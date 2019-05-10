День победы - это лакмусовая бумажка для Украины

День победы: как решить квадратуру круга?

Пожалуй, ни в чем так не проявляются все идеологические противоречия, весь трагизм и вся историческая несовместимость нынешней Украины, как в Дне Победы.

Ну, в самом деле! Официально, 9 мая - это государственный праздник. Государственный! То есть нация на государственном уровне вместе со всем прогрессивным человечеством должна праздновать победу над фашизмом, над людоедской идеологией национал -социализма, над гитлеровским тоталитаризмом, который сжигал миллионы людей в газовых камерах.

Но как праздновать? Как праздновать, если самый главный вклад и самую большую жертву в победу над фашизмом внес СССР? Значит надо славить подвиг народов СССР? Но, советские символы, т.е. символы государства, которое сломало хребет фашизму, в Украине запрещены и вся советская идеология, да и вся советская история в Украине - вне закона, она, как бы, вычеркнута из истории. За ношение любого советского символа, даже безобидного, нынешняя власть сразу же карает по всей строгости закона. Итак, вдумайтесь! - в Украине вне закона одновременно находятся, и победитель и побежденный во второй мировой войне! Нонсенс? Конечно! Так ЧТО ЖЕ и КАК праздновать?

Ответ: празднуем все знаем ЧТО, но виду не подаем, да еще по ходу стараемся не попасть под действие закона. Так сказать, празднование с препятствиями. Полная абракадабра! Театр абсурда! Садомазохизм!

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И наконец третье. Как быть с тем, что западная часть Украины прославляет тех своих героев, которые воевали в составе СС Галичина с советскими войсками, которые освобождали Европу от фашизма? Как быть с тем, что все, что связано с нацизмом, в Украине официально запрещено, но западная часть Украины это не принимает, празднует своих героев СС Галычина и нынешняя власть на это никак не реагирует?

Ответ: никак. Это явная официальная асимметрия, принятая на государственном уровне. Это просто объективная реальность, которая отражает лишь тот факт, что единая нация Украина не сложилась. И пока, к сожалению, нет и намека что она имеет шансы сложиться.

Но как быть со всей этой квадратурой круга? Ведь это все какая-то фантасмагория, королевство кривых зеркал, шизофрения, что ли? Как верно сказал Коломойский в Украине идет холодная гражданская война, которая на Донбассе уже приняла горячую форму.

Но что дальше? Ждать, когда вымрут все, кто помнит про победу сталинского СССР над гитлеризмом или тех, кто помнит про СС Галичина, ужасы волынской трагедии и уничтожения евреев во Львове? Так не дождемся, историческая память не умирает.

Кто-то предлагает, что надо децентрализовать страну, надо дать возможность каждому региону право славить своих героев, а центральное правительство не должно навязывать единый исторический нарратив. Звучит вроде бы логично. Но как долго в рамках единой страны вместе продержаться регионы, которые совершенно по-разному воспринимают исторические события? Как долго смогут прожить вместе регионы, которые славят и проклинают С. Бандеру, СС Галичину, Сталина, Жукова, Ватутина, Шухевича и т.д.? Вопрос, конечно, риторический.

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Кто-то, радикально, как, например, Вятрович, вообще предлагает отменить празднование Дня победы, отменить его как праздник, как выходной. Но разве это решит проблему, когда вся Европа празднует? Это все равно, что не замечать восхода Солнца.

День победы - это лакмусовая бумажка, которая показывает, есть ли у Украины будущее в нынешних границах.

Все на самом деле очень серьезно. Будущее у Украины, конечно, есть. Но оно потребует нравственных усилий от обеих сторон. И запад Украины, и юго-восток должны найти в себе силы понять друг друга, в чем-то простить друг друга, отказаться от всяких попыток навязать друг другу свою картину мира и сойтись в том, что в нашем прошлом нет ответа на те вызовы, которые стоят перед нами сейчас. Прошлое надо оставить историкам и вместе думать над тем КАК нам обустроить нашу жизнь, чтобы украинцы не бежали страны, а чувствовали себя комфортно и уверено в своей собственной стране.

Проблема очень сложная, но она имеет решение, и она требует выхода на политическую сцену совершенно других политиков с совершенно другим мышлением и мировозрением. Украина олиграхическая, Украина Ахметова, Коломойского, Левочкина, Пинчука-Кучмы, Фирташа, Порошенко, Медведчука, Яценюка, Авакова, Тимошенко и т.д., конечно, не имеет будущего. Страна не имеет будущего, если она удерживается только силою спецслужб.