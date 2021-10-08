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Большая смачная резня: рецензия на фильм Веном 2: Карнаж

Дмитрий Видоменко

журналист

8 октября 2021, 21:28

В украинский прокат вышел снятый по мотивам комиксов компании Marvel супергеройский боевик / комедия Веном 2: Карнаж с Томом Харди в главной роли.

Веном 2: Карнаж / Sony

После первого пришествия страхолюдного инопланетного клыкастого чудовища Венома прошло пару лет. Он вполне себе неплохо уживается в теле инфантильно-добродушного репортера Эдди Брока (Том Харди) и в его же захламленной холостяцкой квартирке в Сан-Франциско. Брок кормит Венома шоколадками и все склоняет того, чтобы тот перешел на куриные мозги и перестал мечтать о вкусных мозгах человечьих. Но тут знакомый ирландский коп Миллиган (Стивен Грэм) просит Брока помочь и разговорить серийного убийцу Клетуса Кэссиди (Вуди Харрельсон), который явно намерен сыграть с журналистом в свою кровавую игру.

Веном - хороший пример того, как корпоративные игры больших студий приводят к удивительным творческим результатам. Вряд ли страхолюдному инопланетному персонажу-убийце грозило появление на экране в каком-то ином виде, кроме злодейского (каким он предстал, например, в третьей части Человека-Паука с Тоби Магуайром). Но всемогущему властителю киновселенной Марвел Кевину Файги удалось уломать руководство Sony (которому принадлежали права на вселенную Спайдермена) снимать все дальнейшие фильмы про Питера Паркера совместно. И потому в японской корпорации решили сделать ставку на Венома и превратить его из злодея в антигероя. В таком духе был снят первый фильм - размашистый, неряшливый и громыхающий. Кино собрало громадные деньги и, значит, вопрос съемок сиквела был решенным. Равно как и вопрос стиля - классическое: "Тех же щей, да погуще влей"

Режиссера Флейшера сменил Энди Серкис (более известный как актер, который изображал Голлума во Властелине Колец и Кинг-Конга в одноименном фильме). Впрочем, как часто бывает в больших продюсерских проектах, вряд ли у него было множество возможностей проявить свой стиль. А в случае с Веномом 2 - еще и времени. У фильма небольшой хронометраж (чуть больше полутора часов), и потому он начинается с места в карьер. Надо отдать должное и Серкису, и Тому Харди (который в этом фильме еще и сценарист) сюжет и действие не провисают ни на секунду. Шутки по поводу взаимотношений Брока и Венома (порой откровенно заходящие на территорию романтических комедий) постоянно сменяются экшен-сценами, кровавыми ровно настолько, на сколько позволяет подростковый рейтинг PG-13 (и это, по-большому счету, главная претензия, которую можно предъявить продюсерам - что не решились снять фильм 18+).

Харди играет легко и с выдумкой - местами даже откровенно полемизируя со своими предыдущими ролями героических мужчин (как тот же Бейн в нолановском Бэтмене). У него получился убедительный инфантильный 40-летний тютя, который, тем не менее, в трудную минуту способен на героический поступок.

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Харрельсона, по всему видать, просили ничего не выдумывать, а играть (с небольшой долей пародии) персонажа, который когда-то принес ему славу (Микки из Прирожденных убийц Оливера Стоуна) и с поправкой на то, что телом Кэссиди командует еще более кровожадный монстр, чем Веном - кроваво-красный Карнаж. И даже мотивация у него практически та же самая, как в стоуновском фильме - Кэссиди / Карнаж спасает свою любимую - горластую мутантку Фрэнсис Баррисон (Наоми Харрис).

Веном 2: Карнаж / Sony

Любовный интерес Брока, юристку Энн Вейинг (Мишель Уильямс) используют, как и всех остальных в этом ярком боевике-капустнике - как повод для нескольких шуток и экшен-сцен.

Тем не менее, у Sony получилось отличное, почти эталонное, попкорновое развлечение. Фильм не дает ни на минуту заскучать, ни толком оторвать взгляд от экрана. А сцена после титров (мало того, что порадует фанатов комиксов Marvel) точно говорит о том, что приключения Эдди Брока / Венома еще не закончены. Надеемся, что хотя бы крови в них будет побольше.

Веном 2: Карнаж / Sony

viber
Веном Том Харди новости шоу бизнеса
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