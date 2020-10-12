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Стивен Кинг с юмором оценил российский сериал Эпидемия

12 октября 2020, 11:34

Американский легендарный писатель Стивен Кинг просмотрел российский сериал Эпидемия, который вышел под названием To the Lake на Netflix, и с юмором оценил его.

To the Lake 2020
To the Lake 2020 / Netflix

7 октября на Netflix вышел российский сериал Эпидемия, который на телесервисе доступен под названием "To the Lake".

Сюжет сериала вращается вокруг о вспышки неизвестного вируса в Москве. Главный герой вместе с родными и родственниками, которые ненавидят его, решает бежать в Карелию, чтобы спастись от эпидемии.

Пока пользователи телесервиса решают, смотреть сериал Эпидемия, или нет, Стивен Кинг в нескольких фразах охарактеризовал сериал, отметив, что там все время пьют водку, и что маленькие дети в понятии российских шоуранеров - большая проблема.Читайте такжеКровь Зевса - Netflix снял сериал по мотивам греческих мифов

По его мнению, необходимо знать четыре вещи про сериал:

"1. Есть чума.

2. Там много снега и холода (Россия, тупица).

3. Все пьют водку.

4. Легкий спойлер: маленький ребенок - заноза в заднице", - пишет Стивен Кинг в Twitter.

После этого Стивен Кинг дополнил свои впечатления, сравнив Эпидемию со спагетти-вестернами - итальянскими "копиями" оригинальных проектов Голливуда. К тому же некоторые кинематографические приемы вызвали у писателя много вопросов.

"1. Представьте спагетти-вестерн, только со снегом и зараженными чумой русскими-убийцами.

2. Кинематография классная. Некоторые вещи снимаются в перевернутом виде. Почему? Не знаю.

3. Ребенок все еще заноза в заднице", - добавил Кинг

Примечательно, что своими комментариями Стивен Кинг ничего не объяснил, а как обычно, вызвал у поклонников желание почитать книгу посмотреть сериал лично.

Напомним, сериал Эпидемия вышел на Netflix 7 октября 2020, но снят он был в России в 2019 году Павлом Костомаровым. В главных ролях - Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Александр Робак, Наталья Земцова и Юрий Кузнецов. В 2020 году права на показ сериала выкупил Netflix.

Спагетти-вестерны - сериалы и фильмы итальянского производства, которые начали снимать в Золотой век Голливуда в Италии. Европейские шоуранеры пытались подражать Голливуду, и в своих попытках создали великое множество (более 600 за десятилетие) спагетти-вестернов. При этом, далеко не все низкобюджетные спагетти-вестерны получали популярность. Но с другой стороны были и настоящие "бриллианты", и фильмы, которые получили мировую популярность не сразу. Фильм "Хороший, Плохой, Злой", самый известный из таких. Он завершает "Долларовую трилогию" с Клинтом Иствудом во время его "итальянского периода".

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