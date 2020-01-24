Масштаб эпидемии в Китае растет стремительными темпами

Власти привлекли к борьбе с коронавирусом армию с бронетехникой
Китай задействовал армию для обеспечения карантинных зон, которые создаются не только вокруг Уханя, но и других городов, где порог заболеваемости за последние двое суток резко возрос.
Пока число выявленных заболевших невелико - в пределах тысячи человек (реально больше, но речь о подтвержденных случаях), однако власти опасаются паники, которая постепенно нарастает. Наблюдается дефицит или даже отсутствие одноразовых масок, уже есть дефицит экспресс-тестов.
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Впрочем, всё это пока не выходит за пределы относительной нормы - классическая ситуация, когда мирные и гражданские структуры еще способны справиться с точечными, пусть и масштабными, проблемами, однако если чрезвычайная ситуация начинает расползаться по разным локациям, гражданский ресурс исчерпывается, а потому встает вопрос о переводе целых регионов в режим чрезвычайного положения, и если это не поможет - то военного. В котором начинают действовать иные законы и правила. Основную угрозу представляют не сами зараженные, а все остальные, которые могут в любой момент поддаться панике и просто снести все на своем пути.
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Военные уже берут под контроль объекты транспортной инфраструктуры, причем поддерживают карантинный режим с оружием, а на блок-постах ставится военная бронетехника, включая танки. Блокированы или находятся под особым контролем уже 11 городов, хотя пока наиболее плотный карантин создан только в Ухане. В остальных городах блокирована работа любого общественного транспорта.
В целом пока китайские власти, хотя и работают реактивно, отвечая на вызовы, но темп не теряют. Пока масштаб эпидемии растет, но это объяснимо - реакция властей запаздывала примерно на две недели, пока не была сделана оценка рисков. Сейчас китайцы пытаются ликвидировать этот двухнедельный разрыв.