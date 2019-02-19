Избирательная кампания курильщика

Михаил Подоляк

политтехнолог

19 февраля 2019, 11:30

В качестве предвыборной идеологии у президента - содержательная пустота

Петр Порошенко
Петр Порошенко / Главред

Почему все неправильно? Потому что нам предлагают обсуждать только "грязное белье".

Адекватная же модель избирательного поведения действующего президента выглядит совершенно иначе. Отношение к оппонентам подчёркнуто уважительное. В крайнем случае, простое игнорирование. Потому что только так первое лицо задаёт формат кампании, формат отношения к другим участникам важного общественного процесса. А главное, потому что это просто элементарная политическая культура, которая либо делает страну страной, либо превращает нас в грязную сливную яму.

Вместо этого прямое личное оскорбление - "у всех лживые обещания, а только я говорю правду". Хотя элементарный фактчекинг последних пяти лет точно укажет на полное несоответствие сказанного и сделанного за эти годы. Хуже того, как вообще можно управлять страной, часть подданных которой ты презрительно и бездоказательно называешь лжецами?

Вот что предложено действующим президентом в качестве предвыборной идеологии. Нам же вместо слащавых рассказов о несуществующих или малозначимых успехах, где все упирается в классическое и мифическое - "я прорубил окно в Европу", нужен откровенный и содержательный рассказ о проблемах. Почему они есть. Почему они так и не были решены. Объективное и субъективное в этих проблемах. И - главное - презентация программы пошагового решения их: календарь, бюджет, кто именно и как будет это делать. Разумеется, прежде всего экономика. Без всяких страшилок и прочего гуманитарного средневековья. Презентация больших инфраструктурных проектов. Презентация заработка денег. Не только для "своих" на банковском инсайде, манипулятивных тарифах, "закрытых окнах таможни". Но и для прочих. Где зарабатываем. Кто инвестирует.

Читайте такжеНикто из кандидатов в президенты уже не изменит прозападный курс УкраиныНесомненно, это куда сложнее рассказывать с бордов, коих уже "кандидат №1" расставил ровно столько, сколько у нас субъектов с правом голоса. Но именно это и должен был золотыми буквами начертать на кумачовом фоне главный менеджер страны. А не предложить нам стилизацию "профиля Цезаря" с макиавеллевской формулировкой о множестве кандидатов и Царе.

Ну и самое сложное для президента, который предпочитает выигрывать на ненависти и расколе. Это обозначение платформы для переговоров. Не с кем-то вовне. Это позже и с профессиональным министром иностранных дел. А хотя бы внутри страны, где слишком все непросто. Обозначение объединяющих начал и жесткое наказание для тех, кто продолжает "раскачивать лодку".

Ещё - игнорирование темы РФ. Только официальные и крайне жёсткие юридические формулировки. Без prO-истерик (речь только о президенте, а не о медийщиках). Базовые лозунги объединяющего характера - "Время строить страну". С серийной расшифровкой. Дебюрократизация, админ/реформа прямо сейчас. Снижение налоговой нагрузки. Неприятие записных идиотов, которых ошибочно числят министрами. И тд. Такова стратегия действующего топа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко выборы-2019 Михаил Подоляк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:13
"Показал пенис": в метро Киева мужчина развращал девочку, опубликовано фото
12:12
"Волосы повылезали, бровей нет": Виктор Павлик рассказал о состоянии здоровья онкобольного сына
12:04
Ребенок в луже крови: в киевской школе ученице с разбитой головой отказались вызвать скорую Видео
11:50
Особое полнолуние 19 февраля: чего опасаться и как воспользоваться смелостью Льва Видео
11:38
Стало известно, почему нельзя конфисковать имущество Януковича по делу о госизмене Видео
11:36
"Берите зонты": синоптик рассказала о резкой смене погоды в Украине Видео
11:30
Избирательная кампания курильщика мнение
11:11
Группа Queen выступит на "Оскаре-2019" Видео
11:10
"Деревья гибнут одно за другим": в Крыму пожаловались на засоление почвы
10:59
Власти США отменили все встречи с руководством РФ – Порошенко
10:56
"Мощнейший поединок": промоутер рассказал о подготовке супербоя Усик – Поветкин Видео
10:46
Девушка дня Instagram: модель с нестандартной внешностью Анастасия Саленко Фото
10:21
В России решили состряпать новые дела против бойцов ООС на Донбассе Видео
10:10
Военный эксперт назвал условие завершения войны на Донбассе
10:02
Украина призвала кинотеатры США забанить российский фильм Т-34
09:55
Северный поток-2 долгое время будет наполовину пустым – СМИ
09:45
"На руках много крови": СМИ рассказали о диверсанте, взятом в плен на Светлодарке Видео
09:27
16 американских штатов подали в суд на Трампа
09:26
Порошенко избавился от своего конкурента на президентских выборах Видео
09:20
Якубович попытался "обелить" зрителей, разгребавших еду с барабана Поле чудес
09:15
Возрождающаяся Россия: миф и реальность мнение
09:05
"Крашеный лис": украинский футболист угодил в Польше в "бандеровский" скандал
08:50
В Укргидрометцентре спрогнозировали конец февральской "жары" Видео
08:39
Суперлуние года: когда смотреть и чем опасно уникальное астрономическое явление Видео
08:24
"Четверть бюджета": названы расходы Украины в 2019-м на погашение долгов Видео
08:21
Как Трампу помешали бросить Украину на расстерзание Кремлю мнение
07:50
100 гривен за пачку: в Украине ударят гривной по курильщикам Видео
07:25
Украина выбилась в лидеры по числу антироссийских санкций Видео
07:15
Астролог объяснил, почему трезубец – единственный удачный государственный символ Украины
07:12
Победа Порошенко будет воспринята как обман мнение
06:47
"Зачем так очевидно тянуть?": сеть негодует из-за высокой оценки выступления Kazka судьями нацотбора
06:33
Как готовить кексы: "крутезные" рецепты кексов Видео
06:03
Стало известно о важном решении суда по Супрун
04:59
ООН: КНДР тайно развивает свою ядерную программу
04:30
Ученые рассказали, почему постоянный секс по утрам - хорошо
04:11
Восемь кандидатов в президенты Украины попросили обеспечить им охрану
03:49
Глава ОБСЕ распек Климкина за недопуск российских наблюдателей на выборы
03:27
Состояние здоровья Скрипаля ухудшается
03:08
"Секса не было только в Венгрии": скандальный Милевский рассказал о своих половых подвигах
02:42
"Вот так выглядят феи!": Даша Астафьева покорила сеть чувственной фотосессией с бабочками
02:12
Кража картины из Третьяковки: крымчанин объяснил, зачем украл полотно Ай-Петри. Крым Видео
02:03
"Она потерянный человек": Волочкова рассказала о пагубной зависимости Собчак
01:42
Нибиру: в NASA вычислили расстояние до планеты смерти
01:32
Тина Кароль восхитила поклонников чувственной фотосессией
01:12
"Бесогон е*аный": Михалкова распекли на все корки за слова о "возврате" Украины через кровь Видео
01:01
Церковь Кипра жестко раскритиковала действия РПЦ против ПЦУ
00:43
"Лучше оригинала": в сети восхищены кавером на песню Kazka для Евровидения Видео
00:17
В торговом центре Киева взломавшие систему хакеры показали свастику Видео
18 февраля, понедельник
23:58
Кириленко жестко осек гастролирующих в России участников нацотбора на Евровидение Видео
23:33
Давка за еду у барабана на Поле чудес: в России отреагировали неоднозначно
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться