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Как Евросоюз покарает Россию за заключение Навального

Владимир Огрызко

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

5 февраля 2021, 10:04

Европейские политики боятся, что неадекватность Путина из-за удара санкциями трансформируется в "горячие" события.

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Западу не хватает смелости, чтобы ввести жесткие санкции в отношении России из-за посадки Навального / УНИАН

Немецкое правительство не исключает введения новых санкций против России из-за заключения оппозиционера Алексея Навального, о чем заявил официальный представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт. По его словам, в рамках ЕС в ближайшее время будут вестись консультации по этому поводу.

Пока не известно, какие именно новые ограничения будут введены против России из-за Навального. На днях Москву посетит главный европейский дипломат господин Пьер Морель, который изучит ситуацию на месте, и лишь после его отчета о командировке Евросоюз будет думать, какие именно меры принять в отношении России. Насколько мне известно, решение этого вопроса отложено аж на конец марта. Такая информация, конечно, не вдохновляет.

Заявления европейских политиков по поводу заключения Навального, которые уже прозвучали, были традиционными, ничего нового мы не услышали. А потому выглядит сомнительным, что Европейский Союз осмелится ввести действенные санкции против России. Сейчас оснований больше для скепсиса по этому поводу, чем для оптимизма.

Читайте такжеПочему Путину до лампочки санкции за отравление НавальногоВпрочем, в руках ЕС остается немало эффективных инструментов, применение которых заставило бы Россию пересмотреть свои действия:

  • блок финансовых санкций, который бы окончательно вывел Россию из международной финансовой системы;
  • прекращение строительства Северного потока-2 как проекта, за которым стоит лично Путин и его камарилья;
  • лишение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы и в Совете министров Совета Европы, ведь нынешние нарушения прав человека в РФ – не просто позорные, а вопиющие (случай Навального – отличный пример);
  • индивидуальные санкции каждой из стран ЕС, а особенно экономически близких к России, в частности, Германии.

Однако пока складывается впечатление, что на данном этапе Европа ограничится импотентными "озабоченностями".

К большому сожалению, влиятельные западные страны сегодня далеки от применения действительно действенных средств влияния в отношении Путина. Слова остаются словами, хотя они и правильные. Но, как известно, на слова Путин не реагирует. При таких условиях единственным способом привести его в чувство были бы жесткие санкции. Однако такой смелости у Запада нет.

Такая нехватка смелости у европейских политиков объясняется рядом причин.

Читайте такжеНовые санкции заставят россиян жить за доллар в деньС одной стороны, на них давит бизнес, и это давление довольно мощное. А каждый политик думает не только о справедливости, но и о голосах избирателей.

С другой стороны, европейские политики боятся, что неадекватность Путина в определенный момент может трансформироваться в "горячие" события. А это будет означать для них появление значительно большего объема работы, чем сейчас, когда можно просто выражать обеспокоенность.

Следовательно, сказывается и страх, и эгоизм. Политики ЕС придерживаются примерно такой логики: "Как-то есть – и слава богу. Не будем трогать, и, может, все как-то само по себе рассосется".

То есть, похоже на то, что, если вдруг в России Навальному и подарят волю, то это точно произойдет не из-за давления и санкций Запада. Хотя если вдруг санкции будут действительно сильными и жесткими, тогда какая-то надежда на освобождение оппозиционера появится. Но пока, к сожалению, нет оснований рассчитывать на то, что санкции ЕС окажутся хотя бы немного действенными.

Владимир Огрызко, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, специально для Главреда

Владимир Путин санкции против России Алексей Навальный Владимир Огрызко санкции Евросоюза
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