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Волк из Ну, погоди изменил стиль в перезапуске сериала

4 июня 2020, 14:47

В России решили перезапустить советский мультфильм Ну, погоди!, и показали концепт-арт Волка - антагониста сериала.

Ну, Погоди!
Ну, Погоди! / кадр из мультсериала

Волк из Ну, погоди будет ходить в кедах и рваных джинсах. Разработчики показали наброски фото Волка из Ну, погоди, которому полностью поменяли внешность.

Актеры, которые пробовались на роль Волка из Ну, погоди слили в сеть концепт-арт антагониста. Фото показал телеграм-канал Mash.

А вот так будет выглядеть Волк в новом Ну, погоди!

"Союзмультфильм разослал картинку актерам, которые пробовались на озвучку самого обаятельного мультзлодея вместо умершего Папанова", - говорится в сообщении.

Анатолий Папанов, который озвучил героя в классическом мультсериале, умер еще в 1987 году.

Новый Волк из Ну, погоди
Новый Волк из Ну, погоди / Mash

В 2000-х в сериале Волка озвучивал актер Игорь Христенко.

Издание отметило, что было создано около 50 вариаций с образом Волка. Герою нарисовали 18 разных причесок и 4 варианта хвоста. В Союзмультфильме на всякий случай уточнили, что представленный образ — это не окончательный вариант.

Напомним, премьера новых серий Ну погоди! запланирована на лето 2020.

Союзмультфильм новости шоу бизнеса российские сериалы
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