Мягкая, талантливая и совсем другая: актеры намекнули, кто заменит Полину Василину в продолжении сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс 4"

Назар Заднепровский рассказал о новой экранной дочери в сериале "Ромео и Джульетта из Черкасс 4".

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Ромео и Джульетта из Черкасс 4 - кто сыграет Джульетту вместо Полины Василиной / коллаж: Главред, фото: imdb.com, Пресс-служба

Телеканал ТЕТ приступил к съемкам 4 сезона комедийного сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс" - зрителей ждут важные изменения. В результате совместного решения Полина Василиса, исполнительница одной из главных ролей, покинула проект. Черкасскую Джульетту в продолжении ситкома сыграет другая талантливая актриса, имя которой пока не разглашают. В программе "Ближче до зірок" на телеканале ТЕТ неизменные звезды сериала рассказали о новой партнерше по съемочной площадке.

За четыре сезона совместной работы неугомонные экранные семьи Монтенко и Капуленко будто действительно породнились. Новая актриса быстро нашла с ними общий язык, коллеги отзываются о ней с теплом.

"Она для меня новое лицо. Она совсем другая, мне кажется, чем Полина", - прокомментировала Маргарита Бахтина, экранная сваха героини Юли. Тогда как сериальный отец актрисы Назар Заднепровский отметил ее тактичность и деликатный характер: "Мягкая, талантливая, характер пока не показывает".

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Однако загадочная актриса, имя которой пока держат в секрете, - не единственная новенькая в шумной черкасской семье. В третьем сезоне комедии Рома и Юля стали родителями - у них родился мальчик. Роль самого младшего Монтенко в сериале "Ромео и Джульетта из Черкасс" играет Степан, которому всего 5 месяцев. Его экранный папочка Константин Войтенко рассказал, что хоть он и отец с опытом, но работа в кадре с малышом дается ему непросто.

"Когда я взял экранного ребенка на руки, то понял, что многое забыл. Ты как будто впервые это делаешь. Моей дочери 8 лет, а сыну от прошлого брака жены - 6, и мне уже более привычно, когда ребенок взрослый. Когда я первый раз взял Степана, это как какие-то новые ощущения", - признался Константин Войтенко.

Он добавил, что в четвертом сезоне комедии новоиспеченные бабушки и дедушки - Назар Заднепровский, Вера Кобзар, Маргарита Бахтина и Андрей Пономаренко - наконец-то оставят в покое их с Юлей и сосредоточатся на внуке.

Продолжение сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс 4" будет поражать сюжетными поворотами. Дату премьеры телеканал ТЕТ сообщит позже.

Полный сюжет в "Ближче до зірок".

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