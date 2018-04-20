Дата рождения: 25 февраля 1982 год, Новый Роздол, Николаевский район, Львовская область, УССР, СССР.

Образование

Ольга Михайловна Фреймут (урожденная Конык, в замужестве - Локотко) училась в музыкальной школе по классу фортепиано.

Окончив школу, Ольга Фреймут переехала во Львов, поступив во Львовский национальный университет им. Ивана Франка. Там получила степень магистра международной журналистики. Позже, получив диплом бакалавра, Ольга договорилась с университетом о свободном посещении и уехала в Лондон.

В столице Британии Фреймут устроилась на работу в кафе и параллельно работала фрилансером на телеканале "BBC".

Она прошла тесты для вступления в местный университет, получила приглашение на собеседование с деканом, а потом стала студенткой Городского университета Лондона. Там будущая журналистка и ведущая обучалась год, изучая всего пять дисциплин.

Карьера на ТВ

Работала журналистом в компании ВВС. Снималась в рекламе. После Оранжевой революции вернулась из Лондона в Киев, где получила работу в международном отделе 5-го канала. Впоследствии поняла, что работа журналиста-международника ее не удовлетворяет. Некоторое время проработала fashion-журналистом в программе "Завтрак с 1+1".

В 2008 году утреннее шоу на 1+1 закрыли.

О кастинге на утреннее шоу "Нового канала" узнала от продюсера и журналиста Людмилы Падлевской и после успешного прохождения проб стала соведущей "Подъема" вместе с Александром Педаном и Сергеем Притулой. 27 мая 2011 вышел последний эфир "Подъема" в таком составе.

С июня 2011 года совместно с Дмитрием Коляденко вела программу "Шоумания". 4 марта 2012 года проект закрыли для переформатирования.

В конце августа 2011 года стартовала программа "Ревизор", в которой Ольга Фреймут проверяет качество заведений сферы обслуживания Украины. Эта передача стала одним из самых успешных проектов "Нового канала" в сезоне 2011/12.

С 10 марта 2012 года вместе с Сергеем Притулой ведла шоу "Кто сверху?". Летом 2012 года вела программу ("Кабриолето") вместе с Сергеем Притулой и Александром Педаном, в которой они путешествовали по Украине.

2 декабря 2011 года вела жеребьевку группового этапа чемпионата Европы по футболу 2012 года.



В 2012 году озвучила аудиосборник "Сказки братьев Гримм". Проект был реализован журналом "Корреспондент" в сотрудничестве с Советом немцев Украины и Посольством Федеративной Республики Германия на Украине.

Осенью 2012 года была членом жюри шоу больших перевоплощений "ШоумаSтгоуон".

С 13 октября 2013 года вместе с Арамом Мнацакановым вела на "Новом канале" шоу "Война миров. Ревизор против Шефа".

С 3 сентября 2014 года вела программу "Инспектор Фреймут" на телеканале 1+1. Программа "Інспектор Фреймут — Ексклюзивна інспекція у зоні АТО" стала самой популярной.

В 2015 году Фреймут стала ведущей четвертого сезона шоу "Голос страны. Перезагрузка" на телеканале 1+1.

С 5 апреля 2016 года вела реалити-шоу "На ножах" на канале "1+1".

В 2016 году озвучила одну из ролей в польском сериале "Наши девушки в Варшаве" для телеканала 1+1.

С 1 ноября 2016 года стартовал проект "Новый инспектор Фреймут", в котором Ольга проводит глобальную инспекцию городов Украины в разных сферах жизни.

С 21 февраля 2017 года - директор Школы Леди в проекте "Від пацанки до панянки" на Новом Канале.

В апреле 2018 года Фреймут заявила, что станет ведущей нового проекта "Нового канала" под названием "Оля". Это будет первая в мире легальная адаптация известного американского формата "Шоу Эллен Дедженерес".

Сьемки проекта уже начались, и Фреймут вызвала возмущение общественности своими выходками для шоу: она со съемочной группой являлась к хейтерам, и возле Верховной Рады раздавала котят.

Личная жизнь

В Англии стала встречаться с коренным британцем Нилом, от него родила дочь Злату 17 февраля 2006, однако потом с ней сбежала потом в Украину.

На 5 канале Ольга Фреймут познакомилась с Александром Ракоедом, главным режиссером канала, который вскоре стал ее мужем. Они не были женаты официально, имели только церковный брак. Однако через несколько лет они расстались.

Далее встречалась с известным украинским кулинаром Валерием Созановским, сыном медиамагната Сергея Созановского. Но до брака не дошло: они расстались в начале 2015 года.

Фреймут замужем за главным директором "Нового канала" Владимиром Локотко. В браке родились два ребенка: 8 мая 2016 года Ольга родила сына Валерия, 28 июня 2017 родилась дочь Евдокия.

Интересные факты

Отец Михаил Конык — футболист, мать Алла Фреймут — мастер спорта по плаванию.

Болеет за английский футбольный клуб "Фулхэм", поскольку крестный отец дочери Златы — один из директоров этого клуба.

Принимала участие в ряде видеороликов на тему "Единая страна — єдина країна" в поддержку территориальной целостности Украины.

В 2010 году была лицом новой коллекции украинского дизайнера Оксаны Караванской.

В 2011 году в составленном журналом "Фокус" рейтинге "30 самых успешных телеведущих Украины" Ольга Фреймут заняла 26 место.

Имеет опыт в области дубляжа: летом 2011 года озвучила Смурфетту из мультфильма "Смурфики".

В 2013 году стала лицом краски для волос Garnier Color Naturals.

С 2013 года — рекламное лицо питьевых йогуртов "Активиа".

В 2013 году снялась в фильмах "Двойная жизнь", "Тени незабытых предков".

В 2014 году вошла в сотню самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".

В 2015 году стала новым лицом ювелирного дома ZARINA.

12 сентября 2015 года на форуме издателей во Львове презентовала свою первую книгу "Де їсть і [з ким] спить Фреймут".

В 2016 году сыграла в сериале "Отель Элеон", что вызвало скандал - Ольгу обвиняли в отсутствии патриотизма.

У Ольги Фреймут есть дочь – Злата, она так же, как и ее мама обожает моду. Ольга иногда берет дочь на показы, поэтому маленькая девочка уже знакома со многими украинскими дизайнерами и помнит имена известных модельеров. Злата уже решила, кем она хочет стать: мечтает быть моделью, стилистом и дизайнером.

На вопрос журналистов, помогает ли Ольге в жизни светлый цвет волос, блондинка ответила, что однажды, перекрасившись в брюнетку по совету стилиста, она впала в депрессию, поэтому сделала вывод, что лучше оставаться блондинкой, так как грустные люди привлекать не могут.

Блондинка Фреймут любит блюда, которые можно быстро и легко приготовить. Например, картофель в мундирах с различной начинкой и суп-пюре. Ольге жаль тратить время на то, что долго готовится, например, утку.

Семейные праздники Ольга проводит в основном спонтанно, в кругу родственников. Телеведущая любит путешествовать, особенно в Англии и Шотландии. Это места, где самые зеленые горы и самые воспитанные, а также стильные люди.

Самый лучший отдых для девушки – это шопинг, добрую часть заработанных денег она тратит на вещи.

Увлекается Ольга Фреймут верховой ездой, она безумно любит лошадей и прекрасно находит с ними общий язык.

Рост Ольги Фреймут – 168 см.

Интересные цитаты

"Я упрямо одеваюсь в дорогое и модное. У меня такой оберег - чтобы всякие недомужчинчики в стоптанных ботинках и подтянутых к пупку трусах обходили лесами-огородами"

"Если есть какие-то деньги - не держите их на банковских счетах или не отдавайте еще куда-то: купите свою мечту. Даже если страшно"