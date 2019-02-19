Порошенко рассказал, как носил раненых под пулями

Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко во время выступления в Ивано-Франковске, в день пятой годовщины массовых убийств на Майдане, рассказал о своем героизме.

По его словам, он лично выносил погибших из Мариинского парка в Киеве.

Глава государства отметил, что находился в эпицентре событий, где участники Самообороны Майдана обращались к нему за помощью.

Читайте такжеПорошенко тратит на свою предвыборную кампанию 10 млн гривен в день"Ровно пять лет назад мой день начался с того, что я вышел в Мариинский парк, шел в Верховную Раду, это было 9:00. Увидел побратимов из 14-ой сотни Самообороны Майдана. Остановился. Поговорил. Они обратились ко мне за помощью, потому что по ним стреляют. Прошел 150 метров. Возле фонтана была расположена цепь "Беркута", которая с помповыми ружьями стреляла в людей... Так началась наиболее кровавая страница Революции Достоинства. Уже через 15 минут было 11 раненых - на моих глазах. Через полтора часа - трое погибших. Которых мы пытались донести до Дома офицеров. Эти минуты, этот день я запомню на всю жизнь", - сказал президент.