"Чупакабра, а ты не ох*ел?": Найем оценил "компромат" с записью разговора Пашинского

1 июня 2019, 17:00

Сергей Пашинский ничего никогда не решал в МВД, подчеркнул Мустафа Найем.

Мустафа Найем
Мустафа Найем / Думская

Экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал "компромат" на главу парламентского Комитета по Национальной безопасности Сергея Пашинского.

За предоставленную запись Портнов поблагодарил главу СБУ Грицака.

"В разговоре прекрасно всё, - как кормил с руки депутатов, назначал начальников полиции, бесстрашно оскорблял и давал задания главе НАБУ. Немного непонятно, почему называет Посла проституткой и Генерального прокурора гомосексуалистом, но это видимо издержки производства или такая благодарность за закрытие уголовного дела о стрельбе Пашинского в киевского прохожего", - пишет Портнов.

В свою очередь народный депутат Мустафа Найем иронично "подтвердил" подлинность записи разговора Пашинского.

"Прислали ссылку на запись разговора Сергея Пашинского, которую выложил Андрей Портнов. Полностью подтверждаю факт этого разговора. Все так и было", – написал он в своем Facebook.

При этом Найем заверил, что Пашинский "ничего никогда не решал ни в МВД, ни в полиции", также он не мог никуда никого назначать.

Читайте такжеПортнов подал заявление против Порошенко об отмывании $300 млн"Во время последнего разговора я разволновался и обратился к Сергею Владимировичу не по имени и отчеству, а как мы обычно называем его между собой в парламенте: "Чупакабра, а ты не ох*ел строить из себя вершителя судеб?!" – сказал я ему, и на этом все закончилось", – написал Найем.

Эти слова касались истории с якобы назначением Найема на пост главы Нацполиции.

"Примерно в середине 2016 года я действительно обращался к нему с просьбой содействовать назначению начальником полиции. Подтверждаю также, что в ответ господин Пашинский предложил поработать год-полтора участковым в Краматорске, потом перевести главой управления в Днепр и примерно к лету прошлого года я должен был возглавить Национальную полицию Украины. Честно говоря, я ожидал, что этот путь будет короче, но поскольку других вариантов не было, я вынужден был согласиться", – говорится в сообщении.

При этом Найем поспешил уточнить, что "вся эта басня – чушь с самого начала и до конца".

Напомним, ранее Портнов сыпал угрозами в адрес Пашинского.

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Сергей Пашинский Андрей Портнов Мустафа Найем
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