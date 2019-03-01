Почему Запад проигрывает Порошенко

Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард

Все попытки Запада принудить нашу власть создать независимые антикоррупционные органы ( НАБУ, САП, АКС, НАПК) , которые начнут эту же власть сажать в колонии, предварительно конфисковав все ее имущество, потерпят неудачу. Точнее, позорный и унизительный крах.

Три линии защиты нашей власти от давления США, ЕС и МВФ выглядят слудующим образом:

- разложение антикоррупционных органов еще на стадии их создания

- отмена опасных статей или опасных законов в КС

- нагнетание российской угрозы

Все три метода защиты в комплексе показали свою эффективность для защиты нашего правящего класса.

Читайте такжеКоррупция помогает Порошенко укрепить контроль над Украиной – BloombergНАБУ, САП и НАПК оказались разложенными, коррумпированными и подчиненными Администрации президента. Такая же судьба ждет и государственное бюро расследований. Генеральную прокуратуру также не удалось реформировать: она как была подчиненной АП и тотально коррумпированой, так и осталась. Как выполняла политический заказ власти, так и выполняет. Про СБУ даже и говорить смешно.

Конституционный суд отменил в УК самую опасную статью о "незаконном обогащении", как несоответствующую Конституции Украины. Запад - в прострации. Под эту статью выдавались кредиты! Таким же образом рано или поздно обязательно будет отменен и Антикоррупционный суд, который, кстати, действительно не соответствует Конституции.

Запад выглядит наивным глупцом. Но не в том плане, что он не понимает, что играет с наперсточниками. Запад отлично понимает, с кем он имеет дело. Запад выглядит глупо, потому что он наивно надеется переиграть наших шулеров, предоставляя им кредиты в обмен на принятие требуемых законов.

Ему это не удастся! Не удастся, потому системы мотивации у противостоящих сторон совершенно разные. Запад представляют обычные чиновники ЕС, США или МВФ, поведение которых сугубо бюрократично. Бюрократическая мотивация - очень слабая мотивация, нацеленная не на результат, а на карьеру, на исключение грубых ошибок, исключение персональной ответственности и т.д. Это трусливая, политкорректная мотивация.

Читайте такжеКак уничтожить в Украине коррупцию всего за несколько летУкраинскую сторону представляют сплоченные кланы, которые в этой игре рискуют и собственностью и свободой. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Предельно мотивированный Порошенко, вокруг которого в его противостоянии Западу реально объединилась вся правящая элита, легко переигрывает разобщенный Запад, манипулируя им как угодно.

И, да, самое главное. Западу в мягкой форме дали понять, что если слишком сильно будет давить, то наш правящий класс сменит геополитическую ориентацию. И сменит!! Не в первой. Двурушничество, фарисейство и кидки всегда были присущи нашей элите. Мосты с Россией ни одна украинская власть сжигать не будет. Максимум - это внешняя имитация противостояния с Россией, а товарооборот растет, запчасти для оборонки закупаются, с российскими банками денежки гоняются. Евровидение - это политика для лохов, а real politic- это для серьезных людей.

На Запад жалко смотреть. Сейчас он напоминает какую-то медузу, которую выкинули на горячий песок. Его сопливые, политкорректные, трусливые комментарии по поводу отмены статьи "о незаконном обогащении" ничего кроме презрения не вызывают.