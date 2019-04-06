Почему армия выразила протест Порошенко

Даже при прессинге со стороны руководства военные проголосовали так, как считали нужным, отдав почти одинаковое количество голосов за Порошенко и Зеленского, отметил Олег Жданов / УНИАН

Финальные результаты голосования закрытых избирательных участков ВСУ показали, что армия одинаково поддерживает двух кандидатов в президенты: Петр Порошенко и Владимира Зеленского, с небольшим преимуществом действующего президента (Порошенко набрал 12844 голоса, Зеленский – 12423). Кроме того, неожиданностью голосование военнослужащих ВСУ за Юрия Бойко и Александра Вилкула.

Тот факт, что армия не проголосовала единодушно за Порошенко, а отдала почти равно количество голосов за него и Зеленского, свидетельствует о том, что все-таки победил дух свободы и справедливости в Вооруженных силах Украины. И это несмотря на то, что начальник Генерального штаба культивирует в армии лизоблюдство и подхалимаж, выстраивая на этом всю систему управления Вооруженными силами. В результате, даже несмотря на тот прессинг, который осуществлялся на военных, в большинстве своем они высказали свое собственное мнение.

Читайте такжеЗеленский опять посадил Порошенко в "позу лотоса"Такой не особо приятный для действующего президента обусловлен тем, что украинские военнослужащие крутятся в… (не хочу называть это слово) той нехорошей жидкости, которую создал в ВСУ Петр Алексеевич. Ведь военной реформы в Украине не было и нет. И, явно, в общее количество тех 144 реформ, которыми хвалится Порошенко, военная реформа не входит.

Соответственно такой результат голосования в ВСУ в первом туре – это оценка деятельности президента как верховного главнокомандующего, так сказать, "в воюющей стране". Всегда, когда мне говорят такую фразу "главнокомандующий в воюющей стране", я отвечаю: "Покажите документ, где официально записано, что Украина является воюющей страной". Его нет!

Следующий момент, сыгравший против Порошенко – своей политикой Петр Алексеевич поставил военных вне закона, ведь сегодня открыты сотни уголовных дел по превышению полномочий, неправомерному применению силы, оружия и другим фактам против военнослужащих ВСУ, в том числе тех, кто служит в добровольческих батальонах.

Кроме того, вспомните одно из первых вручений Петром Порошенко техники на Яворовском полигоне. Эта история закончилась скандалом: командир танкового батальона из мукачевской бригады отказался принимать эти танки, потому что они были просто покрашены, причем краска была нанесена на мокрую броню, и они были технически неисправны. Как потом оказалось, все это было просто вручением техники, которая ранее была отправлена в плановый ремонт Вооруженными силами Украины. Тогда в воинских частях собрали технику, которая требовала ремонта, отправили ее на ремонтные предприятия, а, когда она была готова, Петр Алексеевич торжественно ее вручил бойцам. То есть их же технику им же и вернули, но уже отремонтированной за государственные деньги. И вот на этом была организована грандиозная пиар-кампания Порошенко.

Так что военнослужащие на выборах честно высказали свою оценку действий Порошенко как главнокомандующего и дали оценку тому, как он к ним относился все эти годы.

Наш фронт превратился в лотерею: убьют или не убью, прилетит или не прилетит. Особенно это актуально для тех, кто находится на "передке" в зоне ООС.

Возможно, штабные – у кого-то должности хорошие, у кого-то очередь на квартиру подходит, у кого-то еще что-то предвидится, кому-то немножко подняли зарплату (да и то, только с 1 января они ее начали получать) – те голосуют за Порошенко. А все те, кто в войсках, кто варится в этой каше, голосуют против него.

Знаю случаи, просто не поддающиеся логике. Допустим, была история, когда президент должен был вручать в Чернигове в качестве артиллерийского тягача новый КрАЗ, но машина по дороге попала в аварию и восстановлению не подлежала. Тогда командир бригады носился с этой машиной по всем предприятиям – от Мариуполя до Гайсина (это была гайсинская бригада). А потом сержанта, который сопровождал этот КрАЗ, прокуратура обвинила в дезертирстве, потому что он не был оформлен в командировку… КаАЗ, в итоге, восстановили с помощью директора Южноукраинской атомной станции, который принял волевое решение: фактически они сделали новый КрАЗ, только перебили старые номера. Однако этот сержант вынужден был доказывать, что находился в командировках. Хотя, по сути, он был в Николаеве, собирал волонтерскую помощь, отправил больше 100 тысяч гривен своему командиру дивизиона через Новую почту. И вот ему сказали: "Извини, парень, но ты – дезертир. Ты отсутствовал в воинской части".

Читайте такжеПолитическая война Порошенко и Зеленского затянется на годыЕстественно, военнослужащие чувствуют все "прелести" такого отношения к себе на собственной шкуре. Естественно, у нас будет сумасшедший процент дезертирства среди военнослужащих срочной службы.

Но, как видим, даже при таком прессинге со стороны руководства военные проголосовали так, как считали нужным, отдав практически одинаковое количество голосов за Порошенко и Зеленского.

Так что один из пунктов предвыборного лозунга Порошенко "Армія, мова, віра", а именно – армия, точно не может считаться заслугой нынешнего президента.

Вообще, я, как человек, который занимался последние десять лет службы планированием боевого применения сначала ракетных войск и артиллерии, а затем – Вооруженных сил Украины, могу сказать, что есть некоторые действия Порошенко, которые вообще подпадают под статью и являются военными преступлениями.

Объясню, что имею в виду. Операция в Дебальцево. Хотя то, что там происходило, даже нельзя назвать "операцией", потому что не было создано единого плана и замысла, не была создана единая группировка, не была создана единая система управления. Все возлагалось на начальника Генерального штаба. Это можно назвать боевыми действиями.

Читайте также"Спасение рядового" Порошенко: почему все открестились от президента-неудачникаТак вот в самый разгар боевых действий верховный главнокомандующий Петр Порошенко в прямом эфире отдал приказ прекратить огонь, тем самым оставив общевойсковые подразделения (а это пехота и танкисты) без огневой поддержки артиллерии. Артиллерия выполнила этот приказ, прекратила огонь, свернулась и уехала из Дебальцево. Представьте себе, как пехота и танкисты по радио артиллерии говорят: "Пацаны, а где огонь? Где поддержка?!", а они отвечают: "А у нас приказ. Мы уходим". Представьте, что началось на передовой…

Это, кстати, и привело к таким многочисленным жертвам. Никакой организации выхода военнослужащих фактически не было. На местах командиры батальонов принимали какие-то решения, командиры рот как-то спасали людей, пытались выводить их оттуда. Но результат мы все знаем.

Такие действия верховного главнокомандующего вполне могут быть рассмотрены как военное преступление: он отдал приказ, который повлек за собой потерю техники, потерю территории и гибель военнослужащих.

Что касается прессинга… Я прослужил больше 20 лет в Вооруженных силах. Во все времена в армии был нажим на военнослужащих в плане того, за кого им голосовать. Поэтому я даже не ставлю под сомнение, что было четкое указание: "Не вздумайте проголосовать за кого-то другого, кроме Порошенко. Всех найдем, всех покараем".

Если власть теперь, по итогам голосования, начнет прессинг и станет наказывать военнослужащих за "неправильное" голосование, то она вообще останутся без личного состава. А процент укомплектованности личным составом тоже сегодня стоит на грани "красной черты", которую нельзя переходить. Поэтому особо сегодня не разгуляешься.

Чем можно объяснить столь широкую поддержку Владимира Зеленского среди военнослужащих по итогам первого тура голосования?

Зеленский для военнослужащих – это графа "против всех".

За него проголосовали, потому что он извне системы. Все прекрасно понимают, что Зеленский – это единственный шанс выйти из системы. Он – не политик. Он – не системный человек. Потому голосование за него – это сумасшедший протест против системы.

Таким образом, военнослужащие и гражданские, проголосовавшие за Зеленского, дают понять всем "опытным" политикам: "Ребята, вы уже до края надоели".

Думаю, что для Порошенко и его технологов результат голосования в армии и большая поддержка Зеленского стали неожиданностью. Судя по действиям Порошенко, он либо болен "звездной болезнью", либо окружение держит его в "теплой ванной" (все эти митинги с автобусами его "поклонников", бюджетников и поддерживающих; или, как во Львове, в Институте сухопутных войск приказали переодеться в гражданскую одежду и выйти с семьями на митинг в поддержку Порошенко – все кричали "ура", но каждый при этом держал дулю в кармане). Потому для Порошенко все это неожиданно.

Читайте такжеПорошенко пригласил в свою команду гроссмейстера "черного пиара"Системщики, или апаратщики, умеют работать только по шаблону. У них есть учебник, и они не могут от него отойти. Посмотрите на историю с теми же дебатами. Мы, украинцы, за пять лет выучили то, о чем нам рассказывает Порошенко, все его слова знаем наизусть, знаем наперед все его "обещалки" и фразы про 144 реформы. И вправду, начните с медицинской справки – это шикарный ход. Петр Алексеевич болен диабетом, у него инсулинозависимый диабет, то есть первый тип диабета. При гиповании сахара человек неадекватен и может совершать неадекватные поступки при резком скачке сахара. А он у нас, извините, верховный главнокомандующий…

Что касается голосования в поддержку Бойко и Вилкула в армии, то тут, во-первых, могла сыграть роль территориальная принадлежность военнослужащих, а, во-вторых, у этих двух кандидатов в программе был записан пункт про мир с Россией. Ни о каком патриотизме не может быть и речи, когда люди по полгода в ООС сидят в окопах под обстрелами, в мороз или в жару. В таких условиях вопрос патриотизма становится второстепенным. Их главной целью становится стремление больше туда не попадать. А для этого нужно заключить мир. Какой мир? Да какой хотите, только давайте мириться. Вероятно, мирный посыл этих двух кандидатов и вызвал голосование за них. Ведь они не предлагают капитулировать Украине – они предлагают договариваться. Отчасти они правы.

И Зеленский прав, что настаивает на переговорах с Путиным. В этом пункте я всех их поддерживаю. С первого дня я говорил, что с Россией нужно вести переговоры, потому что воюет Россия, а не боевики. Боевики не принимают решения. А Петр Алексеевич нас упорно ведет в Минск, где мы разговариваем с представителями боевиков. Какие боевики, с какой они планеты, кто они такие? Но при этом власть говорит, что у нас агрессия Российской Федерации. Так пусть идет разговаривать с агрессором! Пусть привлекает к переговорному процессу посредников, чтобы не один-на-один. Нужно объявить на весь мир, кто является агрессором, официально признать факт вооруженного конфликта и сесть с агрессором за стол переговоров.

Есть два пути закончить войну – войной и дипломатией. Порошенко утверждает, что выбирает дипломатический путь. Так пусть идет и разговаривает с агрессором. Почему же он разговаривает с боевиками?

Военные это прекрасно все видят и понимают. Армия знает, что Минск – это фигня, что там мы ходим по кругу, как ослик за морковкой. Это – бесконечная песня.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для "Главреда"