Матиос предложил пропустить через "детектор лжи" все население ОРДЛО

Украинцев на Донбассе могут проверить с помощью полиграфа / ukr-online.com

Все население, проживающее в отдельных районах Донецкой о Луганской областей, может быть проверено на полиграфе, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, на сегодня ведется работа по "отсеиванию" людей, среди тех, которые живут на оккупированных территориях, от людей, кто вынужденно работает учителем в школе, либо сознательно организует фейковые выборы в ОРДЛО.

"Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ – говорит искренне или не искренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека. Придется пропустить (через полиграф, - ред.) все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины", - подчеркнул Матиос в эфире 112 Украина.

Напомним, ранее арестованная нардеп Надежда Савченко прошла через процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа ("детектора лжи").