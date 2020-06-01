Отравление в Солсбери - сериал о дерзкой операции РФ в Великобритании

Новый сериал Отравление в Солсбери снимался британскими журналистами, и основан на реальных событиях в Великобритании.
Новый сериал Отравление в Солсбери выходит на британском телевидении.
Телеканал ВВС One снял мини-сериал из 3 серий - Отравление в Солсбери. Сериал основан на реальных событиях - в основе лежит отравление бывшего российского шпиона Скрыпаля и его дочери в британском городе Солсбери российскими спецслужбами, которое біло публично раскрыто.
В основе истории лежит операция спецслужб - предположительно российских, исполнением которой занимались Петров и Боширов при помощи специального газа "Новичок". Русских разоблачили на мелочах - по фото, документах и появлении не в тех местах. Однако, в России Петров и Боширов приняли участие в абсурдном интервью, в котором объявили, что они обычные туристы, которые прибыли ради шпиля Солсбери.
Отравление в Солсбери 2020 - сюжет сериала
Сценаристами сериала стали журналисты-расследователи, которые ранее работали над этой темой – Деклан Лоун и Адам Паттерсон, и лента вышла частично документальной. Но все, больше она сосредоточилась на переживаниях простых людей, которые оказались в центре ужаса, который спровоцировало распространение смертельного токсина.
Сериал получил название "Отравление в Солсбери" (The Salisbury Poisonings).
"История того, как обычные люди реагировали на кризис на пороге своего дома, основанная на реальных событиях отравления Новичком в 2018 году", - говорится в описании.
Отравление в Солсбери 2020 - актеры и роли
- Марк Эд
- Амбер Ага - Лата Мишра
- МиАнна Бёринг
- Берн Кольасо - Доктор Берн Кольасо
- Энн-Мари Дафф
- Стефани Джил - Элли Бейли
- Джонни Харрис
- Уильям Хьюстон - Тед
- Колин Муртаг - сотрудник полиции
- Дункан Пау - Доктор Джеймс Хаслам
- Аннабель Шоли
- Раф Спэлл
- Эмма Стэнсфилд - Эмма Блэк
- Кира Томпсон - Энни Бейли
- Фэй Маккивер - Джейн Макнаутен
- Шейн Аскам - сотрудник полиции
- Кейр Чарльз - Аде Ричмонд
- Хейман Николас Пейдж Хейман - житель Солсбери
- Пол Поппвелл - детектив-инспектор Бен Мант
- Уэйн Суонн - Сергей Скрипал
- Крис Уилсон - сотрудник полиции
- Джилл Винтерниц - Юлия Скрипаль
- Наоми Ян - Майя
Отравление в Солсбери 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:
На BBC One его покажут с 14 по 16 июня.