Масштаб эпидемии в Китае растет стремительными темпами

Кандидаты на "закрытие" в самое ближайшее время - Шанхай, Пекин и провинция Гуандун. Почти вся провинция Хубэй, где находится "эпицентр эпидемии" закрыта. В городе идёт экстренное строительство карантина на несколько тысяч человек. Власти китайских городов отменили мероприятия по случаю китайского нового года.

Китай задействовал армию для обеспечения карантинных зон, которые создаются не только вокруг Уханя, но и других городов, где порог заболеваемости за последние двое суток резко возрос.

Пока число выявленных заболевших невелико - в пределах тысячи человек (реально больше, но речь о подтвержденных случаях), однако власти опасаются паники, которая постепенно нарастает. Наблюдается дефицит или даже отсутствие одноразовых масок, уже есть дефицит экспресс-тестов.

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Впрочем, всё это пока не выходит за пределы относительной нормы - классическая ситуация, когда мирные и гражданские структуры еще способны справиться с точечными, пусть и масштабными, проблемами, однако если чрезвычайная ситуация начинает расползаться по разным локациям, гражданский ресурс исчерпывается, а потому встает вопрос о переводе целых регионов в режим чрезвычайного положения, и если это не поможет - то военного. В котором начинают действовать иные законы и правила. Основную угрозу представляют не сами зараженные, а все остальные, которые могут в любой момент поддаться панике и просто снести все на своем пути.

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Военные уже берут под контроль объекты транспортной инфраструктуры, причем поддерживают карантинный режим с оружием, а на блок-постах ставится военная бронетехника, включая танки. Блокированы или находятся под особым контролем уже 11 городов, хотя пока наиболее плотный карантин создан только в Ухане. В остальных городах блокирована работа любого общественного транспорта.

В целом пока китайские власти, хотя и работают реактивно, отвечая на вызовы, но темп не теряют. Пока масштаб эпидемии растет, но это объяснимо - реакция властей запаздывала примерно на две недели, пока не была сделана оценка рисков. Сейчас китайцы пытаются ликвидировать этот двухнедельный разрыв.