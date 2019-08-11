Победа Майдана в России неизбежна

Вячеслав Чечило

Журналист

11 августа 2019, 06:58

Новое всегда побеждает старое, а ничего "нового" кроме идеи революции в РФ просто нет.

Протесты в России
Протесты в России

Я не большой специалист по современной России. Но я хорошо знаю историю, пережил перестройку, распад СССР, несколько смен власти и, в том числе, два украинских Майдана. В некоторых даже почувствовал, причем с разных сторон. И то, что сейчас в РФ происходит – это революция, Майдан – называйте это как хотите. Причем даже уже не на первых стадиях.

Пусть никого не обольщает тот факт, что пока российский Майдан больше в головах у определенных маргинальных групп, чем на улицах. Он уже здесь. И он обязательно победит – потому что новое всегда побеждает старое. А другого "нового" в РФ просто нет.

Можно ли противодействовать Майдану? Может ли власть побеждать?

Читайте также"Пукина в отставку": в Москве люди вышли на очередной протестЕсть два успешных кейса – кейс Сталина, задушившего всевозможные "оппозиции" в 1926-1933. И китайский кейс, памятный по событиям на площади Тяньаньмэнь. Что их объединяет? В обоих случаях власть действовала жестко, но в обоих случаях в итоге она... возглавила "Майдан". Предложила более радикальные реформы, чем их предлагала "оппозиция". Предложила свой привлекательный вариант будущего.

С другой стороны, я не знаю ни одного успешного кейса, который предусматривал бы "разгоним силой и оставим все как есть". Успешная силовая акция может максимум дать передышку на короткое время.

С недовольством молодежи обязательно нужно что-то делать, даже если это недовольство она придумала. Идеи они ведь всегда фантазии – до тех пор, пока не становятся реальностью.

И если "Макрон" в России не вариант по вполне понятным причинам, то делать нужно что-то другое. Само по себе оно не образуется. Само оно может только плохо закончится. Очень плохо.

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Россия Майдан акция протеста Владимир Путин Вячеслав Чечило
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