  1. Главная
  3. Мнения

Масштаб эпидемии в Китае растет стремительными темпами

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

24 января 2020, 11:35

Власти привлекли к борьбе с коронавирусом армию с бронетехникой

китай коронавирус
Кандидаты на "закрытие" в самое ближайшее время - Шанхай, Пекин и провинция Гуандун. Почти вся провинция Хубэй, где находится "эпицентр эпидемии" закрыта. В городе идёт экстренное строительство карантина на несколько тысяч человек. Власти китайских городов отменили мероприятия по случаю китайского нового года.

Китай задействовал армию для обеспечения карантинных зон, которые создаются не только вокруг Уханя, но и других городов, где порог заболеваемости за последние двое суток резко возрос.

Пока число выявленных заболевших невелико - в пределах тысячи человек (реально больше, но речь о подтвержденных случаях), однако власти опасаются паники, которая постепенно нарастает. Наблюдается дефицит или даже отсутствие одноразовых масок, уже есть дефицит экспресс-тестов.

Читайте такжеЧума XXI века: как коронавирус 2019-nCoV напугал весь мир

Впрочем, всё это пока не выходит за пределы относительной нормы - классическая ситуация, когда мирные и гражданские структуры еще способны справиться с точечными, пусть и масштабными, проблемами, однако если чрезвычайная ситуация начинает расползаться по разным локациям, гражданский ресурс исчерпывается, а потому встает вопрос о переводе целых регионов в режим чрезвычайного положения, и если это не поможет - то военного. В котором начинают действовать иные законы и правила. Основную угрозу представляют не сами зараженные, а все остальные, которые могут в любой момент поддаться панике и просто снести все на своем пути.

Читайте такжеКоронавирус: симптомы и все, что известно о новой жуткой инфекции

Военные уже берут под контроль объекты транспортной инфраструктуры, причем поддерживают карантинный режим с оружием, а на блок-постах ставится военная бронетехника, включая танки. Блокированы или находятся под особым контролем уже 11 городов, хотя пока наиболее плотный карантин создан только в Ухане. В остальных городах блокирована работа любого общественного транспорта.

В целом пока китайские власти, хотя и работают реактивно, отвечая на вызовы, но темп не теряют. Пока масштаб эпидемии растет, но это объяснимо - реакция властей запаздывала примерно на две недели, пока не была сделана оценка рисков. Сейчас китайцы пытаются ликвидировать этот двухнедельный разрыв.

Китай коронавирус китайский коронавирус китайский коронавирус симптомы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:40
"В любой момент": в Кремле рассказали о встрече Путина и Зеленского
12:37
Разумкову пожаловались на новый закон об образовании: "полетят головы" десятков тысяч учителей Видео
12:32
Замок в опасности - Пугачева начала войну с застройщиком
12:27
"Вы не украинцы": Порошенко в ГБР закатил истерику и оскорбил полицейских Видео
12:19
В Украине 30 городов могут остаться зимой без тепла
12:18
"Выложила свои цибульки": Цибульская завела откровенным фото
12:14
Годовщина обстрела Мариуполя: США выступили с жестким обращением к России Видео
12:04
В Киеве обкурившихся наркотиками учеников госпитализировали прямо из школы
11:50
Зеленский провел встречу с президентом Израиля: что обсуждали
11:48
Когда в Украине наступит китайский Новый год 2020: как правильно загадать желание
11:47
В "Одессагаз" рассказали о стоимости услуг за распределение природного газа с 1 января 2020 года новости компании
11:35
Масштаб эпидемии в Китае растет стремительными темпами мнение
11:34
Крах политической системы: эксперт дал пугающий прогноз о досрочных выборах в Раду
11:34
Александр Долгополов сбежал из России из-за шуток про Путина и РПЦ
11:30
Укрзализныця переходит в управление: в Deutsche Bahn сделали заявление
11:20
В ГБР ждут Порошенко на допрос по делу о госизмене
11:09
Цена на газ 2020: украинцы получат две платежки Видео
11:00
Опасность для всех: Комаровский предупредил об угрозе коронавируса
10:48
Курс валют: национальная валюта Украины резко подешевела
10:39
Голая Кристина Агилера без трусов стыдливо показала грудь
10:24
Весной ударят сибирские морозы: синоптик предупредила о погодной аномалии
10:19
"Конкретно потрусило": на Закарпатье произошло землетрясение Видео
10:05
Как Арахамия наступил на грабли Януковича мнение
09:55
Коболев предложил вернуть Газпрому миллиардный выигрыш в арбитраже
09:54
Астролог раскрыла, как привлечь благополучие и удачу
09:50
Сжигали, убивали, сбрасывали в шахты: экс-узник оккупантов рассказал о могильниках в "ЛНР"
09:30
Коронавирус из посылок AliExpress: медик рассказала, как защититься
09:22
В Днепре горе-водитель на микроавтобусе въехал в толпу пешеходов Фото Видео
09:17
Трудности перевода: речь Зеленского вызвала гнев в Румынии
09:00
"Слухи и спекуляции": Гончарук высказался насчет передачи Укрзализныци в управление немцам
08:49
Гороскоп на 24 января всех знаков Зодиака: сексуальный взрыв и горький роман
08:44
Бородянский рассказал, как хотят наказывать журналистов за дезинформацию
08:33
Давосские туристы: почему команда Зеленского провалила поездку на форум мнение
08:25
В СБУ объяснили, почему не завернули Dr. Alban на въезде в Украину
08:01
"Ты п*д**ас и на**щик": в Киеве на улице зарезали мужчину
07:41
Кровопролитие или пенсионерское будущее Горбачева: эксперт рассказал, что ждет Путина
07:15
"Пирожок вывалился, что за синяк?": Дорофеева заинтриговала интимным фото
07:06
Коронавирус в Китае убил уже 25 человек, зараженных стало еще больше
06:50
Кнут не работает, а пряники кончились: почему Лукашенко и Путин побили горшки мнение
06:24
"Путин создает мутанта": политолог объяснил, почему нельзя договариваться с РФ
05:50
"С унитазами проблема": в РФ жестко "обосрались" с очередным фейком Видео
05:19
Китайский Новый год 2020 – от поздравлений и гороскопа до примет Видео
04:43
Ученые рассказали, как легко и просто улучшить сон и секс
04:41
С Днем Татьяны – красивое поздравление для Татьяны в открытках и текстах
03:40
Психолог объяснила, как создается пространство для ужасного
03:01
"Смертоносная депрессия": в России убиты двое детей
02:23
Подойдут даже начинающим: эксперт показала топ-3 лучших упражнений по боди балету Видео
01:39
Эксперт рассказала, как коронавирус из Китая может пробраться в Украину
00:56
Постельная гимнастика: ученые рассказали, как влияет на здоровье регулярный секс
00:51
Дуда назвал правильным решение об отказе от поездки в Израиль Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять