ждать второй сезон Колл-Цетра.
Сериала Колл-Центр закончился на драматическом моменте, и многие фанаты задаются вопросом, когда выходит Колл-Центр-2.
Пока что официально сериал не продлили ан второй сезон, но концовка однозначно дает понять, что Колл-центр-2 - не предел.
Съемками сериала занимались ТНТ и Premier. На канале выходила версия 16+, а на онлайн-платформе Premier - 18+.
Съемками занимались режиссеры Алексей Чупов, Наташа Меркулова. Сценаристы Алексей Чупов, Наташа Меркулова. Продюсеры Валерий Федорович, Евгений Никишов. Оператор-постановщик Глеб Филатов. Художники-постановщики Федор Савельев, Никита Евглевский. Ведущие продюсеры Иван Голомовзюк, Максим Филатов, Ольга Куренкова. Исполнительный продюсер Майя Цзо.
Колл-центр - сюжет
Сериал Вращается вокруг Кирилла и Кати, которая ему изменила с начальником. Однако в день, когда он собирался делать ей предложение, он узнает, что она предпочла ему босса. Читайте такжеНичто не случается дважды 3 сезон - когда смотреть продолжениеК тому же этим она испортила ему день рождения. Кирилл попытался уволиться, но потом вернулся, чтобы спросить, как и сколько она спала с боссом. В этот момент их колл-центр (по продаже секс-игрушек) неожиданно заблокировали, и с ними заговорили электронными голосами "Папа" и "Мама". Они предупредили, что в здании бомба - на 8 чалов, но ее взорвут в любой момент, если не понравится, что делают "заложники".
В итоге, кукловоды, которые знали про своих жертв все, заставили их пройти в течении 8 часов адские испытания и унижения, вскрывая друг перед другом свои секреты. Как результат - двое коллег погибли, а один был тяжело ранен.
Однако финал сериала показал, что кукловод не закончил игру.
Осторожно! Дальше идут спойлеры.
Колл-центр - чем закончился сериал
Павлик оказался не тем за кого себя выдавал. Он рассказал свои историю, про связь с Батей и Глорией. Но к конце, перед взрывом бомбы решил не убегать вместе со всеми. Сериал очень сильно перекликается с фильмами Пила - в первом фильме Конструктор все время лежал вместе со своими жертвами, а испытания во второй и третьей частях... В общем, вы все поняли.
Павлик выжил, и когда в "сцене после тиров" Давил прибегает к сыну, его поджидает Павлик. Он командует Инструктору, и тот усыпляет Давида. А Павлик говорит, что игра не окончена, и все еще впереди.
Колл-центр актеры и роли
Виктория Толстоганова — Глория Полянская
Павел Табаков — Кирилл Романчук
Юлия Хлынина — Катя
Владимир Яглыч — Денис Викторович
Полина Пушкарук — Лиза Некрасова
Сабина Ахмедова — Джемма
Леван Хурция — Давид
Никита Тарасов — Женя
Ольга Веникова — Яна
Зоя Кайдановская — Галина Алексеевна Майзель
Егор Шереметьев — Виталик
Алиса Сельникова — Соня
Аскар Нигамедзянов — Павлик Борисов
Ольга Лапшина — Светлана Васильевна мама Лизы
Никита Павленко — Мурат парень Лизы в Стамбуле
Елена Полякова — Надя жена Давида, мама Левана
Тамирлан Асанбеков — Леван 16 лет, сын Давида и Нади
Дмитрий Куличков — Сергей сутенер Джеммы
Мадлен Джабраилова — мать Джеммы
Ксения Кеосаян — Шана дочь Джеммы
Никита Кукушкин — клиент Джеммы
Григорий Калинин — Андрей Чистяков психиатр
Анна Шепелева — Рита жена Андрея
Алексей Беляев — Вадик сын Андрея и Риты
Стася Милославская — Оля девушка Кирилла
Игорь Савочкин — лодочник
Анатолий Белый — Игорь Зуев подполковник ФСБ, биологический отец Кати
Александр Робак — Максим Валерьевич (Батя) биологический отец Павлика
Екатерина Волкова — Тома мама Кати
Наталья Кудряшова — Татьяна Зуева жена подполковника Зуева
Сериал Колл-центр 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Вполне вероятно, что сериал Колл-центр продлят на второй сериал. Учитывая, что съемки проходили с начала лета 2018 года, и делая скидку на задержки из-за коронавирусного карантина, Колл-центр 2 сезон может выйти не раньше 2022 года.