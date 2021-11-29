Звезды сериала Разница в возрасте рассказали о самой яркой авантюре в их реальной жизни

Дарья Егоркина в новом сериале от 1+1 Разница в возрасте / Пресс-служба

Сегодня, 29 ноября, в 20:45 зрители телеканала 1+1 увидят первые серии нового сериала Разница в возрасте о двух сестрах, которые ради мечты "поменяются возрастом". Главные роли в сериале исполнят известные украинские актрисы – Ольга Атанасова и ДарьяЕгоркина. В день премьеры фильма, звезды рассказали, какие авантюрные истории случались с ними в реальной жизни.

Ольга Атанасова рассказала историю, случившуюся с ней в ресторане в компании друзей еще в начале ее карьеры. Актриса решила, что не будет смотреть на цену и заказала понравившийся ей по названию напиток - шампанское "Cristal", которое стоит 1000 долларов: "Я тогда так собирала деньги на путешествие. Думала, принесут бокал, и сколько бы оно ни стоило, мне в любом случае хватит, потому что в кошельке же есть 100$, приличная сумма в те времена. И тут вижу – ко мне идут сразу несколько официантов, везут это шампанское в ведерке, зажигают бенгальские огни, все аплодируют. Я начинаю понимать, что что-то не так. Оказалось, Cristal продают только бутылками. Это были сумасшедшие деньги. Сначала запаниковала, но потом собралась и позвонила маме. Сказала, где лежат мои сбережения и попросила передать на такси. Вот такая у меня настоящая "киношная" история была", – рассказала Ольга Атанасова.

Ольга Атанасова в новом сериале от 1+1 Разница в возрасте / Пресс-служба

А Дарья Егоркина вспомнила, как однажды во время отпуска в Черногории так увлеклась вечерней прогулкой, что пропустила последний автобус домой в другой конец города. Совершенно неожиданно для себя Дарья начала догонять автобус, а когда поняла, что бесполезно – просто посреди дороги остановила автомобиль.

"Я никому не рекомендую так поступать, но такая ситуация действительно была в моей жизни. У меня вспыхнул дух авантюризма и, я выбежала на дорогу, остановила авто и села к незнакомцу в машину. Этот мужчина оказался руководителем Будванской полиции, который и довез меня до города, где я догнала свой автобус. Вот таким образом у меня в друзьях появился руководитель Будванской полиции", – сказала Дарья Егоркина.

Дарья Егоркина в новом сериале от 1+1 Разница в возрасте / Пресс-служба

Напомним, в лирической комедии покажут историю двух сестер Марго и Екатерины, которые отважатся на рискованную авантюру и "поменяются возрастом", чтобы осуществить каждая свою мечту. Несмотря на разницу в возрасте, они очень похожи внешне, поэтому сестры обмениваются паспортами и отправляются на встречу приключениям.

Не пропустите премьеру сериала Разница в возрасте уже сегодня в 20:45 на 1+1.