Почему в Украине не так уж все и плохо

Порой хочется малодушно сбежать из соцсетей до мая. Слишком много эмоций. Любой спор перерастает в драку. "Не смей подходить, пока не скажешь, кто ты такой".

В эти моменты полезно читать новости из постсоветских стран. Про город Нурсултан и одноименные проспекты. Про законы, запрещающие дискредитацию власти. Про ужесточение права на митинги. Про изоляцию локального интернета от глобального.

Украинцы имеют шанс на будущее / фото: РБК-Украина

Конечно, мне скажут, что логичнее сравнивать украинские новости с европейскими. Проблема лишь в том, что большая часть нашей страны Европой никогда не была. Она была отрезана от нее – железным занавесом и столетиями истории. Если брать 1991-й за точку отсчета, то все это время мы движемся с востока на запад. И новости наших бывших соседей по Союзу – это хорошая иллюстрация выбранного ими и нами пути.

Да, Украина – это молодая и неустойчивая демократия. Плоть от плоти наших внутренних раздраев, фобий и иллюзий. Да, мы ругаемся друг с другом до посиневших костяшек и побелевших скул. Да, наше настоящее противоречиво, наше будущее туманно, но наше прошлое и вовсе никуда не годится. Потому что в этом прошлом не было ничего, что хотелось бы упаковать в багаж.

Читайте такжеГолый король: Украина стремительно превращается в УССР 2.0Мы понятия не имеем, кто станет следующим президентом. Мы лишь догадываемся, какие партии станут штурмовать парламент. Мы с юношеским максимализмом готовы голосовать за новичков, но даже это – всего лишь попытка нащупать какое-то новое будущее. Потому что "прошлое" в наших бюллетенях олицетворяют совсем другие фамилии.

Можно как угодно относиться к Верховной Раде. Ее родимые пятна слишком очевидны, чтобы тратить время на их описание. Но она все равно остается противовесом любому обитателю Банковой. С которой любой победитель гонки будет обречен договариваться. Прозвучит смешно, но, порой, предохранитель от узурпации иногда выглядит именно так.

Да, в нашей стране цветет коррупция. Индекс ее восприятия довольно высок. Но в том и штука, что этот показатель доказывает лишь то, что мы способны ее обсуждать. Что мы можем оценить ее масштабы и губительность. У многих наших бывших соседей по коммуналке такой возможности не существует.

Мы очень далеки от тех стран, которые любим ставить себе в пример. Но точно так же мы далеки от тех, с кем раньше жили под одной крышей. Вся их стабильность выстроена на углеводородах. Все их единодушие – на пропаганде. Вся их предсказуемость – на монополии трона.

Читайте такжеУкраину ждут десятилетия конфликтаВсе наши недостатки – прямое продолжение достоинств. Неврозы лучше комы. Споры лучше молчания. Наша нестабильность сулит нам немало рисков, но абсолютный покой бывает лишь на кладбище.

Я не знаю нашего будущего. Мы нащупываем его в режиме реального времени – изо дня в день, из года в год. Но иногда процесс важнее результата – лишь потому, что никому не удавалось жить без ошибок. И даже если в нашей реальности слишком много политики – это все равно лучше, чем если бы в нашей жизни политики не было вовсе.