Отравление в Солсбери - сериал о дерзкой операции РФ в Великобритании

Отравление в Солсбери - когда смотреть и список актеров/ BBC One Youtube

Новый сериал Отравление в Солсбери выходит на британском телевидении.

Телеканал ВВС One снял мини-сериал из 3 серий - Отравление в Солсбери. Сериал основан на реальных событиях - в основе лежит отравление бывшего российского шпиона Скрыпаля и его дочери в британском городе Солсбери российскими спецслужбами, которое біло публично раскрыто.

В основе истории лежит операция спецслужб - предположительно российских, исполнением которой занимались Петров и Боширов при помощи специального газа "Новичок". Русских разоблачили на мелочах - по фото, документах и появлении не в тех местах. Однако, в России Петров и Боширов приняли участие в абсурдном интервью, в котором объявили, что они обычные туристы, которые прибыли ради шпиля Солсбери.

Отравление в Солсбери 2020 - сюжет сериала

Сценаристами сериала стали журналисты-расследователи, которые ранее работали над этой темой – Деклан Лоун и Адам Паттерсон, и лента вышла частично документальной. Но все, больше она сосредоточилась на переживаниях простых людей, которые оказались в центре ужаса, который спровоцировало распространение смертельного токсина.

Сериал получил название "Отравление в Солсбери" (The Salisbury Poisonings).

"История того, как обычные люди реагировали на кризис на пороге своего дома, основанная на реальных событиях отравления Новичком в 2018 году", - говорится в описании.

Отравление в Солсбери 2020 - актеры и роли

Марк Эд

Амбер Ага - Лата Мишра

МиАнна Бёринг

Берн Кольасо - Доктор Берн Кольасо

Энн-Мари Дафф

Стефани Джил - Элли Бейли

Джонни Харрис

Уильям Хьюстон - Тед

Колин Муртаг - сотрудник полиции

Дункан Пау - Доктор Джеймс Хаслам

Аннабель Шоли

Раф Спэлл

Эмма Стэнсфилд - Эмма Блэк

Кира Томпсон - Энни Бейли

Фэй Маккивер - Джейн Макнаутен

Шейн Аскам - сотрудник полиции

Кейр Чарльз - Аде Ричмонд

Хейман Николас Пейдж Хейман - житель Солсбери

Пол Поппвелл - детектив-инспектор Бен Мант

Уэйн Суонн - Сергей Скрипал

Крис Уилсон - сотрудник полиции

Джилл Винтерниц - Юлия Скрипаль

Наоми Ян - Майя

Отравление в Солсбери 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

На BBC One его покажут с 14 по 16 июня.