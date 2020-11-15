Нашу экономику ждёт мясорубка, о росте доходов украинцев можно забыть

Все надежды людей на рост реальных доходов, несомненно, останутся только надеждами / РБК-Украина

Коронавирус будет активен еще минимум полтора года. А позиции Зеленского ухудшаются изо дня в день, и ему придется жертвовать "пешками" из своего окружения ради выигрыша темпа. Хотя, это уже запоздалая гонка, т.к. ранее был совершен целый ряд грубых ошибок и просчетов. И если ранее за 40 лет с ежегодным экономическим ростом в 5%-6% мы собирались достичь объемов экономики Польши, то теперь за кем еще можно угнаться?

К тому же в среднесрочной перспективе Зеленский вместе со Шмыгалем обречены слабеть, пока не дойдут до того рубежа, когда нужно идти на досрочные выборы Рады и формирование совершенно нового состава Кабмина - либо начнется необратимый распад. Слишком много внутри нашего общества конфликтов и разобщения, экономика просто летит под откос, а на внешнем контуре – немало сильных врагов, ну а наши союзники, к сожалению, довольно ненадежные.

Читайте такжеВ Украине стремительно растут долги за газВедущие мировые эксперты еще в середине прошлого XX века доказали, что рост экономики – это есть квадрат увеличения населения страны. Другими словами: чем больше население, тем больше экономика. Но разве в Кабмине Шмыгаля эти научные труды кто-то изучал? Плюс пенсионная система Украины очень сложная и неэффективная. Причем неэффективная для всех участников, кроме судей, прокуроров и так далее, ну сами можете продолжить.

Наконец, сегодня в Украине имеем самый дешевый труд и самое бедное в Европе население, а продукция украинских производителей как была не конкурентной, так до сих пор таковой и остается.

И самое худшее – это массовое недоверие украинцев к власти. Этот факт вчера отмечал представитель высших эшелонов власти - глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, мол, 51,5% потребления находится в тени. В прошлом 2019 году из 34,9 млн. украинцев по данным налоговой 13,4 миллионов не "получали" доходов вообще, т.е. затраты не прошли фискализацию. А ведь теневая экономика неразрывно связана с реальной: падает реальный сектор экономики, падает и теневой – это закон рынка.

Читайте такжеВ НБУ объяснили, почему курс гривны к доллару резко обвалилсяТакже учитывая поменявшуюся конъюнктуру на мировых рынках, теперь вряд ли стоит рассчитывать на увеличение доходной и расходной частей бюджета-2021. Поэтому надежды людей на рост реальных доходов, несомненно, останутся только надеждами. И снова украинцам придется терпеть и ждать.

Итак, производящая экономика Украины может провалиться в любой момент. Спад украинской экономики может получиться очень жестким и даже жестоким. Вот какая мясорубка вырисовывается на наших рынках. Что будет с экономикой Украины через 5-10 лет?

Когда Кабмином и Радой правят не здравый смысл и профессионализм, а артистический популизм. Выводы делайте сами.