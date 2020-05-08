Аватар 2 - дата выхода, актеры и фото со съемок

Аватар 2 - дата выхода, актеры и роли

Новый фильм Аватар 2 должен выйти в 2021 году - премьера запланирована на 16 декабря 2021. В связи с этим съемочная группа получила разрешение на съемки во время коронавируса в Новой Зеландии.

Во втором фильме Джейк, который прогнал людей с планеты, вынужден будет опуститься под воду, и там встретится с подводными жителями.

О сюжете 2 фильма Аватар ходят разные слухи, но точно известно только несколько фактов - часть событий произойдет под водой, на планету снова летят люди, Джейку Салли снова нужно решать вопросы планетарного значения.

Аватар 2 - сюжет

Во втором фильме события разворачиваются после изгнания людей. Джейк занимается восстановлением порядка и созданием новых союзов, так как прекрасно осознает, что скоро вернется военный флот с подкреплением.

Но если он герой для многих племен, с которыми изгнал людей, у других жителей планеты может быть другое мнение.

Кроме того, особое внимание уделено его отношениями с возлюбленной и детям, так как пройдут уже годы.

Кроме того, в ролях объявлены люди которые погибли в первом фильме,но будут чудесным образом воскрешены.

Аватар 2 - съемки

В сети появились первые кадры со съемочной площадки, которые показал продюсер фильма Джон Ландау. В сети есть информация о том, что выйдет 3 фильма Аватар после первого фильма..

"Несколько фотографий со съемок, на которых Джим дает актерам указания, прежде чем они погрузятся под воду для создания сцены из сиквелов "Аватара". Что это за белые штуки на водной поверхности? Эти маленькие белые шарики необходимы, чтобы защитить от света на поверхности систему захвата движения. Вместе с этим они позволяют актерам безопасно выплыть наверх, когда это необходимо", – рассказал он фанатам.

Аватар 2 / Facebook

Аватар 2 / Facebook

Аватар 2 - актеры и роли

Сэм Уортингтон - Джейк Салли бывший землянин ставший На'Ви, вождь клана Оматикайя

Зои Салдана - Нейтири

Си Си Эйч Паундер - Мо’ат духовный лидер Оматикайя и мать Нейтири

Клифф Кертис - Тоновари вождь клана рифов Меткайина

Джейми Флаттерс - Нетейам старший сын Нейтири и Джейка

Британ Далтон - Ло'ак младший сын Нейтири и Джейка

Тринити Блисс - Туктирей дочь Нейтири и Джейка

Бейли Басс - Тсирея ныряльщица клана Меткайина

Филипп Гелджо - Аонунг молодой охотник клана Меткайина, сын Тоновари

Дуэйн Эванс-мл. - Ротксо молодой охотник клана Меткайина

Кейт Уинслет - Ронал

Стивен Лэнг - Майлз Куоритч

Джованни Рибизи - Паркер Селфридж

Джоэл Дэвид Мур - ученый Норм Спеллман

Дилип Рао - доктор Макс Патель

Мэтт Джеральд - капрал Лайл Уэйнфлит

Джек Чемпион - Хавьер Сокорро молодой землянин, родившийся на Пандоре

Эди Фалко - генерал Ардмор

Уна Чаплин - Варанг

Сигурни Уивер

Дэвид Тьюлис

Если в планах съемок фильма ничего не изменится, дата выхода Аватар-2 - 16 декабря 2021.