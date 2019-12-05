Путинская "империя" приближается к своему распаду

Игорь Сечин и Алексей Миллер, главы Роснефти и Газпрома

Российская академия наук выпустила доклад, в котором она рассмотрела "гипотетический" сценарий распада России и способность образованных в результате этого макрорегионов поддержать уровень своего развития в состоянии "независимости".

Минусом доклада является то, что он рассматривает крайне гипотетическую ситуацию распада по существующим административным границам федеральных округов. В реальности распад, безусловно, будет идти совсем по другим территориальным линиям разломов, а потому оценка РАН интересна тоже весьма условно.

Логично то, что наименее пострадавшим в случае распада станет Северо-Запад. В любой конфигурации он, безусловно, обладает серьезными "конкурентными" преимуществами – два порта, не до конца разрушенный нынешними преступниками промышленный потенциал, довольно большая численность населения. Хуже всего в прогнозе выглядит Центральный округ. Причем вполне предсказуемо. Москва способна существовать в нынешнем виде только за счет предельно несправедливой бюджетной политики, благодаря которой регион Москвы обладает колоссальными финансовыми ресурсами. В любом сценарии распада или федерализации Москва пострадает очень сильно именно за счет существенного перераспределения ресурсных потоков. Это вообще будет головная боль любой постпутинской власти – что делать с огромным и несамодостаточным 30-миллионным регионом Москвы и Подмосковья. Остальные регионы Центрального округа – жутко депрессивные территории, так что оценка РАН по Центральному округу выглядит вполне здравой.

Читайте такжеЗапад сделает с Путиным то же, что и с МилошевичемНо вопрос здесь на самом деле в другом. То, что перспектива распада страны очень и очень реальна, не нужно даже гадать. Правящий режим разгромил экономику страны, деградировал ее до крайне низкого уровня, уничтожил баланс взаимоотношений между федеральным центром и регионами, создал все предпосылки для сепаратизма. Было бы удивительно что-то другое – уголовники не способны к созиданию, они могут только разрушать созданное не ими.

Однако распад страны в определенном смысле может быть очень выгоден именно нынешнему правящему уголовно-мафиозному режиму. Они должны стране – должны триллионы долларов и миллионы жизней. А в бандитских понятиях самый лучший способ избавиться от долгов – убить кредитора.

То есть, страну. Нет страны – нет и долга перед ней. Некому спрашивать за то, что они украли и натворили.

Что может повлиять на распад России?

Читайте такжеЕвропа намерена дожать кремлевскихСуществуют два фактора, которые делают сценарий распада России совершенно негипотетическим. Первый – объективный. Результаты правления Путина таковы, что страна уже не в состоянии удерживать себя в существующих границах. Система управления настолько деградировала, что не в состоянии управлять столь большим социальным субъектом. Страна как система испытывает непреодолимое тяготение к упрощению, а значит – к распаду на более простые составные части. Это закон развития систем, и с ним ничего нельзя поделать. При продолжении нынешней политики распад неизбежен.

Второй фактор – проектное решение правящей верхушки убить Россию как единственный гарантированный способ избежать ответственности за совершенные по отношению к ней и народу преступления. В какой-то момент эти два фактора могут сойтись.

Трудно сказать, по чьему заказу РАН выполнила это исследование. Но то, что перспектива распада слишком реальна, сомневаться уже не приходится.