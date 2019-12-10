Почему вернуть Донбасс будет так сложно

"Патриоты", торпедирующие мирные переговоры, конечно же, не собираются воевать с Донбассом и стоящей за ним России. Даже для пересмотревших Прямой очевидно, что в военном отношении РФ сильнее Украины в десятки раз. Почему же тогда в Киеве хотят мира только всевозможные "националпредатели"?

На самом деле, тут масса причин. И Прямой канал только одна из них.

Во-первых, война не затрагивает интересов большинства жителей центральных и западных областей. В армию силой уже давно никого не призывают. Для некоторых война даже стала бизнесом или, на худой конец, "отхожим промыслом".

Читайте также"Не допустим изменений в Конституции": Зеленский озвучил условия после встречи в ПарижеВо-вторых, патриотам не нужен Донбасс в любом другом виде, кроме как на коленях, а лучше безлюдным. Жителей Донбасса тут презирают и ненавидят. Т.е. ради возврата этих территорий не просто не готовы идти на уступки – тут требуют доплатить.

В-третьих, несмотря на всю пропаганду, в "бурятскую угрозу" никто не верит. Никто не ожидает, что российские войска перейдут границу и реально доберутся до задницы хомячка в вышиванке. Т.е. милитаристом и ненавистником России быть безопасно и даже комфортно. Тем более что, Запад, конечно же, придет Украине на помощь, если дело действительно запахнет жареным. Это даже не обсуждается.

В-четвертых, все убеждены, что время на их стороне. РФ ведь рано или поздно развалится или ее додушит "анаконда". Все, что нужно – "дотерпеть" на диване до этого момента.

В-пятых, экономические интересы активного меньшинства давно уже не связаны с экономикой, унаследованной от УССР. Возврат Донбасса, восстановление экономических отношений с Россией важны для жителей немногих оставшихся промышленных регионов. Для киевлян и львовян важна возможность работы на иностранных заказчиков тут или в Польше, доступ к бюджетным потокам и грантам. А все это, как раз, проще без Донбасса и без России, чем с ними.

И так далее, и тому подобное…

Т.е. причин протестовать против любых договоренностей, кроме разве что капитуляции ЛДНР, у массы людей предостаточно. И дело не только в пропаганде. И это как раз и есть большой проблемой нашего мирного урегулирования.