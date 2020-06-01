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Отравление в Солсбери - сериал о дерзкой операции РФ в Великобритании

1 июня 2020, 15:07

Новый сериал Отравление в Солсбери снимался британскими журналистами, и основан на реальных событиях в Великобритании.

Отравление в Солсбери
Отравление в Солсбери - когда смотреть и список актеров/ BBC One Youtube

Новый сериал Отравление в Солсбери выходит на британском телевидении.

Телеканал ВВС One снял мини-сериал из 3 серий - Отравление в Солсбери. Сериал основан на реальных событиях - в основе лежит отравление бывшего российского шпиона Скрыпаля и его дочери в британском городе Солсбери российскими спецслужбами, которое біло публично раскрыто.

В основе истории лежит операция спецслужб - предположительно российских, исполнением которой занимались Петров и Боширов при помощи специального газа "Новичок". Русских разоблачили на мелочах - по фото, документах и появлении не в тех местах. Однако, в России Петров и Боширов приняли участие в абсурдном интервью, в котором объявили, что они обычные туристы, которые прибыли ради шпиля Солсбери.

Отравление в Солсбери 2020 - сюжет сериала

Сценаристами сериала стали журналисты-расследователи, которые ранее работали над этой темой – Деклан Лоун и Адам Паттерсон, и лента вышла частично документальной. Но все, больше она сосредоточилась на переживаниях простых людей, которые оказались в центре ужаса, который спровоцировало распространение смертельного токсина.

Сериал получил название "Отравление в Солсбери" (The Salisbury Poisonings).

"История того, как обычные люди реагировали на кризис на пороге своего дома, основанная на реальных событиях отравления Новичком в 2018 году", - говорится в описании.

Отравление в Солсбери 2020 - актеры и роли

  • Марк Эд
  • Амбер Ага - Лата Мишра
  • МиАнна Бёринг
  • Берн Кольасо - Доктор Берн Кольасо
  • Энн-Мари Дафф
  • Стефани Джил - Элли Бейли
  • Джонни Харрис
  • Уильям Хьюстон - Тед
  • Колин Муртаг - сотрудник полиции
  • Дункан Пау - Доктор Джеймс Хаслам
  • Аннабель Шоли
  • Раф Спэлл
  • Эмма Стэнсфилд - Эмма Блэк
  • Кира Томпсон - Энни Бейли
  • Фэй Маккивер - Джейн Макнаутен
  • Шейн Аскам - сотрудник полиции
  • Кейр Чарльз - Аде Ричмонд
  • Хейман Николас Пейдж Хейман - житель Солсбери
  • Пол Поппвелл - детектив-инспектор Бен Мант
  • Уэйн Суонн - Сергей Скрипал
  • Крис Уилсон - сотрудник полиции
  • Джилл Винтерниц - Юлия Скрипаль
  • Наоми Ян - Майя

Отравление в Солсбери 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

На BBC One его покажут с 14 по 16 июня.

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