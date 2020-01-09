США в Иране окончательно уничтожают остатки авторитета Путина

Убийство Касема Сулеймани потрясло весь порядок на Ближнем Востоке/ FarsNews

В резком обострении военно–политической обстановки на всем Большом Ближнем Востоке в результате ликвидации американцами одного из самых известных и уважаемых иранских генералов Сулеймани, ответственного за многолетнюю, системную и массированную террористическую деятельность Ирана, хорошо видны несколько особенностей.

Ликвидация генерала Сулеймани является примером гибридной войны, которую до сих пор успешно применял Иран, Россия и Турция, а теперь - США. Новизна в том, что до сих пор внесудебную казнь свои политических противников эти страны осуществляли на уровне исполнителей или организаторов убийств и покушений, а теперь в зоне риска оказались высшие государственный чины и политические лидеры стран-участников международных конфликтов. Иными словами, если раньше, например, Трамп, Макрон, Путин или Эрдоган могли бы опасаться только покушений со стороны внутренних противников, то сейчас это может сделать любая другая внешняя геополитическая сила в третьей стране. У каждого есть свои возможности и мотивы для покушения. Но самое новое на этом этапе гибридной войны- это то, что вдохновитель или заказчик политического преступления может погибнуть раньше, чем исполнитель убийства. Такого еще в мире не было. Это не просто борьба прокси-сил или "ихтамнету", а убийство лидеров страны как метод гибридной войны. Это новый этап развития гибридных войн, как альтернатива или репетиция мировых войн.

Читайте такжеУбийство Сулеймани - чудесный подарок Трампа для ИранаИран явно не ожидал такой решительности от США и лично президента Трампа и не знает, как ответить на такой вызов. А все остальные арабские страны Большого Ближнего Востока с тревогой ждут реакции Ирана. Одно дело раздавить на похоронах Сулеймани 200 иранских граждан, другое дело уничтожить, за смерть иранского генерала, 200 американских солдат. На самом деле у Ирана мало времени и ресурсов для адекватного ответа американцам. Поэтому в борьбе с США Иран отчаянно ищет союзников. Сам он не справится с США. Здесь у него большая надежда на Россию. Тем более, что Китай уже сейчас, на пике торговой войны, не будет ссориться с США.

Поэтому все участники Большого Ближневосточного Конфликта с интересом ожидают реакции России. Если путинская Россия поддержит Иран и окажет ему интенсивную военно-политическую помощь, то она повторит свою геополитическую ошибку 2014 года, когда раздираемая противоречиями, ослабленная внутриполитическим конфликтом Украина казалось Кремлю легким объектом для разрушения и российской оккупации, без каких-то серьезных международных последствий для России. Но все получилось иначе. Боле того, с каждым годом украинская авантюра Путина становится все более трудноразрешимой без серьезных материальных и репутационных последствий для внутренней и внешней политики Кремля.

Теперь России представляется соблазнительная возможность открыто вступить в военно-политический союз с Ираном и втянуться, кроме Украины, Ливии, Сирии еще и в иранский конфликт, что полностью соответствует американской стратегии организации крупномасштабных военно-политических конфликтов вдоль границ России. А главное, что из этих ловушек самостоятельного выхода, без негативных последствий, для Путина нет.

Читайте такжеКиев в обмен на Тегеран: почему Трамп близок к сделке с ПутинымСитуация вокруг Ирана после убийства американцами иранского генерала Сулеймани, который был большим другом Путина, очень тяжелая для России. Ведь хорошо видно, что ведущие игроки - Иран, США, Саудовская Аравия, Израиль и Турция готовы подымать ставки в этом конфликте, - молчит лишь одна страна – Россия, которая не раз заявляла о своей ведущей роли на всем Большом Ближнем Востоке. Поэтому от нее сейчас ждут, либо соответствующих ее роли решительных действий, либо необычной для нее осторожности, пассивности, боязни попасть в ловушку и признания своей второстепенности, не смотря на годы потраченных военно-политических усилий в этом регионе.

И тогда все арабские страны поймут, что на Россию уже нельзя опереться, а можно только ее обманывать или использовать в своих краткосрочных целях, как это уже успешно делают Турция, Израиль, Египет. А США опять докажет свое первенство в этом регионе.