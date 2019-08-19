Пожар в Токио Стар: почему Зеленский может горько пожалеть о своем высказывании

Андрей Головачев

политический эксперт

19 августа 2019, 13:27

Президент сам загнал себя в угол. От него ждут чудес, а он совсем не волшебник.

Пожар, Токио, Одесса
Пожар в гостинице Токио Стар

Это хуже преступления. Это ошибка

Трагедия в Одессе ужасная, но реакция на нее Зеленского просто ошеломляет. Как говорил классик: "Это хуже преступления. Это ошибка". Президент напрочь растоптал принцип презумпции невиновности.

Вот цитата:

"Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости"

Президент сразу же поставил диагноз и назначил виновного. И добавил, что лично будет следить, чтобы ... и т.д.

Понятно, что это беспардонное давление на следователей и на суд.

Понятно, что теперь ни о каком незаангажированом расследовании не может быть и речи.

Понятно, что следователи отныне будут из кожи лезть, чтобы "доказать" верность версии Президента.

Понятно, что в нашей стране отныне вся правоохранительная и судебная система будет работать против Черного. Его будут ломать.

Если почитать комментарии под постом Президента, то видно, что

  1. Образованная часть общества (10-15%) дружно осудила поведение Президента.
  2. Малообразованный охлос (60-65%), который в своем поведении руководствуется главным образом эмоциями и классовой ненавистью, напротив, горячо поддержал Президента.

Я далек от мысли, что Зеленский не понимает правовую порочность своего поведения. Он, безусловно, понимает, что отныне адвокаты В. Черного дойдут до ЕСПЧ, где легко докажут, что имело место давление Президента на судебную и правоохранительную систему - ведь не удалит же Президент свой пост!

Читайте такжеЖуткий пожар в Одессе: владельцу сгоревшего отеля сообщили о подозренииТак почему же Зеленский допускает такие грубые ошибки, которые могут со временем ему, - да и нам тоже! - дорого стоить?

Точно, конечно, мы не знаем. Возможно имеет место личная неприязнь Зеленского к Вадиму Черному и Президент не удержался.

Возможно потому, что Черный фигура известная, эпатажная, амбициозная, неоднозначная. И как всякий интеллектуал с независимым поведением он у многих вызывает раздражение.

Но, более реальным представляется предположение, что Зеленский испытывает серьезный комплекс неуверенности в своем положении. Он явно боится потерять популярность. Причина комплекса заключается в том, что:

  1. Зеленский с первых дней стал себя позиционировать, как человек, который несет ответственность за ВСЕ, что происходит в стране. Это неразумное и недальновидное поведение.
  2. Зеленский стал себя позиционировать как супергерой, который легко разрешает все проблемы в стране. Это махровый популизм.

Охлос с удовольствием принял такое само позиционирование Зеленского и стал с нетерпением ждать и требовать от него ЧУДЕС.

Читайте такжеВладелец сгоревшего отеля обратился к ЗеленскомуНо чудес не бывает! В стране по-прежнему все будет гореть, взрываться, тонуть, ломаться и падать. Чиновники по-прежнему будут безбожно воровать, а правоохранители брать взятки. И не в силах Зеленского и даже партии Слуга Народа это изменить, потому что все это тяжелые, глубокие, системные проблемы и решить их под силу лишь всему обществу в целом и то, только тогда, когда общество эти проблемы осознает, ясно артикулирует и него появиться мотивация их решать. А всего этого пока, увы, нет.

Зеленский сам загнал себя в угол. От него ждут чудес, а он совсем не волшебник. Они испытает комплекс оттого что неадекватен общественному запросу. Он испытывает психологический страх перед "разоблачением", как Волшебник изумрудного города. Это типичный комплекс неуверенности "маленького человека", неожиданно оказавшегося на самой вершине властной пирамиды.

Ему отныне постоянно будет нужна поддержка охлоса и отныне он будет постоянно обращаться к эмоциям людей, а не их разуму. Отсюда такие нервные реакции, попрание презумпции невиновности и обещание "Цьому буде покладено край!"

Увы, не будет. Люди по-прежнему будут гореть и взрываться.

Интуиция мне подсказывает, что когда-то Зеленский горько пожалеет о своем посте, где он сразу назначил В. Черного виновным в трагедии.

В краткосрочной перспективе Зеленский пока еще выигрывает, но в долгосрочной - 8-10 месяцев - он с таким поведением с треском проиграет.

Скоро популизм Зеленского будет уже раздражать не только образованную часть общества, но и охлос - главную опору Президента.

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Одесса пожар Владимир Зеленский Андрей Головачев Токио Стар Вадим Черный
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