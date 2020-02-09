У Украины осталось не более 8 лет на выживание

В Украине по различным оценкам 50-60% населения находятся ниже черты бедности, причем бедность нарастает, так как бюджет обременен огромными долгами и государство вынуждено отключать от социальной помощи все большее количество людей.

Хроническая бедность Украины является следствием того, что страна попала в так называемую "ловушку бедности". Суть ее следующая: бедность не позволяет получить хорошее образование, а низкий образовательный уровень населения не дает возможность внедрять передовые технологии и поднять производительность труда. Без роста производительности труда ВВП на душу не растет. Значит, зарплаты остаются на низком уровне, снова нет денег на образование. Круг замкнулся.

На самом деле модель ловушки бедности несколько сложнее, но для первичного понимания проблемы достаточно этого объяснения .Экономисты уже на протяжении последних 40 -50 лет пытаются найти рецепты как вырваться из ловушки бедности. Всевозможные модели - неокейнсианские, неоклассические, институциональные и т.д, дают какие-то рекомендации. Но (это важно!) все они исходят из предпосылки, что экономика обладает неограниченным дешевым трудовым ресурсом, которому некуда выехать в поисках лучшей работы.

Этот фактор, по мысли экономистов, даст возможность что в течении пару десятилетий заморозить зарплаты на уровне прожиточного уровня и принести в жертву одно поколение (как рабов) ради "запуска" двух-трех базовых отраслей, которые потянут за собой всю экономику.

Такие модели применялись в Японии, Южной Корее, Китае, отчасти Тайване и Малайзии. Но Украине даже эти жесткие, почти сталинские, модели не подходят, потому что украинцы имеют возможность массово выезжать на заработки в Европу и Россию, и трудовые резервы тают просто на глазах. Как следствие, местные предприниматели вынуждены поднимать зарплату без реального увеличения производительности труда. Это приводит к инфляции, убыткам, потере конкурентоспособности и банкротству.

Читайте такжеУкраина попала в ловушку бедностиНБУ борется с инфляцией с помощью высокой ставки, которая сжимает кредитование и замораживает экономику. Чтобы избежать банкротства, предприниматели вынуждены входить в альянс с чиновничеством, которое спасает бизнес, снабжая его бесплатным капиталом за счет воровства бюджетных средств или предоставления преференций и рент. Ну, в самом деле, не в идти же за кредитом под 25% годовых!

Это и является, если кто не понял, главной причиной коррупции в стране. И это поясняет почему наши чиновники и силовики реально владеют всем более-менее значимым бизнесом в стране, сколько не заполняй е-деклараций. Без воровства бюджета экономика Украины быстро загнется. Поэтому любые попытки побороть коррупцию или контрабанду, отделить бизнес от власти и т.д., сейчас обречены на неудачу.

Да, собственно, с коррупцией никто и не борется по вышеуказанным причинам. Теоретической модели, которая бы позволила Украине вырваться из ловушки бедности, в экономике сейчас не существует. Никто не знает, что делать с экономикой Украины, даже МВФ.

Экономика сейчас кое-как удерживается на плану только благодаря денежным переводам заробитчан, которые в прошлом году составили 12 млрд долл! Именно эти деньги пока немного повышают ВВП, но это все слезы и, к тому же, временные слезы. Ну, а раз правительство не знает, как обеспечить рост экономики, то его действия сейчас направлены на выплату долгов и спасение бюджета, который уже не добирает по 35-40% от плана. Поэтому правительство пытается:

продать те остатки госсобственности, которые еще можно продать

открыть рынок земли, чтобы привлечь капитал

вывернуть карманы у граждан и предпринимателей за счет повышения налогов

побороть контрабанду

сдать в аренду объекты инфраструктуры (Укрзализницю, порты, вокзалы и т.д.)

сократить программы социальной помощи, чтобы облегчить нагрузку на бюджет

разрыв отношений с МВФ будет означать довольно быстрый коллапс финансовой системы Украины уже в этом году. Поэтому я уверен, что правительство и Зеленский выполнят все его требования.

В целом это правильные меры, которые дадут эффект в краткосрочной перспективе, но они не решают проблему бедности в Украине. Это может только дать некоторую отсрочку, передышку, которая необходима для разработки долгосрочной программы выхода из кризиса. Эта программа должна быть направлена на либерализацию условий ведения бизнеса в Украине и реальную децентрализацию и повышение экономической самостоятельности и ответственности регионов. Нынешний парламент и нынешний президент не в состоянии ни разработать, ни реализовать подобной программы.

Читайте такжеПочему Украина обречена на бедностьПоэтому впереди Украину ожидает неизбежный экономический, социальный и политический кризис, который, в конце концов, должен выбросить на поверхность масштабную фигуру, которая решительно провести либеральные реформы, с помощью Запада отстранит олигархов от власти и от бюджета.

Если же Украина в течении ближайших 6-8 лет окажется не способна на подобный подвиг, то ее участь будет печальной. И самое неприятное будет то, что Запад окончательно махнет на нее рукой, тупо выкачает свои долги, объявит ее некой серой зоной, которую надо обходить десятой дорогой и просто держать как источник дешевых ресурсов.

Как пророчески сказал Дж. Буш старший, когда выступал в Верховной Раде накануне выхода Украины из состава СССР: "Национальная независимость совсем не означает автоматического благосостояния".