Какждому украинцу стоит ответь на вопрос "чей Крым?"/ УНИАН

В среде условных "ватников" вопрос "чей Крым?" вызывает иронию. "А кто там собирает налоги"? "А кто там платит пенсии/зарплаты"? Вы сами знаете этот парад остроумничания, потому что многие из вас в нем и участвуют.

Но вот какое дело. Именно крымский вопрос остается ключевым во всех наших внутренних срачах. Когда националисты задают вопрос "чей Крым?", они ведь имеют резон. Это вопрос идентификации. Не по языку и даже не по этно-цивилизационному позиционированию. Это ключевой вопрос, определяющий лояльность к проекту Украина.

Вот чего хочет среднестатистический "ватник" от Украины? Языковой свободы. Раз. Признания права на регионально-культурную идентичность. Два. Кто более продвинутый – местного самоуправления. Три.

И что "ватники" получают в ответ? Учи мову. Уважай нашу культуру. Не нравится – вон там стоит поезд, довезет до Ростова.

Читайте такжеКремль толкает Украину на сделку по КрымуВот это две пограничные Украины, где нет точек соприкосновения. Никаких.

Почему их нет? Потому что нет взаимного доверия. Потому что украинский наци видит в "ватнике" потенциального коллаборанта. Человека, который топит за большой ру-проект, а юа-существование воспринимает, как некомфортное и временное явление.

Это базовая причина, почему в стране нет диалога. Его и не может быть при таких исходниках. Нельзя зайти в гости, тр*хнуть чужую жену – пусть и с ее согласия, а затем заявить – "старик, давай забудем". Ребята, давайте забудем Крым. Ну они ж там сами этого захотели. Давайте перевернем страницу и поговорим о притеснении русскоязычных и разгуле нацизма в нашей стране.

Ну вот так оно не заводится. Не едет даже с горочки. Вот если ты житель Пскова или Челябинска, такая позиция "забыть былое, и мы ж братский народ", вполне катит. Катит до тех пор, пока не предложишь жителю Пскова или Челябинска попрощаться с Курилами. Вот тут сразу всплывет "ну это ж совсем другое дело".

Но мы здесь живем в другой системе координат. У нас есть справедливые запросы на свою идентичность. Но есть ли открытая дискуссия в обществе вокруг ключевых вопросов в нашей современной истории? Нет и быть не может, пока нас разделяет Крым. Ведь именно он и есть предмет взаимного недоверия.

Читайте такжеКрым для Украины уже давно потерянВот какая главная ценность государства? Любого? Его территориальная целостность. Опека целостности формируется через лояльное этому государству население. Общий курс политологии. Три признака государства – территория, население, публичная власть. Но начинается все с территории. И если часть населения легко допускает мысль о том, что территория своей же страны может быть меньше, наверное, такое население не сильно заслуживает быть согражданами именно этого государства.

Мы можем, да и просто обязаны разобраться, почему для подавляющей части населения Крыма государственный проект Украина так и не стал родным. Почему он не стал родным для огромной части населения Донбасса, и в целом, всего нашего юго-востока. Почему то, что ценно для одних, вызывает рвотный рефлекс для других, и наоборот. Мы легко назовем 5-10 признаков того, что нас разъединяет и почти ничего из того, что нас связывает.

Но территориальная целостность – это первая глава любого государства. Те, для кого Крым не Украина – не могут здесь полноценно проводить свою политическую повестку. Название страны можно сменить. Флаг поменять. Государственный язык тоже может когда-то стать другим. Например, индонезийским. Но пока существует государственный проект Х, и ты в нем обитаешь в качестве зафиксированного гражданина с чипом/паспортом – твой долг начинается с лояльности к территориальной целостности этого проекта. Предложите жителю Пскова часть своей области передать эстонцам и латвийцам – а у тех есть такие претензии. И они тут же начнут цитировать своего президента о мертвом осле и его ушах.

Читайте такжеПутин готовится обменять украинский Крым на украинский ДонбассМы или строим здесь свою Австрию, которая не Германия. И тогда предлагаем свой мультикультурный государственный проект без Бандеры и титульной нации. Но нельзя строить свою Австрию, когда Зальцбург можно отдать немцам, а Инсбрук, так и быть, пусть пока остается у нас. Иначе это уже аншлюс.

Русские в четырнадцатом могли поддержать Януковича. Могли найти ему замену. Могли организовать альтернативное правительство. Организовать местную войнушку Алой и Белой розы. Даже провести интервенцию. Даже. Но присоединив Крым, они нас всех, кто здесь, а не там, поставили в позу раком. Именно потому не реализовываются Минские соглашения. Потому киевские наци воспринимают донецких и луганских как временных пассажиров, которые готовы в любой момент сесть в ру-поезд. И ведь это именно так и есть.

Крым нас всех разъединил, а сам конфликт вывел на уровень межгосударственного. И чтобы отстаивать здесь альтернативную модель проекта Украина, нужно для начала самому себе ответить на вопрос – чей Крым? У себя в голове по полочкам разложить книги по тематике и в алфавитном порядке. Как только это произойдет, дальше станет легче.