Такого в Украине еще не было: в чем опасность назначения Андрея Ермака

Андрей Ермак стал главой Офиса президента/ Facebook kirill.timoshenko

Помощник президента Андрей Ермак заменил Богдана на должности Главы Офиса президента.

Сразу после президентских выборов малоизвестные Ермак и Богдан неожиданно получили очень высокие должности. Это для молодого и неопытного президента Зеленского его знакомые - Ермак и Богдан выглядели мощными и опытными политическими тяжеловесами, которым он с легкостью поручил, соответственно, внешнюю и внутреннюю политику. На деле Ермак и Богдан были неизвестны в украинской политике и СМИ, в отличие от звонкой славы самого Зеленского. У Богдана и Ермака не было, ни опыта политической деятельности, работы на столь высоких должностях, ни опыта в дипломатии. Но они оба старались как могли.

Читайте такжеЧеловек без хвоста: почему Богдана заменили на ЕрмакаИ вот один из них - Богдан не выдержал борьбы за место возле президента Зеленского и стал первой жертвой внутренних политических интриг. Теперь, по факту получается, что новый глава Офиса президента Андрей Ермак сосредоточил в своих руках огромную аппаратную власть Офиса и внешнеполитическую деятельность президента Зеленского.

Такого в Украине еще не было. Слишком быстро президент Зеленский выпускает власть из своих рук. Вернуть назад или переиграть свое окружение будет очень трудно. У Ермака на пути к реализации своей власти и своих планов остались два тяжеловеса – Первый помощник президента верный Шефир и вечный, всесильный министр МВД Аваков, которым придется вступить в политический коалицию, чтобы пережить резко усилившегося Ермака.

Читайте такжеОпасное искушение: чего ждать от нового главы ОП Андрея ЕрмакаНо есть и обратная, очень опасная перспектива для самого президента Зеленского – это угроза политического альянса Ермака, Шефира и Авакова, который сделает президента заложником их совместной игры и не подпустит к президенту новых людей со свежими идеями. Поэтому, вероятно, можно ожидать очередных кадровых назначений в окружении президента, чтобы не допустить складывающегося дисбаланса власти вокруг Зеленского, после ухода Богдана с поста главы Офиса президента Украины.