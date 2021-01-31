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Почему ЕС не смог интегрировать Украину

Андрей Головачев

политический эксперт

31 января 2021, 07:04

Сейчас, по прошествии семи лет с победы Евромайдана, можно уже определённо констатировать, что движение Украины в Европу практически застопорилось.

Украина ЕС
Евросоюз оставил попытки интегрировать Украину

Разорвав экономические отношения со странами СНГ, Украина не смогла интегрировать свою экономику в ЕС и, как результат, 51 % населения находится за чертой бедности, бюджет полностью зависит от западных кредитов, инвестиций нет, наблюдается деградация государственного управления, в стране идет гуманитарная гражданская война.

Уровень жизни так низок, что начали обостряться все социальные язвы: преступность, наркомания, пьянство, проституция, коррупция, силовой беспредел и т.д. В сущности Украина в нынешнем состоянии представляет собой классическое государство failed state, от которого все стараются держаться подальше.

И что самое неприятное - впереди беспросветное будущее, потому что Европа, по сути, прекратила свои усилия в отношении евроинтеграции Украины и намекает, что ей неплохо было бы наладить отношения с Россией. А сами украинцы не способны изменить свою судьбу к лучшему, потому что отказываются создавать современные политические партии, и продолжают голосовать за олигархические проекты.

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Но почему, в самом деле, ЕС, который активно стимулировал бунты и помогал свергать власть Януковича, оказался беспомощным и сейчас, по сути, предал Украину, отказал ей в интеграции в ЕС и НАТО? Дело в том, что, принимая решение о втягивании Украины в свою орбиту влияния, ЕС до конца не понимал следующие трудности. А именно:

  1. Украина для России - это "вопрос жизни или смерти", поэтому Европа должны быть морально готова к самой решительной борьбе за Украину, вплоть до войны. Однако, уже в середине 2015 г. стало совершенно очевидно, что Европа оказалась полностью бессильной против жесткой реакции России на подписание Соглашения об Ассоциации и, в сущности, оставила Украину один на один с Путиным. Россия была и есть самым заинтересованным и самым мотивированный игроком, потому что не может себе позволить проиграть Украину, а у Европы такой сильной мотивации нет.
  2. Спасение экономики Украины потребует огромных инвестиций со стороны Европы и широкомасштабной помощи по всем направлениям. Экономика Украины после разрыва экономических отношений с Россией, действительно, развалилась, но Европа отказалась реализовывать "план Маршала" для Украины, предложив ей выпутываться из долговой ямы самой и ограничилась чисто символическими кредитами.
  3. Украинская политическая элита, не обладает государственическим инстинктом, тотально коррумпирована и внутренне всегда готова снова возвратиться под влияние России, если это даст ей возможность продолжать безнаказанно обогащаться за счет граждан.
  4. Крайне низкий уровень политической культуры большей части украинского общества и его неспособность по этой причине оказывать давление на свою политическую элиту.
  5. Гуманитарный раскол Украины.
  6. Доминирование в Украине крестьянской традиционной нравственности, которая чужда европейской концепции прав человека, индивидуализма и либерализма.

Европа не понимала всю серьезность проблемы, когда решила поддержать бунтующий народ на Майдане. Европейские чиновники действовали не рационально, а эмоционально. Верх взяло желание показательно наказать Януковича за его "кидок" Европы. Но столкнувшись с дремучей украинской элитой, с политически необразованным и пассивным населением, а также с жесткой реакцией России, готовой реально воевать за Украину, Европа, как я и прогнозировал, быстро отступила.

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Теперь уже совершенно ясно, что ни воевать за Украину, ни оказывать ей существенную экономическую помощь, ни поставлять оружие Европа не будет. Для украинцев жестокий урок. Пора снимать розовые очки и научиться принимать реалии адекватно.

Кстати, если украинцы, похоже, пока ещё ничего не поняли, то европейцы из украинского кейса сделали для себя выводы и отказались вмешиваться в белорусские дела. По сути, европейцы признали тщетность, бесперспективность и небезопасность своих усилий по евроинтеграции бывших частей Российской империи.

Что называется "Не в коня корм".

Евросоюз Евромайдан Соглашение об ассоциации Виктор Янукович Андрей Головачев новости Украины
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