Почему война на Донбассе пока не закончится

Война на Донбассе / Крым.Реалии

Нет никаких сомнений, что абсолютное большинство людей по обе стороны конфликта в Донбассе хотят мира , а не войны. Большинство не хочет разрушений, увечий, смертей, нищеты, голода и других ужасов войны.

Бесспорно также и то что пока нет твердого мира на Донбассе в Украину не придет ни один доллар инвестиций, а с России не снимут санкции. Как следствие, экономики обеих стран будут деградировать и в них начнутся социальные потрясения. Это также заставляет обе стороны искать мира.

Однако, не секрет что по обе стороны конфликта есть группы людей, которые хотели бы продолжения войны, потому что они извлекают их нее экономическую ренту. Например, это :

люди, которые не хотят мирно трудиться в народном хозяйстве, а хотят воевать, "под шум войны" мародерствовать, грабить мирное население, насиловать женщин.

военнослужащие, которые торгуют оружием, техникой, боеприпасами, продовольствием, незаконно их списывая или попросту воруя.

люди, которые имеют возможность разворовывать военный бюджет, военно-промышленный комплекс, который получает военные заказы, пока идет война

военные прокуроры, которые берут взятки за закрытие дел о военных преступлениях- военные комиссары, которые берут взятки за " отмазку" от призыва или мобилизации- политики, которые пришли к власти на обещаниях быстрой победы. Заключение мира для них означает провал политической карьеры и т.д.

Читайте такжеКак Путин признал свое поражение на ДонбассеЭто все, выражаясь по научному, группы с особыми интересами, которые отличаются от интересов абсолютного большинства нормального общества. Подобные группы есть по обе стороны конфликта: и в Украине, и в России, и ЛДНР, и в Европе и США.

Скажем, в ЛДНР есть 30-35 тыс хорошо вооруженных и обученных людей, которые не хотят прекращения конфликта, потому что их устраивает тот образ жизни, статус и доходы, которые они сейчас извлекают из своей "работы". И, положа руку на сердце, не видно кто и как может их разоружить и принудить к миру. В самых ДНР и ЛНР таких сил нет, в Украине, похоже, тоже (мы даже один полк Азов не в состоянии привести в чувство!), да и Россия тоже будет бессильна - не воевать же с ними в самом деле!

Но как бы много не было различных групп, объединенных желанием продолжать войну, вместе они все равно составляют ничтожное меньшинство по сравнению с мирным населением, которое хочет немедленного прекращения конфликта. Ястребов на самом деле не более 3-5%. Остальные - голуби.

Казалось бы, при таком соотношении в пользу голубей по обе стороны конфликта мир должен быть уже давно достигнут. Но мира все нет и он не предвидится, несмотря на серьезное принуждение конфликтующих сторон к миру. И многие уже осознали, что минские соглашения - это мертворожденное дитя.

Почему так происходит? Почему меньшинство, зарабатывающая ренту на войне, навязывает свою волю подавляющему большинству?

Ответ на это вопрос в 1965 г. дал американский экономист Мансур Олсон. Знаменитый ученый объяснил, что малые группы всегда эффективнее больших и всегда могут навязать свою волю большинству. В основе этого парадокса лежит так называемый "эффект безбилентника". Суть этого эффекта заключается в том что в больших группах, связанных едиными целями, выигрыш одного человека от участия в группе будет ничтожным, или его вообще не будет.

Читайте такжеВыдача паспортов Путиным может быть подготовкой возврата Донбасса УкраинеДругими словами, если организация состоит из нескольких тысяч человек, то отдельный индивидуум практически не надеется получить для себя реальную выгоду от участия в этой группе. Это делает человека пассивным в группе. Большие группы развивают у их участников "эффект безбилетника", т.е. желание отлынивать от работы и надеется "выехать" за счет остальных. То есть проехаться в автобусе бесплатно, тем более, что в больших группах безделье отдельного человека практически незаметно. Отсюда, самый главный вывод: чем многочисленней группа, тем она менее дееспособна.

Ситуация в небольших группах прямо противоположная. В силу ее малочисленности каждый участник группы реально имеет шансы получить свою выгоду от достижения целей организации. Это сильно мотивирует всех участников и побуждает их активно работать на общий интерес. Именно по этой причине малые группы легко "обыгрывают" большие.

Желающих заключить мир в Донбассе десятки миллионов! Их там много, что все уверены - мир должен быть заключен автоматически в силу их огромного большинства . И никто палец о палец не бьет для этого мира. Все надеются, что все произойдет без них. Срабатывает "эффект безбилетника"

А сравнительно немногочисленные сторонники войны очень активны, предприимчивы. сплоченны, организованны. Каждый участник этих ястребиных групп реально видит и чувствует плоды своих усилий - благосостояние растет на глазах. Поэтому они включают всю свою энергию для развития пропаганды и демагогии, для убеждения общества, для его развода, запугивания и разжигания военной истерии. Они координируют свою деятельность и они очень эффективны.Эти группы действуют по обе стороны конфликта и они легко принуждают большинство к продолжению войны. Никакие международные посредники не в силах помочь и это происходило сотни раз в истории человечества. Происходит это повсеместно и сейчас во многих горячих точках мира.

Однажды развязав войну, общество потом долго не может из нее выйти в силу "эффекта безбилетника".

"Эффект безбилетника" работает постоянно и повсеместно, во всех социальных областях, во всех общественных организациях и повсюду малые группы легко навязывают свою волю большинству.

Пару десятков олигархов легко управляют 45 миллионами населения.

Большевики взяли власть в 1917 г, будучи самой малочисленной, но самой организованной партией.

Партия Гитлера также была маргинальной, но самой активной. В итоге именно они пришли к власти и овладели всей Европой

Успехи последнего десятилетия ЛГБТ-сообщества и феминисток на Западе также объясняются эффектом безбилетника.

2% аграриев в странах ЕС смогли себе выбить самые большие дотации из европейских бюджетов.

Читайте такжеВойна на Донбассе и геополитическая ориентация: что изменится при президенте ЗеленскомНезаконные застройщики почти всегда добиваются своего, потому что общество не может объединиться чтобы воспрепятствовать наглецам.

Оба майдана в Украине не смогли изменить систему, потому что организованная бюрократия оказалась организованее и эффективнее, чем миллионы людей.

Донецкие прорвались в Киев из-за эффекта безбилетника. А раннее - днепровские, а сейчас - винницкие.

В крупных публичных корпорациях, где насчитываются тысячи акционеров, реальная власть и доходы давно уже перешли к немногочисленному, но организованному классу менеджеров

Наиболее ярко "эффект безбилетника" себя проявляет на выборах. Когда несколько миллионов человек участвует в выборах, то человек понимает, что его голос на выборах ничего не решает, что его личный выигрыш от этих выборов ничтожно мал. Именно по этой причине абсолютное большинство людей политически пассивно. То есть они не вникают в политику, не анализируют программы, не думают и не понимают своих личных интересов, не собирают политическую информацию, не сравнивают ее.

Люди просто тупо приходят на выборы, руководствуясь примитивными эмоциональными поверхностными или даже меркантильными мотивами и соображениями. Многие делают выбор ужу возле урны! При таком положении дел, избиратели всегда оказываются в руках небольших активных предприимчивых дельцов, которые легко навязывают большинству свою волю.

Когда люди не могут пояснить себе как мог никчемный Кличко стать мэром Киева, Гройсман без высшего образования-премьером, недалекий Парубий-спикером, а все наши парламенты - это всегда сборище коррупционеров и безграмотных идиотов, они должны вспоминать об "эффекте безбилетника".