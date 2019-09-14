В России взбесились из-за идеи новой главы МОН изменить учебники

Новосад уже раскритиковали в России / FACEBOOK/ANNA NOVOSAD

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал намерение нового министра образования и науки Анны Новосад изменить учебники, в которых говорится о дружбе Украины и России.

Как сообщает РИА Новости, Клинцевич высказал сожаление, что такая идея прозвучала именно из уст главы МОН.

"Образование и тем более наука категорически не терпят скоропалительных оценок, продиктованных к тому же политической конъюнктурой", — сказал он.

По словам сенатора, Украина и Россия жили совместно, в одном государстве, на протяжении 350 лет, поэтому "все беды и радости делили пополам".

"Я уже не говорю об общих исторических корнях. Это в генетической памяти народов", — заключил Клинцевич.

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Как известно, Новосад заявила о необходимости внесения изменений в школьные программы и учебники, в которых говорится, что Россия является другом Украины. Она считает, что революция 2013-2014 годов изменила сознание общества в разных отношениях, и это необходимо отражать в учебниках.

Напомним, министра образования Новосад разнесли за ошибки в посте в Facebook.