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Закрытие границ на полгода-год: в Украине выживут не все

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
14 апреля 2020, 06:53

Несмотря на проблемы, которые неминуемо повлечет за собой закрытие государственной границы на месяцы, некоторые отечественные отрасли будут в плюсе.

Украина, граница, пограничник
Эксперт рассказал, к чему готовиться в случае закрытых на полгода-год границ

Замминистра МВД Антон Геращенко заявил, что в ближайшие месяцы украинцам не стоит ожидать открытия границ между странами, по крайней мере, для туризма в ближайшие полгода-год Европа и весь мир будут закрыты. Но все же сценарий, о котором говорит Геращенко, наиболее пессимистичный.

Однако, если украинская граница действительно еще более чем полгода будет оставаться "на замке", то этот сценарий будет иметь ряд и положительных, и отрицательных последствий для нашей страны.

Начнем с позитива. В первую очередь, украинцы перестанут ездить за рубеж и деньги будут тратить здесь, внутри Украины. А ведь туризм стоит немалых денег: украинцы вывозят за границу примерно 3 миллиарда долларов в год. В условиях закрытых границ, эти деньги будут оставаться и тратиться в Украине.

Кроме того, владельцы отелей в Карпатах, а также Одесской, Николаевской и других прибрежных областях точно порадуются такому течению события, ведь украинцы будут вынуждены ехать отдыхать именно туда. Можно не сомневаться, что отели в этих регионах будут переполнены в отпускной сезон.

Так что внутренний туризм будет активно развиваться в этот период и будет в плюсе.

Главный минус от закрытых на протяжении более полугода границ, на мой взгляд, будет состояться в том, что заробитчане, которые вернулись в Украину, могут создать чисто политические проблемы. Ведь, вернувшись в Украину, они остаются без работы и заработка средств к существованию, они не удовлетворены тем, что они будут видеть, так как это совершенно не будет соответствовать тому, чего они хотят. Так могут появиться предпосылки для социальных претензий к власти.

Ведь в последние пять лет у нас создавалась уникальная ситуация: когда Украина получила безвиз с ЕС, многие украинцы уехали за рубеж работать. Соответственно, не было такого давления в стране, как будет теперь. Причем тогда уехало достаточно много активных людей. А теперь все эти люди будут вынуждены оставаться без работы и без возможности уехать в те страны, где они могут трудоустроиться.

Читайте такжеЗакрывать границы до июня нет смысла - инфекционистВся эта ситуация в Украине будет напоминать закипающий чайник, которому необходим клапан, чтобы выходил пар. Таким "клапаном" в свое время стало открытие границ и возможность уехать на заработки за рубеж. Теперь этот "клапан" перекрыт, а потому давление внутри "чайника" растет.

Здесь палка о двух концах. С одной стороны, хорошо, что у населения будут нарастать вопросы и претензии к власти, потому что оно будет требовать новых рабочих мест, проведения реформ и совершенствования налогового законодательства. Но с другой – это грозит социальными потрясениями и неприятными последствиями для власти, если она что-то сделает не так.

Безусловно, закрытые на полгода-год границы больно ударят по ряду отраслей. Очевидно, что одной из первых пострадала туристическая отрасль, которой уже сегодня, по сути, нет.

Тяжелые времена настали и для украинской авиационной отрасли. Пока что авиакомпании хоть как-то держатся и, в принципе, смогут еще пару месяцев продержаться без полетов. Но в результате какие-то компании все равно уйдут с рынка, потому что их затраты на время закрытия границ никуда не исчезают: самолеты в лизинге, персонал нужно содержать и т.д.

Автоматически это ударит и по содержанию аэропортов, инфраструктура которых тоже ведь никуда не девается.

Что касается торговли, то продление режима закрытых границ чисто физически никак не повлияет на нее, ведь для товаров границы не перекрыты. Потому более существенным препятствием для импортных товаров может стать падение покупательной способности украинцев и спроса. Люди переключаться на отечественные товары, которые обеспечивают их повседневные запросы, условно говоря, колбасу, масло, хлеб и прочее, а все это в основном отечественного производства. Наша пищевая промышленность с этим спросом справляется.

А вот товары элитного потребления, например, итальянский сыр пармезан и зарубежные вина, вырастут в цене из-за девальвации гривны, которая уже началась. Все эти продукты подорожают и мало кому из украинцев будут по карману. Кроме того, начался кризис, и, скорее всего, эти продукты исчезнут с прилавков из-за отсутствия глобального спроса на них. Потому по некоторым позициям неизбежно будет проседание. Оно может быть вызвано и другим фактором: в той же Европе, которая в основном нам импортные продукты поставляет, может быть спад в этих отраслях, и европейцы, естественно, в первую очередь, будут стараться обеспечить потребности внутреннего рынка, а не внешнего, которым является для них Украина.

Поэтому ощутимых перебоев с продуктами из-за закрытых границ у нас не будет. По импортным продуктам элитного потребления, возможно, это и ударит, но отечественные продукты будут в наличие. Более того, такая ситуация даже пойдет на пользу украинским производителям, которые на время избавились от конкурентов и спокойно могут работать.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда  

Тарас Загородний граница госграница Евросоюз заробитчане экономика туризм авиация
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