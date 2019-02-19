Избирательная кампания курильщика

Петр Порошенко / Главред

Почему все неправильно? Потому что нам предлагают обсуждать только "грязное белье".

Адекватная же модель избирательного поведения действующего президента выглядит совершенно иначе. Отношение к оппонентам подчёркнуто уважительное. В крайнем случае, простое игнорирование. Потому что только так первое лицо задаёт формат кампании, формат отношения к другим участникам важного общественного процесса. А главное, потому что это просто элементарная политическая культура, которая либо делает страну страной, либо превращает нас в грязную сливную яму.

Вместо этого прямое личное оскорбление - "у всех лживые обещания, а только я говорю правду". Хотя элементарный фактчекинг последних пяти лет точно укажет на полное несоответствие сказанного и сделанного за эти годы. Хуже того, как вообще можно управлять страной, часть подданных которой ты презрительно и бездоказательно называешь лжецами?

Вот что предложено действующим президентом в качестве предвыборной идеологии. Нам же вместо слащавых рассказов о несуществующих или малозначимых успехах, где все упирается в классическое и мифическое - "я прорубил окно в Европу", нужен откровенный и содержательный рассказ о проблемах. Почему они есть. Почему они так и не были решены. Объективное и субъективное в этих проблемах. И - главное - презентация программы пошагового решения их: календарь, бюджет, кто именно и как будет это делать. Разумеется, прежде всего экономика. Без всяких страшилок и прочего гуманитарного средневековья. Презентация больших инфраструктурных проектов. Презентация заработка денег. Не только для "своих" на банковском инсайде, манипулятивных тарифах, "закрытых окнах таможни". Но и для прочих. Где зарабатываем. Кто инвестирует.

Читайте такжеНикто из кандидатов в президенты уже не изменит прозападный курс УкраиныНесомненно, это куда сложнее рассказывать с бордов, коих уже "кандидат №1" расставил ровно столько, сколько у нас субъектов с правом голоса. Но именно это и должен был золотыми буквами начертать на кумачовом фоне главный менеджер страны. А не предложить нам стилизацию "профиля Цезаря" с макиавеллевской формулировкой о множестве кандидатов и Царе.

Ну и самое сложное для президента, который предпочитает выигрывать на ненависти и расколе. Это обозначение платформы для переговоров. Не с кем-то вовне. Это позже и с профессиональным министром иностранных дел. А хотя бы внутри страны, где слишком все непросто. Обозначение объединяющих начал и жесткое наказание для тех, кто продолжает "раскачивать лодку".

Ещё - игнорирование темы РФ. Только официальные и крайне жёсткие юридические формулировки. Без prO-истерик (речь только о президенте, а не о медийщиках). Базовые лозунги объединяющего характера - "Время строить страну". С серийной расшифровкой. Дебюрократизация, админ/реформа прямо сейчас. Снижение налоговой нагрузки. Неприятие записных идиотов, которых ошибочно числят министрами. И тд. Такова стратегия действующего топа.