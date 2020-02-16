Полмиллиарда в карантине: как Китай проигрывает войну вирусу

Власти Китая вводят все более жесткие меры по отношению к своим гражданам в попытке обуздать эпидемию коронавируса.

В Китае вводится смертная казнь за целый ряд преступлений, связанных с возникшей эпидемией. К смертной казни могут приговаривать людей, покинувших карантинные зоны, намеренно заражающих других людей, включая врачей (вплоть за плевок в лицо или повреждение защитного костюма или маски. Кроме того, смертной казни могут быть подвергнуты чиновники, не исполняющие или злоупотребляющие своими должностными полномочиями в вопросах борьбы с эпидемией.

Власти Уханя приняли беспрецедентно жесткое решение о блокировании всех жителей в жилых зонах, выход в больницу и магазин - по спецпропускам. Фактически это запрет покидать свои дома. По всей видимости, реальная ситуация продолжает ухудшаться в отличие от публикуемых отчетов. Усиление карантина иначе расценивать сложно.

Ухань при этом - опытный полигон. Если с ситуацией справиться не получается, то окружающие его города через две-три недели станут такими же и все мероприятия придется повторять уже в них.

Читайте также"Пора маски закупать": коронавирус впервые убил человека в ЕвропеВидимо, события развиваются не по оптимистичному сценарию. Пока это и не самый пессимистический, но оптимизмом тут точно не светит.

Нужно добавить, что в общей сложности около полумиллиарда человек уже находятся в карантинных зонах и так или иначе, но ограничены в своих правах или перемещениях.

По сути, речь идет о военном положении, которое формально не объявлено, но фактически уже введено. На успешную борьбу с вирусом пока это похоже мало, скорее, наоборот. Обстановка явно не улучшается.

Врачи нашли очередное чудо-лекарство: плазму крови выздоровевших. Ее переливают больным и они якобы излечиваются благодаря антителам, образовавшимся у выздоровевших. Правда, и ранее были сообщения, что лекарство найдено, но все как-то быстро затихало. Новый метод пока тоже явление со многими неизвестными. Всем ли помогает, сколько ли крови выздоровевшего расходуется на лечение одного больного, каков процент излечившихся и так далее. Возможно, что хорошие новости приходится изобретать в отсутствие настоящих хороших.

При этом главное, как бы цинично это не звучало - это даже не сама эпидемия, а ее экономические последствия. 1 квартал китайская экономика уже точно закончит падением, надежды на то, что удастся сохранить хотя бы однопроцентный рост, тают на глазах. Теперь вопрос - изменится ли тренд во втором квартале. Мировые рынки встали в неустойчивом равновесии на ожидании хоть каких-то новостей, но скорее всего, это временное затишье.

Читайте такжеКак не подхватить коронавирус в дороге: правила от КомаровскогоПри этом китайским властям уже не удается скрывать главное - кризис начался до эпидемии. И она лишь перевела его из латентного состояния в видимое. Весь прошлый год устойчиво падали ключевые индикаторы - продажи автомобилей, туристический поток, потребление базовых сырьевых товаров.

Китайская модель развития после кризиса 2008 года потерпела поражение, и сегодняшняя ситуация - следствие неверно выбранной стратегии. Понятно, что за ошибку придется кому-то ответить, и борьба в китайской верхушке предстоит нешуточная. Но это не отменяет главной проблемы - нужно искать новую стратегию. Которая теперь будет вынуждена решать проблемы, накопленные предыдущей.