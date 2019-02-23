"Скурвленный сосед и манкурты": названа причина нестабильности в украинском обществе

В украинском обществе есть нестабильность из-за действий России, сообщил Анатолий Матиос / Reuters

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос полагает, что в обществе нашей страны не будет стабильности, пока Российская Федерация использует "манкуртов" для втягивания украинского государства под свое влияние.

Стабильности не может быть, когда Украина имеет такого "очень скурвленного" соседа, который всем своим естеством хочет вернуть ее в события столетней давности, рассказал чиновник в эфире телеканала Прямой.

Собеседник утверждает, что в нашей стране Россия массово использует в своих целях "манкуртов".

"…в большей степени — это украинцы, которые служат, выполняют волю своих российских хозяев, которые повышают градус неуверенности, градус тревоги, градус противостояния и неприятия мнения друг друга… сосед не хочет слышать соседа, брат не хочет слышать брата…", — сказал он.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В феврале 2019-го президент Петр Порошенко говорил, что Украина тактически уже выиграла в войне с Россией.

Справка. Согласно роману Чингиза Айтматова "Буранный полустанок" ("И дольше века длится день"), манкурт — это человек, которого взяли в плен, и превратили в бездушного раба, не помнящего прошлого.