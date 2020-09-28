Авиакатастрофа под Чугуевым: неутешительные выводы для Украины

В Чугуеве упал военный самолет/ Офис президента

При всем ужасе произошедшего, тем не менее приходится признать, что трагедия в Чугуеве была практически запрограммирована. Это не был Чёрный Лебедь: рано или поздно нечто подобное обязательно должно было произойти. Думаю, что все эксперты, да и просто люди думающие, это прекрасно понимали. Ну, а о том, как идет развал всей инфраструктуры Украины, и военной в том числе, я пишу уже много лет.

Боюсь, однако, что данная катастрофа не будет последней, если принять во внимание состояние нашего парка военной авиации. А это два-три десятка старого изношенного металлолома, доставшегося нам еще от бывшего СССР и ресурс которого уже почти весь давно исчерпан. Можно сказать все наши военные летчики - это своего рода камикадзе. Низкий им поклон.

Печально, однако, не состояние нашей военной авиации, а то, что наше общество совершенно не воспринимает тот факт, что мы, по уровню своей экономики, вообще не можем себе позволить иметь такую роскошь, как современную военную авиацию. Отсюда истошные вопли: генералов уволить, наказать, отставить, заменить, Зелю-геть, найти предателей и т.д. и т.п.

Читайте такжеВ разбившемся в Чугуеве Ан-26 должно было быть не более 12 человек - экспертНикакие карательные, административные меры ничего не дадут. Да их и не будет! Выплатят компенсацию, накажут диспетчера, попиарятся на погибших и ..все. До следующей катастрофы

Современная военная авиация - это крайне, дорогое удовольствие. Это миллиарды долларов, которые надо выделить на закупку парка, техники, оборудования, всей инфраструктуры, обучения, подготовки и т.л. Поэтому такую роскошь могут себе позволить только страны с ВВП на душу не менее 40 тыс долл. Причем ВВП на душу не по ППС, а в абсолюте, потому что все придется закупать в валюте.

Напомним , что ВВП на душу Украины в 2018г ( по данным МВФ) составил жалкие 2963 дол. Рядом с нами :

Вануату - 3254 дол

Лаос - 2720 дол

Марокко -3359 дол

Бутан -3215 дол

Молдова - 3217 дол

Никто из этих стран даже не помышляет иметь современную военную авиацию. Все адекватно оценивают свои возможности. А мы все еще страдаем синдромом бывшего СССР, когда мы, действительно, были частью мощной военной державы и наша авиация была одной из самых современных в мире.

Но те времена давно прошли. С тех пор мы умудрились все промотать, стать самой бедной страной в Европе и закономерно имеем такую военную авиацию, которая, боюсь, в ближайшие годы просто вся развалится сама собой от старости при этом может унести с собой в могилу еще немало несчастных.

Но мы почему-то продолжаем доказывать сами себе, что у нас одна из самых сильных армий мира. То есть явно находимся не в адеквате.

Но можем ли мы достичь ВВП в 40 тысяч долларов на душу, чтобы претендовать на современную военную авиацию и обеспечить свою защиту от грозного северного врага?

Читайте такжеНазвана возможная причина крушения самолета возле ЧугуеваМожем, но не раньше чем через 50-60 лет и то при условии, что с сегодняшнего дня мы откажемся от популизма и начнем воспринимать реалии такими какие они есть. То есть возвратимся в адекватное состояние. А для этого в первую очередь надо сократить разрыв между между нашими завышенными ожиданиями и нашими реальными возможностями.

Этот разрыв сейчас в обществе, который начался после Майдана, просто фантастический. Общество наивно поверило, что оттого что мы побили горшки с Россией и подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, все наши проблемы будут быстро решаться, что Запад все за нас сделает и мы начнем быстро богатеть.

Политик, который после майдана сказал бы честно, что

..впереди страну ждут тяжелейшие реформы, отказ от многих социалистических привычек, государственного патернализма, взятие ответственности за себя, честная уплата налогов со всех доходов, что за все тарифы придется платить экономическую цену, что всем надо учиться ,что никому ничего не будет гарантировано, что многие потеряют жилье, если не научаться конкурировать на рынке, что многие обеднеют, что одно-два поколения положат свою жизнь на реформы, на накопление капитала, что- бы третье наконец стало жить нормально, по-европейски, что олигархи никуда не исчезнут, если вы не приложите ЛИЧНО к этому усилия, и т.д....,

был бы немедленно подвергнут остракизму и высмеян словами известной шутливой песенки:

Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня!

Нет, нет , нет, мы хотим сейчас!

В условиях такой эйфории, наши политики просто вынуждены были реагировать на этот фантастический идеализм общества и обещать ему быстрые решения сложнейших проблем. Все стали соревноваться в популизме и погрязли в демагогии.

Как следствие в обществе закрепилась опасная болезнь: неадекватность восприятия действительности.

Неадекватность - это сейчас, пожалуй, самая главная проблема украинского общества. Мы совершенно неадекватно оцениваем себя, свои возможности, мир вокруг нас, свои проблемы и способы их решения. Это медицинский диагноз.

Но до тех пор пока не приведём свои ожидания в соответствие со своими возможностями, пока мы не возвратимся в состояние адекватности, мы будем постоянно пребывать в состоянии failed state. Более того, ситуация будет постоянно ухудшаться.

А как и с чего начать? Как стать адекватными?

С честного и объективного ответа на мучительно трудный вопрос: почему мы оказались самой бедной страной в Европе?

Если мы сможем дать сами себе честный и объективный ответ, у нас появится перспектива. Если и пока не сможем - перспектив нет..