Почему новый Майдан вероятнее, чем кажется

Управленческий паралич государства может вынудить Владимира Зеленского выбрать авторитарную модель правления / сайт президента Украины

Я все время думаю, а что придет на смену нынешнему периоду в Украине, который я условно назвал "эпохой трубадуров, шутов, менестрелей и скоморохов".

Ведь совершенно ясно, что вся эта пестрая публика, состоящая из актеров, шоуменов, видео-блогеров, эстрадных певцов, маркетологов, вэб-дзайнеров, журналистов и пр. - это все несерьезно и ненадолго. Точнее это очень опасно. Это - массовая народная глупость, обычное завихрение. Это иррациональная реакция малообразованного общества на разложение традиционного правящего класса Украины.

А правящая элита Украины за двадцать лет правления, - все эти тимошенки, порошенки, бойки, вилкулы и т.д. - действительно полностью деградировала и погрязла в коррупции. Доверия к ним уже нет. Их всех оптом можно охарактеризовать одним словом - "недееспособность".

Но так как Украина по-прежнему пребывает в сословно-феодальном строе, то создание и функционирование в стране нормальной партийно-политической системы в принципе невозможно. Поэтому естественное обновление элиты, как на Западе, через партийные механизмы, в Украине невозможно. А раз так, то разложение нынешней элиты неизбежно приведет к управленческому кризису, связанному с приходом к власти скоморохов.

Понятно, что впереди управленческий хаос. Через 1,5-2 года общество придет в ужас от того, что натворило. Придет отрезвление. Ушлых скоморохов, успевших набить карманы, проклянут. На Донбассе по-прежнему будет полыхать война, а транзит газа из России прекратится.

Что будет дальше? Как будут уходить из власти скоморохи и трубадуры и кто придет им на смену?

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Принципиально есть несколько вариантов.

1. Управленческий паралич приведет к резкой активизации радикальных элементов, их попытке прийти к власти через уличную политику. Это заставит Зеленского пойти "на ночь длинных ножей" и стать диктатором. Запад должен дать "добро" на зачистку, как когда-то он дал добро Ельцину на расстрел Белого Дома. Кроме Зеленского диктатором может стать кто-то другой. Например, спикер ВР, если Зеленский "неожиданно" уйдет в отставку.

2. Управленческий хаос приведет к быстрой консолидации региональных элит на уровне мэров городов, которые создадут свою "партию спасения" и на досрочных выборах придут к власти.

3. Образование массовой партии среднего бизнеса, которая будет объединять своих членов не вокруг гуманитарных вопросов, а вокруг социально-экономических и ее приход к власти.

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Если ничего не сработает, страна будет погружаться в управленческий хаос и начнется массовый исход населения за рубеж в поисках работы, то остается:

4. Международный консенсус - известная тройка - который будет решать проблемы Украины.

Возможны и более печальные сценарии, но я их анализировать нет желания.