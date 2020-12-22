У Украины нет видения своего будущего и планов, как его достичь

Никакого будущего у нас пока не будет, только унылое, постоянно повторяющееся настоящее / УНИАН

Про стратегию будущего Украины.

Примечательно, что ни у власти, ни у общества сейчас нет никакой стратегии будущего. Разумеется, никакой стратегии будущего нет и не может быть у случайного президента Зеленского.

Стратегия - это не та идеальная картинка будущего, которая, может быть, есть у власти и у общества, это не то, что мы страстно желаем: межнациональный мир, благополучие, достаток, счастье, гарантии, здоровье, справедливость, правопорядок и т.д.

Это не стратегия, а это просто желания, мечты и фантазии.

Читайте такжеРеволюция достоинства не проиграла, она еще не начиналасьСтратегия - это то, от чего мы готовы отказаться, в чем мы готовы поменяться, чтобы достичь своих целей. Как оказалось, после Революции Достоинства, ни власть, ни общество ни от чего отказаться не пожелали и ни в чем не готовы поменяться. И более того, даже не в состоянии внятно артикулировать, от чего нам надо отказаться и в каком направлении поменяться.

Ну, а раз так, то никакого будущего у нас пока не будет. А будет одно только унылое, постоянно повторяющееся настоящее, в котором: