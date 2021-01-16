Украинцы попали вдвойне: что не так с новыми тарифами и планом Витренко

Украинцы с тарифами попали вдвойне / УНИАН

И.о. министра энергетики Юрий Витренко рассказал о плане, подготовленном Кабмином, который призван урегулировать кризис с энергоносителями. Один из пунктов этого плана – возобновление поставок газа из России – уже наделал много шума.

Впрочем, в документах этого пункта нет – Витренко запустил эту тему, чтобы прощупать почву и протестировать реакцию на подобный шаг. Да и сделать это совершенно нереально. Просто Витренко – инвестиционный банкир, и ему все равно, на чем дерибанить деньги.

Что не так с идеей возобновления поставок газа из России:

Независимых газовых компаний в России – нет. Право на экспорт газа там имеет только Газпром. Соответственно, если Украина решит покупать российский газ, то это будет газпромовский газ.

Россия – игривая страна: сегодня ее газ есть, завтра его нет – лишь бы Москве заплатили.

Решение вопроса – одно: наконец разобраться со злоупотреблениями Нафтогаза монопольным положением и с тем, что он творил последние пять лет. Однако этого Витренко делать точно не будет, потому что главное во время следствия – не выйти на самих себя. А ведь как раз в период, о котором идет речь, он был в Нафтогазе и вместе с Коболевым проворачивал все эти схемы, в том числе схему с перепродажей российского газа через неизвестные европейские компании трейдеров.

Читайте такжеС новой кабалой! Какие тарифы вырастут в 2021 годуВсе речи Витренко обусловлены его большими амбициями, которые несопоставимы с его биографией: он рассчитывает стать премьер-министром, однако едва ли наберется достаточное количество голосов даже за назначение его министром энергетики.

На самом деле, мы и так пользуемся российским газом, только покупаем его по реверсу – продаем виртуально и покупаем виртуально через европейские фирмы-"прокладки" неизвестного происхождения. Напрямую покупать газ у России сейчас не представляется возможным по простой причине – продолжается война, и РФ остается страной-агрессором для нас.

Витренко говорил, что Кабмин установит предельную цену на газ для бытовых потребителей в размере 6,9 гривен за кубометр, но – только на период карантина. Соответственно, после карантина нас вновь ждет рост цен на газ, электроэнергию и все остальное.

Единственное преимущество плана, предложенного Витренко, состоит в том, что бумагу, на котором он написан, можно скомкать и выбросить в мусор. Нафтогаз покупал газ по сниженным ценам в этом году и выставлял летом этот же газ по цене 3,5 гривен за кубометр. "Красная" цена газа в хранилищах, купленного по низкой цене – 4 грн за кубометр. А нам его хотят продать с накруткой 200%! Это обдираловка и спекуляция в разгар отопительного сезона.

Уже давно нужно определиться с тарифообразованием, должны быть ограничены нормы рентабельности – не 300% и не 200%, а поставили 15% рентабельности, и этого будет достаточно для того, чтобы функционировало предприятие. Государство совершенно самоустранилось от надзора, и вместо рынка мы получили сговор монополистов, одновременно задирающих цены.

То же самое касается Нафтогаза: нужно определить ему рентабельность, а так называемый, "независимый наблюдательный совет" разогнать к чертовой матери.

Читайте такжеУкраинцев еще никогда не грабили так, как при ЗеленскомВпрочем, если украинцы получат платежки за январь с более высокими тарифами, нежели 6,9 гривен за кубометр, неудивительно. И хуже всего придется тем, кто живет в сельской местности, потому что им просто отрежут газ за неуплату, и они замерзнут. Потому они просто вынуждены будут платить по тому тарифу, который им напишут.

Тарифы правительство не собирается опускать в январе – в этом месяце они уже "влупили" высокую цену. Причем подорожал не только газ, но и электроэнергия (тот же "великий реформатор" и "рыночник" Витренко отменил все льготы).

Иезуитство ситуации состоит еще и в том, что после того, как власть начала бешено поднимать цену на газ, многие города перешли на отопление электричеством, поскольку были "ночные тарифы" и т.д. Теперь же на газ субсидии еще дают, а на электричество – уже нет. Так что украинцы везде попали вдвойне! Более того, Витренко обещает еще поднять цены на электричество.

Все это говорит о том, что "слуги народа", вообще ничем не собираются заниматься и утратили контроль над ситуацией. Но расплата не заставит себя долго ждать. Лично я удивился, что люди так рано вышли на протест – на зимние праздники у нас такой активности обычно не наблюдается. Это значит, что шок был таким, что люди даже в праздничные дни не смогли остаться безразличными и вышли на улицы. Именно эта активность испугала власть.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда