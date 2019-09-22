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Россия требует дружбы с Украиной, и для многих украинцев это взаимно

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

22 сентября 2019, 08:43

У нас, без преувеличения, миллионы ностальгирующих по Советскому Союзу, которым руководили из московского Кремля.

Украина Россия флаг

В начале сентября Ирина Фарион, которую многие в Украине считают одиозной персоной в политикуме, разнесла нового министра образования Анну Новосад за допущенные ею ошибки в правописании. Но теперь она может забрать свои слова назад. Вообще весь национал-патриотический лагерь, от демократов до консерваторов и радикалов, должен поменять мнение о новом руководителе МОН. Ведь госпожа Новосад готова санкционировать изменения в школьных учебниках – подкорректировать места, где говорится о дружбе Украины и России.

То есть, усилить дерусификацию и глубже погрузить тему "народов-братьев" в украинский контекст.

Из которого следует: никто никому не брат, тем более – не старший. Братья так со своими не поступают – не идут войной, не морят голодом, не отбирают родной язык, далее по списку. Пока что Анна Новосад не озвучила ничего конкретного. Но логика подсказывает: иных изменений быть не может.

Ответ прилетел от 62-летнего российского сенатора Франца Клинцевича, кстати – рождённого в Белоруссии, от смешанного польско-белорусского брака. Франц Адамович назвал слова молодого украинского министра конъюнктурой и напомнил странную даже с точки зрения зрелого гражданина вещь. А именно: со слов господина Клинцевича, По словам сенатора, Украина и Россия, цитата, "жили совместно, в одном государстве, на протяжении 350 лет, поэтому все беды и радости делили пополам". А также напомнил, что это – в генетической памяти народов.

С этого момента возникает множество вопросов, ответить на которые Франц Клинцевич вряд ли сможет. Более того – на них не ответит никто в Российской Федерации. Допускаю – даже Владимир Путин. Не говоря уже об известном деятеле российской культуры и убеждённом монархисте  Никите Михалкове. Интересно узнать, какое именно "одно государство" здесь упоминается. И почему названа дата "350 лет".

Начнём с того, что у оппонента украинского министра худо с математикой. Если он ведёт отсчёт от Переяславской Рады, на которой произошло событие, известное как воссоединение Украины с Россией, то нужно отнять 13 лет. И считать от 1991-го, со времени обретения Украиной статуса независимого от России государства.  

Читайте такжеПриключения Зеленой Кнопочки, или Какую проблему вскрыла интимная переписка в РадеВедь рада в Переяславе случилась в 1654 году. Когда не было никакой России, зато было царство Московское. А Украина, в свою очередь, существовала не в нынешних границах. Часть нашей территории была в составе Речи Посполитой. Через 141 год после этого с карты мира исчезла и Польша, но Украина на ней не появилась – территорию разделили Российская и Австро-Венгерская империи. А ещё через 124 года, уже первой четверти ХХ века, Украину разделили уже между Советской Россией, Польской Республикой, Румынией и Чехословакией.

Только в 1944 году Красная Армия "собрала" во время Второй Мировой войны Украину в её нынешних границах. С одной стороны, восстановив историческую и географическую справедливость, но с другой – превратив в советскую республику-сателлит. Формально получившую столицу Киев, флаг, гимн на слова Павла Тычины и руководство. Фактически – управляемую из Кремля колонию. В которой позволялся украинский язык наравне с русским. Однако украинские смыслы и украинская идентичность попадали под определение "буржуазный национализм". И были наказуемы. За них сажали в тюрьмы и лагеря, даже убивали – как художницу Аллу Горскую, поэта Василя Стуса, педагога Олексу Тихого и прочих.

В любом случае в некоей "одной стране" Украина и Россия жили 47 лет – если рассматривать Украину как территорию в нынешних границах. Если с Крымом – и того меньше. Не знаю, какие радости мы с Россией делили пополам. Но горе, которое она принесла Украине, мы получали не наполовину – в полной мере. В генетической памяти украинцев о так называемой "дружбе" сохранилось много горького.

Это и репрессии по национальному признаку, в том числе – языковому, имевшие место при русских царях, начиная с Николая Первого. И война, начатая красным Петроградом против молодой Украинской Народной Республики. И три больших голода в середине ХХ века с интервалом в десятилетие каждый. И переселение народов при Сталине, этапы в Сибирь, расстрелы и лагеря. Наконец, аннексия Крыма, нынешняя война, начатая Россией в 2014-том на Донбассе, не говоря уже о войнах информационных.

Читайте также"Туалетные утята": что роднит Украину с РоссиейОднако слова Франца Клинцевича можно трактовать и несколько иначе. Не исключено, что российский сенатор мыслит не аж такими далёкими и широкими категориями. Под жизнью в одном государстве он наверняка имеет ввиду СССР. Ту самую, по расхожему определению француза Астольфа де Кюстина, тюрьму народов. Увы, здесь господин Клинцевич находит единомышленников и в современной Украине.

У нас, без преувеличения, миллионы ностальгирующих по Советскому Союзу, которым руководили из московского Кремля. Недавно экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил: когда люди в декабре 1991 года голосовали за Независимость, они не хотели разрывать связей с Россией. Прежде всего – политических и культурных. Голосовали, чтобы, проще говоря, больше не кормить Москву, а больше кушать самим. А известная украинская телеведущая Ольга Фреймут вообще приравняла чувства к СССР к тем, которые испытывают к матерям. Мол, нельзя сначала любить того, кто вырастил, а потом взять и разлюбить, потому что политика меняется. И она не одинока.

Если изменения, анонсированные Анной Новосад, волевым решением удастся внедрить в украинские школьные учебники, ностальгирующих по России постепенно станет меньше. Хоть по царской, хоть по советской, хоть по путинской.

Россия Андрей Кокотюха Франц Клинцевич Украина Анна Новосад
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