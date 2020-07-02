Гренландия 2020 - новая дата выхода и захватывающий трейлер

Гренландия 2020 / STX Entertainment

STX Entertainment показали новый свежий трейлер фильма-катастрофы Гренландия, уже переведенный на украинский язык.

Второй трейлер Гренландии рассказывает больше о сюжете фильма - как именно случилась трагедия с кометой, и как так получилось, что героя разлучили с семьей.

Обломки гигантской кометы несутся к Земле и угрожают уничтожить планету. Конец света кажется неизбежным.

Единственное безопасное место – бункер в далекой Гренландии. Джон (Джерард Батлер), его жена и сын отправляются в опасное путешествие. На их пути к спасению – не только разрушительные обломки кометы, но и паника людей, которые обезумели от ужаса. Во время глобальной катастрофы человеческие законы уже не действуют и каждый – сам за себя...Читайте такжеГренландия 2020 - дата выхода, актеры и первый трейлер

В новом трейлере в отличие от первого более спокойно объясняют, что происходит, что обломки кометы, которые падают на Землю. На фоне безумия герой узнает о Гренландии, где, как, можно спастись, и начинает нелегкую борьбу, чтобы привезти семью в безопасное место.

Джон с семьей пытается спастись из зоны, на которую упадет самый большой обломок кометы, которая приведет к наибольшим разрушениям.

Гренландия 2020 - новый трейлер на русском языке смотреть онлайн:

Новый фильм с Джерардом Батлером Гренландия выйдет в кинотеатрах Украины 13 августа 2020.