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Как украинцы заменили шоколадного доктора на молодого телеврача

Николай Фельдман

журналист

30 ноября 2019, 06:46

У Украины есть такая традиция - любых людей с замашками диктаторов слать на три буквы.

Зеленский
Зеленский / УНИАН

Когда после парламентских выборов стало известно, что у Зеленского первым делом трясутся за рейтинги, это прозвучало как приговор.

Получив абсолютную власть на почти пять лет, не стоит думать о рейтингах. Думать стоит исключительно о том, как грамотно распоряжаться абсолютной властью. В нашем случае постоянно выходит, что люди получают от избирателей абсолютную власть, чтобы сохранить её едва ли не навсегда.

Про "навсегда" думал Кучма, думал Янукович и думал Порошенко. Ющенко тоже очень хотел бы, но рейтинги так быстро сожрала Тимошенко, что думать стало удобнее о вечном - про бджіл і трипільську культуру. Что стало со всеми этими обладателями больших рейтингов на стартах? Припали пылью.

Читайте такжеОбвал рейтинга Зеленского - итог некомпетентности и детских понтовСмешно было видеть эти несколько месяцев после парламентских выборов, как проводится социология, направленная на постоянный замер рейтинга доверия к инициативам президента. Сначала перед инициативой, потом после нее.

И для этого нужна была абсолютная власть? Чтобы мерять среднюю температуру по больнице с моргом?

У меня наша картина маслом вызывает следующую аналогию. Представьте себе, что Украинская держава - это крайне больной человеческий организм. Он болен с рождения, все лечащие врачи воруют его деньги, впаривают ему фигню под видом лечения и пытаются торговать его органами. Только благодаря иностранным врачам, иногда подходящим к телу, лечение вообще происходило.

У этого организма есть единственное существенное достижение. За 28 лет жизни он пять раз проявлял характер и менял лечащего врача. Два раза для этого ему прямо приходилось серьезно взбунтоваться, чтобы смена произошла.

Так вот. По итогу, насмотревшись телевизора, находясь в процессе избавления самого себя от очередного паразита, организм решил, что на замену шоколадному доктору он теперь попробует выбрать молодого телеврача.

Читайте такжеЗеленского ведут на убойОтговорить было нереально, шоколадный доктор достал до икотки, выбор альтернативных кандидатов тоже никакой.

И пациент сделал свой выбор. Врач из телека назначен доктором. Триумф, радость, эйфория, торжество демократии. Это было только полбеды. Теперь о самой беде.

Главная проблема в том, что телеврач, прежде чем назначить лечение, спрашивает у больного - нравится ли ему цвет и запах лекарства, выясняет, как пациент отнесётся к лечению, если лекарство окажется очень горьким или сильно кислым.

И только если пациент реагирует в целом положительно на описанные характеристики, то телеврач дает ему лекарства. Все таблетки, микстуры и мази, которые больному не понравятся по цвету, вкусу, запаху и внешнему виду, отправляются в мусор.

И потом происходят абсолютно прогнозируемые эффекты.

Больной никак не выздоравливает от лекарств, которые ему в целом приятны. Он смотрит на теледоктора и начинает относиться к нему всё хуже. Пациент соображает одно - он снова выбрал неправильного доктора.

А доктор не понимает. Он думает, что пациент неблагодарный. Ведь как доктор он сделал всё, как надо. Согласно своему представлению о лечении.

Читайте такжеСладкий привет для Тимошенко, или Как Зеленский нажил себе смертельного врагаДалее наступят еще более увлекательные процессы.Чем меньше поддержки действий будет иметь доктор от пациента, тем больше доктор будет тяготеть к ампутациям и злоупотреблениям. Это, собственно говоря, уже началось.

Среди избирателей Зеленского немало тех, кто тяготеет к образу Лукашенко. Это особая каста людей, обывателей, никогда не переживавших никаких реальных репрессий в связи с политикой и высказываниями. Они хотят диктатора, арестов общественных деятелей, гонений журналистов, цензуры и прочего.

И Зеленский на это ведется. Готов включать репрессии и даже немного размялся. Примерил одежду. Первые ласточки полетели.

К сожалению, теледоктору это также не даст любви избирателя.Только увеличит количество тех избирателей, кто негативно относится к его деятельности. Украина - не только не Россия, но еще и не Беларусь. Здесь иная традиция - любых людей с замашками диктаторов слать нах*р. Менять лечащих врачей.

Если за два месяца стало уже около двадцати процентов тех, кто негативно относится к действующему президенту, то дальнейший тренд уже понятен. С такой прогрессией весной уже добрая половина перестанет воспринимать Зеленского в качестве президента.

А осенью, когда для целей обеспечения правильных результатов на местных выборах репрессивно-административный аппарат перейдет в турборежим, количество негативно настроенных избирателей начнет зашкаливать. При такой ситуации даже наличие некоторых позитивов не сможет перекрыть личную ненависть конкретно взятых людей.

И тогда возникнет очень неприятная ситуация. 50-60% негативно настроенных людей уже через год власти да еще и с кучей зашкваров приведут к последствиям. Вот смешно будет, когда собственная фракция Зеленского начнет принимать участие в обсуждении процедуры импичмента. И распустить раду он просто не сможет без прямого нарушения Конституции. Фракция существовать будет, правительство назначено.

Читайте такжеРиски для Зеленского: что может обрушить рейтинги президентаПодведем итог. Если Владимир Зеленский лелеет мечту стать диктатором, заниматься репрессиями и популизмом в Украине - это закончится для него печально. Тогда уже через год нас ждет большой кризис и огромное множество украинских граждан будет ненавидеть очередного президента.

Если продолжит заниматься внутренней политикой с опорой на социологию и будет делать только то, что находит безоговорочную поддержку большинства - никакого реального эффекта не получит.

Третьего тут не дано. Либо страна идёт вперёд, в сторону реальной цивилизации, либо однозначно движется к очередному витку саморазрушения. Ставки крайне высокие. Оптимизм есть, но в данный момент он может опираться исключительно на веру в бессмертный дух Украинской нации. Других причин для оптимизма нет.

Владимир Зеленский Николай Фельдман
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