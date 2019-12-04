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Почему Трамп начал войну с Макроном и чем это грозит Украине

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

4 декабря 2019, 08:28

В отношениях Франции и США продолжится обострение, так как в Штатах понимают, что французы близки к России, и есть риски, что Европа может выйти из-под определенного политического контроля США.

Трамп и Макрон
Трамп и Макрон продолжают выяснять, кто из них главный / EPA/UPG

Правительство США заявило, что может наложить штрафные пошлины на импорт товаров из Франции. Как пояснили в сенате США, этот шаг может стать ответом на цифровые санкции, которые ранее ввела Франция. Но это – лишь верхушка айсберга, ведь Франция и США уже некоторое время продолжают выяснять отношения. Париж уже дал ответ, в котором пригрозил ответными санкциями.

Обострение между странами идет, поскольку сейчас происходит смена геополитических акцентов в Европе и потому в Европе обостряется конкуренция за лидерство. В частности, Эммануэль Макрон хочет вернуть Франции руководящую роль в ЕС. Это стремление связано со скорым отходом канцлера ФРГ Ангелы Меркель от дел и неопределенностью в том, кто будет новым лидером Германии. Еее уход с поста – вопрос времени, так как ее звезда уже угасает на политическом пространстве ЕС.

И сейчас ситуация такова, что политические позиции Германии постепенно отходят на задний план, и ввиду этого Франция вырывается в лидеры по многим вопросам. Прежде всего, все переговоры по Донбассу происходят в Париже, также во Франции решаются вопросы стран Африки, да и всей экономики Европы.

Этому способствует и выход Великобритании из ЕС и ослабление влияния англосаксов в целом на принятие политических решений в Европе.

Читайте такжеГармоничные отношения Путина и Макрона по-настоящему пугаютТакая позиция Франции всегда беспокоила США, так как они понимают, что французы близки к России, и есть риски, что Европа может выйти из-под политического контроля США. И, несомненно, после ряда заявлений со стороны Франции, для США в Европе открылся фронт проблем, начиная от газовых вопросов, связанных с запуском Северного потока-2 и заканчивая вопросом политического урегулирования конфликта на Донбассе, многие аспекты которого идут вразрез с интересами США и риском снятия политических санкций с РФ.

Поэтому, скорее всего, возможен вариант, при котором американцы начнут усиливать Восточную Европу – прежде всего, Польшу, Румынию, страны Балтии. Собственно, этим и объясняются разговоры об уменьшении финансирования США НАТО.

Не исключаю, что в этом ключе не последует никаких резких шагов и лидеры стран ограничатся лишь политическими заявлениями. Но по мере нарастающего кризиса, Франция впоследствии может вернуться к заявлениям о нецелесообразности НАТО, самостоятельности и выходе из Альянса, как это уже бывало во времена Шарля де Голля.

Понятно, что сейчас в отношениях Франции и США продолжится обострение. И тут важен не только украинский вопрос, но и вопрос Сирии, Китая, который в десять раз глобальнее украинского кейса, так как мы - лишь одна из болевых точек, по которым могут бить.

Читайте такжеСтарушка Меркель vs выскочка Макрон: кто победит в борьбе за лидерство в ЕССкорее всего, проблемы будут усугубляться как раз в энергетическом комплексе – из-за вышеупомянутого Северного потока и из-за желания США зайти на рынок сжиженного газа в ЕС. Собственно, стратегия США по постройке и расширения терминалов LNG будет не устраивать не только Париж, но и Берлин и потому США начнет подключать Восточную Европу, которая и так недовольна тем, что все бонусы от газопровода Берлин забирает себе, чем ставит в опасность всю Восточную Европу.

По Украине прогнозы гораздо более пессимистичны, потому что европейцы станут "продавливать" Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование по Донбассу. И в таком случае Украине будет непросто.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда

Евросоюз НАТО США Франция. Париж
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