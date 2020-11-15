УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Нашу экономику ждёт мясорубка, о росте доходов украинцев можно забыть

Александр Гончаров

директор Інституту розвитку економіки України

15 ноября 2020, 08:18

На сколько лет назад будет отброшена Украина в результате эпидемии и ошибок властей, не знает никто.

Тарифы в Украине / РБК-Украина
Все надежды людей на рост реальных доходов, несомненно, останутся только надеждами / РБК-Украина

Коронавирус будет активен еще минимум полтора года. А позиции Зеленского ухудшаются изо дня в день, и ему придется жертвовать "пешками" из своего окружения ради выигрыша темпа. Хотя, это уже запоздалая гонка, т.к. ранее был совершен целый ряд грубых ошибок и просчетов. И если ранее за 40 лет с ежегодным экономическим ростом в 5%-6% мы собирались достичь объемов экономики Польши, то теперь за кем еще можно угнаться?

К тому же в среднесрочной перспективе Зеленский вместе со Шмыгалем обречены слабеть, пока не дойдут до того рубежа, когда нужно идти на досрочные выборы Рады и формирование совершенно нового состава Кабмина - либо начнется необратимый распад. Слишком много внутри нашего общества конфликтов и разобщения, экономика просто летит под откос, а на внешнем контуре – немало сильных врагов, ну а наши союзники, к сожалению, довольно ненадежные.

Читайте такжеВ Украине стремительно растут долги за газВедущие мировые эксперты еще в середине прошлого XX века доказали, что рост экономики – это есть квадрат увеличения населения страны. Другими словами: чем больше население, тем больше экономика. Но разве в Кабмине Шмыгаля эти научные труды кто-то изучал? Плюс пенсионная система Украины очень сложная и неэффективная. Причем неэффективная для всех участников, кроме судей, прокуроров и так далее, ну сами можете продолжить.

Наконец, сегодня в Украине имеем самый дешевый труд и самое бедное в Европе население, а продукция украинских производителей как была не конкурентной, так до сих пор таковой и остается.

И самое худшее – это массовое недоверие украинцев к власти. Этот факт вчера отмечал представитель высших эшелонов власти - глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, мол, 51,5% потребления находится в тени. В прошлом 2019 году из 34,9 млн. украинцев по данным налоговой 13,4 миллионов не "получали" доходов вообще, т.е. затраты не прошли фискализацию. А ведь теневая экономика неразрывно связана с реальной: падает реальный сектор экономики, падает и теневой – это закон рынка.

Читайте такжеВ НБУ объяснили, почему курс гривны к доллару резко обвалилсяТакже учитывая поменявшуюся конъюнктуру на мировых рынках, теперь вряд ли стоит рассчитывать на увеличение доходной и расходной частей бюджета-2021. Поэтому надежды людей на рост реальных доходов, несомненно, останутся только надеждами. И снова украинцам придется терпеть и ждать.

Итак, производящая экономика Украины может провалиться в любой момент. Спад украинской экономики может получиться очень жестким и даже жестоким. Вот какая мясорубка вырисовывается на наших рынках. Что будет с экономикой Украины через 5-10 лет?

Когда Кабмином и Радой правят не здравый смысл и профессионализм, а артистический популизм. Выводы делайте сами.

Даниил Гетманцев падение экономики Александр Гончаров новости Украины Денис Шмыгаль коронавирус в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Капитуляция Армении - хороший урок УкраинеКапитуляция Армении - хороший урок Украине Унизительная капитуляция Путина ставит крест на "постсоветском пространстве"Унизительная капитуляция Путина ставит крест на "постсоветском пространстве" Турция выкопала России могилу на КавказеТурция выкопала России могилу на Кавказе А не поторопился ли Зеленский прогнуться под Байдена?А не поторопился ли Зеленский прогнуться под Байдена? Трамп уйдет с поста президента только в крайнем случаеТрамп уйдет с поста президента только в крайнем случае
Следующий материал

Последние новости

09:03
Трижды уйдет в минус: синоптик рассказал, что будет с погодой до конца ноября
08:56
Гороскоп на 15 ноября для всех: кто станет любимцем фарта Видео
08:52
Армен Джигарханян: лучшие фильмы и страшные смерти близких Видео досье
08:27
Коронавирус в Киеве пересек "красную" линию: за сутки - еще почти тысяча больных
08:23
Коронавирус в Украине 15 ноября – за сутки поставили почти 10 700 диагнозов COVID-19 Видео
Реклама
08:18
Нашу экономику ждёт мясорубка, о росте доходов украинцев можно забыть мнение
07:57
Врач назвала скрытые угрозы коронавируса Видео
07:24
Трамп сделал смелое заявление о пересчете голосов в Джорджии Видео
06:59
Раскрыты неочевидные угрозы соли Видео
06:52
Этот Зеленский уже скис, несите другого мнение
06:33
Неотразимые джинсы в стиле пэчворк входят в моду на зиму 2021: фото Фото Видео
06:06
Стало известно, какую вакцину от COVID-19 планирует закупить Украина Видео
05:40
Самые модные женские перчатки и теплые варежки на зиму 2021 - фото Фото
05:05
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
04:37
Без локдауна не обойтись: врач дала мрачный прогноз роста смертности из-за COVID-19 Видео
04:02
В Крыму назвали воровство причиной отсутствия воды
03:44
Кастетом в глаз: стала известна причина нападения на бойца ММА Видео
03:08
Петиция об отмене карантина выходного дня в Украине собрала необходимые голоса Видео
02:32
Политик рассказал, почему итог войны в Карабахе – позорное поражение России Видео
02:03
Гороскоп на 16 ноября для всех: сильный дар и обманчивая выгода Видео
Реклама
01:30
Ураганная эпидемия: эксперт дал мрачный прогноз насчет карантина выходного дня Видео
01:09
В Румынии пациенты с Covid-19 погибли во время пожара в больнице Видео
00:57
Народный синоптик назвал морозные и теплые дни ноября 2020 Видео
00:39
Путин отреагировал на смерть Армена Джигарханяна Видео
00:15
Захват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявление Видео
14 ноября, суббота
23:55
Ученые заявили о мутациях коронавируса с уменьшением летальности Видео
23:37
Коронавирус в Украине 14 ноября – за сутки выявили более 12 500 больных Видео
23:35
Украина проиграла Германии в гостях в Лиге Наций Фото
23:12
"Суперинфекция" страшнее коронавируса: Ляшко напугал украинцев новым заболеванием Видео
23:00
Лукашенко пояснил, как вместе с семьей переболел коронавирусом
22:55
Бывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороны Видео
22:22
Экс-советник Ермака пожаловался на присвоение миллиардов из фонда Covid-19
22:16
Украинские гандболистки устроили жестокий махач прямо на площадке Видео
22:05
Армения потеряла все: эксперт объяснила, как Москва помогла Баку Видео
21:32
Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19 Видео
21:28
Украина начинает исследовать Луну и Марс вместе с NASA
21:19
Коронавирус сразил Степанова: что известно о болезни главы Минздрава Видео
21:10
Закрыть метро, остановить наземный транспорт: Степанов оценил худший сценарий карантина Видео
21:01
СМИ назвали имя наследника Армена Джигарханяна Видео
20:48
Раз в день выходить из дома: Австрия вводит полный локдаун Видео
Реклама
20:48
Зеленский анонсировал кадровые чистки и раскрыл план решения проблемы с КСУ Видео
20:47
В Минздраве сообщили, из-за чего COVID-19 у человека становится тяжелее Видео
20:45
Арестович назвал главную проблему Путина на переговорах по Донбассу Видео
20:18
Трамп впервые заговорил о проигрыше на выборах Видео
20:05
Стали известны детали телефонных переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном Видео
19:27
Бунт против карантина: Зеленский припугнул "непокорных" мэров Видео
19:21
В Армении озвучили первые цифры о потерях в Нагорном Карабахе
18:45
Зеленский записал новое видео из больницы и ответил на фейки Видео
18:35
Лукашенко высказался о передаче власти в Беларуси своему сыну Видео
18:23
Распад России и фактор Азербайджана: у Зеленского оценили итоги войны в Карабахе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять