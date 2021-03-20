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Почему США не будут окончательно "бить горшки" с Россией

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
20 марта 2021, 06:56

Существует три "болевые точки", надавив на которые можно сдержать российскую агрессию.

Байден, Путин
Путин вполне может пережить на своем посту Байдена / Reuters

Еще дипломат ХІХ века господин Талейран-Перигор говорил, что "язык дан человеку, чтобы скрыть свои мысли". А еще он же говорил, что "хороший дипломат импровизирует в том, что следует сказать, и тщательно готовит то, о чем следует промолчать". То же касается и заявлений, звучащих из уст американских политиков в адрес России и Путина.

В политике важно не то, что и как говорят (а западные политики горазды говорить красивые слова), а что и как делают. Пока США на публику в сторону Путина бросают громы и молнии, а также обвинения вроде "убийца", но на деле все иначе.

Например, американцы обещали ввести жесткие санкции за отравление Навального, но де-факто спустили все на тормозах. Те ограничения, которые были введены по этому поводу, особо не влияют на Россию. Так, например, Штаты решили запретить экспортировать в РФ оружие, но какой в этом смысл, если Россия особо его и не экспортировала из США.

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На главные "болевые точки", по-настоящему действенные в плане сдерживания РФ, которые могла бы применить еще администрация Обамы, американцы не захотели надавить. Таких точек в арсенале Вашингтона – три:

  • наложение ограничений на суверенный долг Российской Федерации;
  • эмбарго на поставки российской нефти на рынок;
  • Северный поток-2, который строится ударными темпами, и никто "убийцу" не останавливает.

По этим ключевым вопросам продвижения нет, и все эти пафосные разговоры и обвинения в адрес Путина никакими конкретными делами не подкрепляются. Если за заявлениями не последуют действия, или же если новые санкции будут незаметными для российского руководства, то это позволит Кремлю и дальше осуществлять свою политику.

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В принципе, администрация Байдена начала повторять шаги Обамы и двигаться его путем, призывая всех жить мирно и дружно. Именно тогда Госдеп США во главе с госпожой Клинтон инициировал перезагрузку отношений с Россией после ее войны против Грузии, то есть, иными словами, России попросту простили все, что она делала в Грузии. И эта "перезагрузка" лишь потворствовала дальнейшей агрессии РФ.

Пока что никаких конкретных шагов, которые бы соответствовали громким словам Байдена, нет, но наши впечатлительные люди в восторге от того, что американский президент назвал Путина "убийцей". Хотя вопрос остается открыт – чему радоваться, и что это принесет Украине? Ведь пока что слова идут вразрез с делами.

К тому же, обвинение Байдена в адрес Путина только подбросит дров в топку антиамериканской истерики, которую поддерживает в России Кремль. А это лишь усилит позиции Путина внутри страны. Потому Владимир Владимирович вполне еще может пережить на своем посту господина Байдена…

Пока общий тренд таков: для США главным противником является Китай, а Россия рассматривается Вашингтоном в качестве потенциального союзника по сдерживанию Китая. Поэтому совсем "бить горшки" с Москвой американцы не будут.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Барак Обама Владимир Путин санкции против России Тарас Загородний Северный поток-2 Джозеф Байден
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